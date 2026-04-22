“จีซู BLACKPINK” ยกเลิกปรากฏตัวสื่อกะทันหัน ท่ามกลางกระแสวิจารณ์คดีพี่ชาย

ต้นสังกัดยืนยัน จีซู ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หลังสมาชิกในครอบครัวของเธอเผชิญข้อกล่าวหาร้ายแรง ขณะการยกเลิกงานหน้าสื่อจุดกระแสความห่วงใยจากแฟนคลับ
กระแสในวงการ K-pop กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง เมื่อ “จีซู” สมาชิกวง BLACKPINK ยกเลิกการปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนอย่างกะทันหัน ก่อนเดินทางไปทำงานที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องจากประเด็นครอบครัว
รายงานระบุว่า เดิมทีการเดินทางไปต่างประเทศของศิลปินเกาหลีมักจะมีการถ่ายทอดสดและเปิดให้สื่อบันทึกภาพที่สนามบินตามปกติ อย่างไรก็ตาม บริษัทด้านการตลาดแฟชั่น Dimaco ซึ่งรับหน้าที่ประสานงาน ได้ออกประกาศแจ้งยกเลิกการเปิดพื้นที่สื่อสำหรับการเดินทางของจีซูในครั้งนี้ โดยให้เหตุผลว่าเกิดจาก “สถานการณ์ภายในที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้”
การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่จีซูกำลังเผชิญแรงกดดันจากสังคม ภายหลังมีรายงานว่า “คิม จองฮุน” ซึ่งถูกระบุว่าเป็นพี่ชายของเธอ ถูกกล่าวหาจากสตรีมเมอร์หญิงรายหนึ่งในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศและแบล็กเมล รวมถึงยังมีข้อกล่าวหาเพิ่มเติมจากผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นภรรยาของเขา
แม้จีซูจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง แต่กระแสวิจารณ์ได้ลุกลามมายังตัวศิลปิน ส่งผลให้ต้นสังกัดต้องออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า ธุรกิจและกิจกรรมของจีซูไม่มีความเชื่อมโยงกับคิม จองฮุน อีกทั้งเธอได้ตัดความสัมพันธ์กับบุคคลดังกล่าวแล้ว