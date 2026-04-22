หัวจะปวด! “มดดำ คชาภา” โดนทัวร์อินเตอร์ลงฉ่ำๆ แตะตัว “น้ำตาล ทิพนารี” กลางรายการ ซัดคุกคาม น่ารังเกียจ!

นี่ก็ไม่คิดไม่ฝันว่าโลกเราจะมาถึงจุดนี้ จุดที่งงๆ เพราะเจ้าตัวเองก็คงงงเช่นกัน สำหรับ “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ที่บอกเลยว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ไง? อิหยังวะ! สำหรับกรณีที่ทีมนักแสดง Girl Rules Series ซีรีส์ของ gmmtv เดินสายมาโปรโมตในรายการแฉ ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของการมาชวนชมซีรีส์เรื่องนี้ แค่มันเกิดช็อตที่แฟนอินเตอร์จับเอาไปเป็นประเด็น เมื่อพิธีกรอย่างมดดำ กำลังสัมภาษณ์อยู่ แล้วคุยออกรสกับหนึ่งในแขกรับเชิญอย่าง “น้ำตาล ทิพนารี” ก็มีการแตะตัว เหมือนเพื่อนเม้าธ์กัน ซึ่งจุดนี้แหละ ทำให้แฟนอินเตอร์จับไปเป็นประเด็นถึงขั้นแท็กหาต้นสังกัดของน้ำตาลอย่าง GMMTV เลยทีเดียว ซึ่งข้อความแปลเป็นภาษาไทยประมาณว่า
“สองครั้งแล้วที่น้ำตาลต้องเผชิญกับการคุกคามระหว่างรายการนี้จากพิธีกรคนเดียวกัน เขาสัมผัสเธอหลายครั้งที่ขา จนถึงขั้นดึงเธอและพยายามกอดเธอ ในทุกการกระทำเหล่านี้ น้ำตาลแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเธอรู้สึกไม่สบายใจ รวมถึงถอยห่างจากเขา @GMMTV เราเรียกร้องให้พวกคุณดำเนินการและปกป้องศิลปินของพวกคุณ
การคุกคามทางเพศคืออาชญากรรม
#ProtectNamtan #GirlRulesSeriesEP6”
แถมงานนี้ก็มีแฟนคลัยอินเตอร์ต่างนั่งรถทัวร์มาซัปพอร์ตโพสต์นี้กันอย่าหนาแน่น แถมเจ้าของโพสต์ยังแนบไอจีของมดดำไว้ใต้โพสต์ งานนี้บอกเลยรถทัวร์อินเตอร์เหยียบมิดไมล์ไปลงที่โพสต์ล่าสุดของมดดำในไอจี ร้อยภาษาไปแล้ว
แม้จะมีแฟนคลับชาวไทยเจ้าไปอธิบายว่า “มดดำ” คือ lgbtq และทั้งคู่ก็สนิทสนมจนน้ำตาลเองก็เรียกมดดำว่าแม่ แต่ก็ดูเหมือนไม่เป็นผล เพราะแฟนคลับอินเตอร์ก็หลับหูหลับตาไม่สนสี่สนแปดใดๆ