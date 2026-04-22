หัวจะปวด! “มดดำ คชาภา” โดนทัวร์อินเตอร์ลงฉ่ำๆ แตะตัว “น้ำตาล ทิพนารี” กลางรายการ ซัดคุกคาม น่ารังเกียจ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นี่ก็ไม่คิดไม่ฝันว่าโลกเราจะมาถึงจุดนี้ จุดที่งงๆ เพราะเจ้าตัวเองก็คงงงเช่นกัน สำหรับ “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ที่บอกเลยว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ไง? อิหยังวะ! สำหรับกรณีที่ทีมนักแสดง Girl Rules Series ซีรีส์ของ gmmtv เดินสายมาโปรโมตในรายการแฉ ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของการมาชวนชมซีรีส์เรื่องนี้ แค่มันเกิดช็อตที่แฟนอินเตอร์จับเอาไปเป็นประเด็น เมื่อพิธีกรอย่างมดดำ กำลังสัมภาษณ์อยู่ แล้วคุยออกรสกับหนึ่งในแขกรับเชิญอย่าง “น้ำตาล ทิพนารี” ก็มีการแตะตัว เหมือนเพื่อนเม้าธ์กัน ซึ่งจุดนี้แหละ ทำให้แฟนอินเตอร์จับไปเป็นประเด็นถึงขั้นแท็กหาต้นสังกัดของน้ำตาลอย่าง GMMTV เลยทีเดียว ซึ่งข้อความแปลเป็นภาษาไทยประมาณว่า

“สองครั้งแล้วที่น้ำตาลต้องเผชิญกับการคุกคามระหว่างรายการนี้จากพิธีกรคนเดียวกัน เขาสัมผัสเธอหลายครั้งที่ขา จนถึงขั้นดึงเธอและพยายามกอดเธอ ในทุกการกระทำเหล่านี้ น้ำตาลแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเธอรู้สึกไม่สบายใจ รวมถึงถอยห่างจากเขา @GMMTV เราเรียกร้องให้พวกคุณดำเนินการและปกป้องศิลปินของพวกคุณ

การคุกคามทางเพศคืออาชญากรรม

#ProtectNamtan #GirlRulesSeriesEP6”

แถมงานนี้ก็มีแฟนคลัยอินเตอร์ต่างนั่งรถทัวร์มาซัปพอร์ตโพสต์นี้กันอย่าหนาแน่น แถมเจ้าของโพสต์ยังแนบไอจีของมดดำไว้ใต้โพสต์ งานนี้บอกเลยรถทัวร์อินเตอร์เหยียบมิดไมล์ไปลงที่โพสต์ล่าสุดของมดดำในไอจี ร้อยภาษาไปแล้ว

แม้จะมีแฟนคลับชาวไทยเจ้าไปอธิบายว่า “มดดำ” คือ lgbtq และทั้งคู่ก็สนิทสนมจนน้ำตาลเองก็เรียกมดดำว่าแม่ แต่ก็ดูเหมือนไม่เป็นผล เพราะแฟนคลับอินเตอร์ก็หลับหูหลับตาไม่สนสี่สนแปดใดๆ


























