“PROXIE” เสิร์ฟความสนุกจัดเต็มในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ “withât x PROXIE present Scent Inversion”

“withât” ได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่อย่างเป็นทางการ กับ 6 หนุ่มสุดฮอตวง PROXIE “กัน - คิม - โชกุน - กร - อองรี - วิคเตอร์” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์น้ำหอมให้กับแบรนด์ withât (วิทแทท) พร้อมเปิดตัวน้ำหอมพกพาแพ็กเกจใหม่ล่าสุด ที่ Siam Square Walking Street Block K
ร้อนแรงทะลุปรอท ความสนุกแบบจัดเต็มทำเอาสยามสแควร์แทบลุกเป็นไฟกับ 6 หนุ่มวงPROXIE เปิดตัวด้วยเพลงสุดมันส์เรียกเสียงกรี้ดจากแฟนๆ พร้อมทั้งเผยกลิ่นหอมที่ใช่ในรูปแบบของตัวเอง กับ 6 คน 6 สไตล์ ที่ทุกคนสามารถเลือกหยิบใช้เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองได้ในทุกวัน พร้อมบอกเล่าถึงเคล็ดลับความหอมที่สะกดทุกคน
โดยทั้ง 6 คน ได้เป็นตัวแทนน้ำหอม 6 กลิ่นตามสไตล์ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น
กร - เบอร์ 03 กลิ่น 99HOURS (ไนน์ตี้ไนน์ อาวเออร์ส) กลิ่นหอมจากดอกพีโอนี ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคุณหนู เรียบหรู ดูแพง
โชกุน - เบอร์ 04 กลิ่น PINK POISON (พิงก์ พอยเซิน) กลิ่นฟรุ๊ตตี้ฟลอรัล จากราสเบอร์รี และแบล็กเบอร์รี ให้ความรู้สึกมั่นใจ เซ็กซี่ มีเสน่ห์น่าค้นหา
อองรี - เบอร์ 07 กลิ่น CHRISTMAS KISS ME (คริสต์มาส คิส มี) กลิ่นหอมจากลูกแพร์ ลูกพีชขาว และซินนาม่อน ให้ความรู้สึกนุ่มนวล อบอุ่น เข้าถึงง่าย
วิคเตอร์ - เบอร์ 10 กลิ่น BABY BLISS (เบบี้ บลิส) กลิ่นหอมแป้งเด็ก ไม่เวียนหัว ไม่เลี่ยน ให้ความรู้สึกสดชื่น ละมุน เฟรช ๆ
คิม - เบอร์ 12 กลิ่น LUSH AMOR (ลัช อะมอร์) กลิ่นหวานหอมผสมกับความฟรุ๊ตตี้ฟลอรัล ให้ความรู้สึก เป็นลูกผู้ดีมีคลาส แต่ยังซ่อนความเซ็กซี่เบาๆ
กัน - เบอร์ 15 กลิ่น INFINITE BLOOM (อินฟนิท บลูม) กลิ่นหอมจากเกรปฟรุตและควินซ์ ให้ความรู้สึกสดชื่น สุภาพ เข้าถึงง่าย มีความ Unisex
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและเรียกเสียงหัวเราะได้ตลอดทั้งงาน เมื่อแฟน ๆ ผู้โชคดีได้ขึ้นมาร่วมเล่นเกมส์บนเวทีกับหนุ่ม ๆ วง PROXIE อย่างใกล้ชิด มาพร้อมบทลงโทษสุดน่ารักที่ทำเอาแฟน ๆ ใจละลาย และปิดท้ายความฟินด้วยการเสิร์ฟมินิคอนเสิร์ตที่ทั้ง 6 หนุ่มทั้งร้อง ทั้งเต้น และเพอร์ฟอร์มแบบจัดเต็ม ได้รับเสียงกรี๊ดสนั่นตลอดทั้งงาน
น้ำหอม “withât” แพ็กเกจใหม่สุดน่ารัก มาพร้อมสโลแกน “หอมติดทน จนคนทัก” ความเข้มข้นระดับ Parfum ไม่ฉุน ไม่เวียนหัว สามารถใช้ได้ทุกวัน เสริมความมั่นใจให้กับคุณจากการเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ มีหลากหลายกลิ่นให้คุณได้เลือกใช้ตามความชอบ ในราคาที่จับต้องได้ โดยทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ของ withât และตามหน้าร้านขายเครื่องสำอางชั้นนำทั่วไป
ในอนาคตทางแบรนด์ withât และหนุ่ม ๆ PROXIE ยังจะมีกิจกรรมดี ๆ หรือแคมเปญสนุก ๆ แบบนี้ที่ให้ทุกคนได้ติดตามอีกแน่นอน สามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ทางสื่อโซเชียลมีเดียของ withât ทุกช่องทาง
#WITHATxPROXIE #WITHATSCENTINVERSION
#PROXIEth #น้ำหอมwithat