“ขนม ศศิกานต์” งัดแชตสวน “ครูเต้ย” ไม่เคยบอกจะเอาไปซ่อม! รับถอดล้อใส่ยางเก่าจริง เพราะจ่ายเอง 5 หมื่น

ยังไม่จบไม่สิ้น สำหรับคู่อดีตสามีภรรยา “ครูเต้ย อภิวัฒน์ บุญเอนก”และ “ขนม ศศิกานต์ กนิษฐสุนทร” ที่ล่าสุดดรามาปะทุ ปมขนมไลฟ์สด แล้ว “น้องตั้งใจ” ลูกขนมและครูเต้ยเผยผ่านไลฟ์ว่าอยากได้รถคันใหม่ เพราะคันเดิมไม่อยู่แล้ว ทำทัวร์ลงฝั่งครูเต้ยทันที ขณะที่ครูเต้ยไม่รอช้าไลฟ์สดโต้กลับ ยันไม่ได้ทวงรถคืนจากลูก แต่ตนมีงานที่ขอนแก่น และจำเป็นต้องใช้รถ อีกทั้งวันดังกล่าวเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ คิดว่าลูกไม่ได้ใช้รถคันนี้อยู่แล้ว พร้อมเผยวันที่ไปเอารถ ยางใกล้แตก เครื่องเริ่มมีปัญหา ซึ่งรถยังไม่ได้ขับ ยังอยู่ที่อู่ เอาออกมาไม่ได้ใช้ ตั้งใจเอารถไปซ่อมแล้วจะเซอร์ไพรส์ แต่โดนดรามาไปก่อนจนบั่นทอนใจ
ทำชาวเน็ตเสียงแตก เข้าข้างสองฝั่งตีกันยับ บางส่วนบอกเริ่มเข้าใจครูเต้ยแล้ว อีกส่วนก็ปกป้องขนมฟาดกลับครูเต้ย ล่าสุด ขนม ได้ไลฟ์สดอีกครั้งในติ๊กต๊อก เผยไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาจะเอารถไปซ่อม พร้อมเปิดแชตสนทนาให้ดูกันจะจะ มีตรงไหนบอกว่าเอาไปซ่อม ก่อนยอมรับ ถอดล้อออกใส่ยางเก่า เพราะตนซื้อล้อใหม่เอง เกือบ 5 หมื่น
“ฟังนะ ขอถามอย่างนี้ ถ้าหนูรับทราบว่าจะเอารถไปซ่อม หนูจะเข้าใจไหมว่าเขาจะเอารถไปเลยโดยไม่เอารถมาคืน เขารู้ตอนไหนว่ารถพัง ก่อนเอาไปซ่อมหรือหลังเอาไปแล้วมันพัง ถ้าคนเราจะรู้ว่ารถพัง ต้องรู้ก่อน เอาไปซ่อมหรือใช้แล้ว ถ้าบอกว่าเอารถไปซ่อมเพราะมันพัง ตอนมาเองก็ไม่ได้รู้นี่ว่ารถพัง รู้ว่ารถพังเพราะเอารถไปใช้ แล้วไปบ่นว่ารถไม่เหมือนเดิม
จะบอกให้นะ ยางรถกับแม็กซ์มันแตก แต่ว่าหนูเปลี่ยนเอาแม็กซ์ที่แตกคืนให้เขา หนูเปลี่ยนแม็กซ์ตั้งแต่ต้นปีแล้ว และรู้ไหมทำไมหนูต้องเปลี่ยนแม็กซ์เดิมให้เขา เพราะว่าที่บอกว่าจะมาเอา ไม่ได้บอกว่าจะเอาไปซ่อมหรือเอาไปเซอร์ไพรส์ลูก บอกว่าจะเอาไปใช้ทำงาน หนูถามว่าเอามาคืนเมื่อไหร่เหรอ ไม่รู้ นี่คือวันแรกที่ได้คุย ซึ่งไม่ได้คุยกับตัวเขา ได้คุยกับคนที่เป็นน้องเขา
จะเอามาคืนเมื่อไหร่ไม่รู้ อ้าว หนูเลยถามกลับถ้าเอาไปทำงานก็ต้องมีกำหนดการคืนไหม หนูใช้รถคันนี้อยู่ ระหว่างนี้ลูกจะใช้อะไร ก็ไม่ได้รับการตอบกลับ จนวันที่ 13 เม.ย. ตั้งใจเข้ารพ.วันแรก โทร.มาบอกว่ากำลังเข้าไปเอารถนะ หนูเลยถามว่า (อ่านแชต) เอากุญแจอัลพาร์ตให้หน่อยนะครับ วันที่ 13 จะเข้าไปเอา ใช้รถกี่วันคะ เอารถมาส่งวันไหน ยังไม่รู้ครับ แล้วระหว่างนี้ลูกจะใช้รถอะไรคะ ลูกใช้รถอยู่ประจำ ขนของไปไหนมาไหน ถ้าจะเอาไปทำงานหรือจะเอาไปเลย ถ้าเอาไปเลยสามารถพูดตรงๆ ได้นะคะ ไม่ต้องอ้อมค้อม ถ้าแค่เอาไปทำงานก็ต้องมีกำหนดบอกวันเอารถมาคืนไหมคะ งงๆ ฮ่าฮ่าฮ่า แล้วก็หายไปเลย
เราแค่อยากให้พูดตรงๆ จะเอาไปก็พูดตรงๆ กับเราได้เลย ไม่ต้องอ้อม แล้วก็ไม่ตอบ โทร.มาอีกทีวันที่ 13 ลูกเข้ารพ. กำลังเข้าไปเอารถนะครับ หนูบอกได้ รอแป๊บ กำลังไปถามว่ากุญแจอยู่ไหน เพราะเด็กเข้ารพ. ไม่รู้เอารถขนของไปรพ.หรือเปล่า พอโทร.ถามกง กงบอกว่าเอาฝากไว้ที่ป้อมยามแล้ว ก็เลยถามกลับ ขอถามได้ไหม นอกเรื่องเลย รู้แหละจะเอาไป แต่ทำไมถึงเอาไป ก็เพราะจ้างทีมงานเพิ่ม 1 คน รถไม่พอ เลยต้องเอารถไปเพิ่ม แบบไหนที่บอกว่าเอารถไปซ่อม แบบไหนที่บอกว่าเอาไปแปะลายสติ๊กเกอร์ อีกอันนึงคุยกับแม่ยาย วันที่ 11 เอากุญแจรถอัลพาร์ดไว้ให้หน่อยนะครับ วันที่มีงานอยู่ขอนแก่นจะได้ใช้ครับ
หนูได้พูดในโทรศัพท์อยู่เลยว่าเอารถไปทำไม ทำไมต้องเอารถไป จะจ้างทีมงานเพิ่ม 1 คน รถใช้ไม่พอ เลยต้องเอารถไปใช้ก่อน ยังไม่มีกำหนดคืน เอ้า!
แล้วรถก็ต่อพ.ร.บ.ไม่ได้ เพราะรถคันนี้เป็นอัลพาร์ด แต่แปลงเป็นเล็กซัส ส่วนที่บอกว่าฟอร์จูนเนอร์พื้นที่ไม่พอ ฟังนะคะ อากงหนึ่งคน เด็กเล็ก 2 คน พี่เลี้ยง 1 คน แม่ยาย 1 คน ของเด็กเล็กอีก 2 คน ตัวเองว่ามันพอไหม หนูจ้างพี่เลี้ยงด้วยล่าสุด กระบะที่กงขนมาเต็มข้างหลังเลยตัวเอง
แล้วรถไม่ใช่ล้อพัง ฉันถอดล้อออก ล้อเธอมันพัง แต่ฉันโอนจ่ายค่าล้อไง เนี่ย เดี๋ยวให้ดูนะ ทุกคนเห็นไหม ขึ้นรถสไลค์เลย ล้อแตก ยางแตก ทำยังไงขนมล้อพัง อ๋อ ไม่เป็นไร ขนมซ่อม บีควิก 4.3 หมื่น จากล้อสีเงินเป็นล้อคู่นี้ ขนมซ่อม แต่ขนมถอดล้อคืนไง เพราะขนมเป็นคนซื้อล้อ เธอไม่ได้บอกนี่ว่าเอารถไปแปะลายหรือเอาไปทำไร บอกว่าจะเอารถคืน หนูก็แค่ถอดล้อของหนูคืน แค่นั้นเอง มันขึ้นรถสไลด์ไปเลย มันขี่ไม่ได้ ใครจะให้ลูกขี่เล่า แต่แค่เอาคืนกลับไปให้เธอล้อเดิม เธอก็แค่เอาไปซ่อมถ้าเธอจะใช้รถ นึกออกไหม หนูเป็นคนซื้อล้อ 4.3 หมื่นกับยาง หนูก็แค่เอาคืนไง รู้ตอนไหนมันพัง ก็เพราะเอารถไปใช้แล้วรู้ว่ามันพังไง”