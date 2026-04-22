“ท็อป-ไทด์-นุ้ย” ยกย่อง “แดนนี่ ศรีภิญโญ” คนดี ไม่กลัวจน วางแผนชีวิตเพื่อครอบครัว สะเทือนใจลูกโบกมือลาพ่อ

เสียดาย “แดนนี่ ศรีภิญโญ” คนดี ไม่กลัวความจน ไม่เฟก น้ำตาซึมลูกโบกมือลาพ่อ “ไทด์” ลั่นหากลูกเมียลำบาก พร้อมช่วยเหลือ “นุ้ย-ท็อป” ยอมหัวใจ วางแผนชีวิตเพื่อครอบครัวจนนาทีสุดท้าย
ถือเป็นความสูญเสียที่สร้างความโศกเศร้าให้กับคนในวงการบันเทิงไม่น้อย สำหรับการจากไปของ “แดนนี่ ศรีภิญโญ”หรือ “เจ๊ตุ่ม ระเบิดเถิดเทิง” อดีตนักแสดงอารมณ์ดีชื่อดัง ล่าสุดเพื่อนพี่น้องคนสนิทอย่าง ท็อป ดารณีนุช โพธิปิติ, ไทด์ เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์, นุ้ย เชิญยิ้ม ได้รวมตัวกันเปิดใจถึงความทรงจำที่งดงาม และการสู้ชีวิตของผู้ชายที่ชื่อว่าแดนนี่
ท็อป : “จริงๆ เราสามคน แต่ละคนก็มีห้วงเวลาที่ใกล้ชิดกับพี่แดนนี่กันไปหลากหลาย แต่ช่วงที่เราทั้งหมดใกล้ชิดกันคือรายการเกมพันหน้า พี่เขาคือแก๊งแมวเหมียว หลักๆ ออกไปเล่นหน้าเวที มีพี่นุ้ย พี่แดนนี่ พี่กอบโชค ก็เสียชีวิตไปแล้ว พี่จตุรงค์ ม๊กจ๊ก, พี่ไทด์ออกไปแจม จะอยู่กับรายการพี่กิ๊ก (เกียรติ กิจเจริญ) พี่ติ๊ก (ติ๊ก กลิ่นสี) ทำกันมาทั้งหมด 8 ปี ก่อนหน้านั้นเขาทำกันมาเป็นสิบๆ ปี พี่ท็อปกับพี่ไทด์มา 8 ปีหลัง”
ไทด์ : “มาหลายรายการของทริปเปิ้ลทู มีเอาต์ดอร์กับเขาด้วย ถ้าบอกความน่ารักเขา เขาเป็นน้องที่น่ารักมากๆ ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับพวกเรา ไม่ว่าจะเดือดร้อนยังไง ไม่มีมาขอความช่วยเหลือ เขาเป็นลูกผู้ชายจริงๆ จะมีแต่รอยยิ้ม”
ท็อป : “เขาชอบอำ ถ้ามุมมองหนูนะ พี่แดนนี่กับพี่กอบโชคเขาเป็นคนร่วมงานที่มีวินัยดี ทั้งที่มา พี่แดนนี่จะแต่งตัวเสร็จแล้ว 8 ปีน้อยครั้งมากที่เขาจะไม่เรียบร้อย เขาจะเสร็จก่อนเลย รักในงาน เคารพในงาน เคารพเพื่อนร่วมงาน เคารพทุกคน เวลาทำงานด้วยกัน ช่วงเวลาที่เรามีความสุขมากๆ เลย คือช่วงเวลากินข้าวกลางวัน เราจะมารวมกัน แล้วป๋ากิ๊ก พี่ติ๊กก็มา เรามีอะไรเราก็ถกกัน แม้กระทั่งปัญหาชีวิต ชีวิตครอบครัวคนนั้นคนนี้ เราไม่เคยลืมเลย ทุกคนน่ารัก แล้วแดนนี่กับพี่กอบโชคเขามาคู่กัน หนูสแนปรูปเขาสองคนไว้เยอะเลยนะ เขาจะไปด้วยกัน เขาเป็นศิลปิน เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ทุกอย่างที่ทำ เราเข้าใจว่าทำไมพี่กิ๊กพี่ติ๊ก เมื่อพี่แดนนี่มีปัญหา เขาถึงยื่นมือมาช่วย เพราะพี่แดนนี่เขามีความถ่อมเนื้อถ่อมตัว”
นุ้ย : “ผมว่าเขาวางแบบแผนชีวิตเขามาตั้งนานแล้ว ตอนเก็บเงินเก็บทอง เขาเป็นคนตระหนี่นะ ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย จนเขาได้มาซื้อที่อยู่สุพรรณฯ เอามาใช้ในบั้นปลายชีวิตของเขาจริงๆ เขาเป็นคนที่เก็บเงินเก่งจริงๆ ผมยอมรับเลย”
ไทด์ : “เขาเคยมาบอกพวกเราว่าเขาจะทำงานอีกสักพักแล้วจะกลับไปอยู่บ้านนอกแล้ว เขาชอบอย่างนั้นมากกว่า”
นุ้ย : “ตอนแรกคิดว่าพูดเล่นๆ”
ท็อป : “ใช่ เพราะตอนนั้นเขามีบ้านอยู่สัมมากร”
นุ้ย : “เขาก็ขายหมดเลย แล้วมาซื้อที่ที่นี่”
เผยคนสำคัญคือคู่ชีวิต ดูแลยามเจ็บป่วย เป็นสติปัญญาและสมองให้กัน
ท็อป : “เขามีมุมมองเป็นของตัวเอง และสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เป็นความฝัน เขารู้ว่าเขาเหมาะกับตรงไหน เขาก็ทำตามสเต็ปของเขา คนที่สำคัญอีกคนคือคู่ชีวิตของเขา เขาเป็นคู่ชีวิตที่ดีมาก ดูแลยามเจ็บป่วย เคียงข้างไม่ใช่แบบหายใจข้างๆ กัน แต่เป็นกำลังใจให้กัน เป็นสติปัญญาเป็นสมองให้กัน หลายคำสัมภาษณ์ของพี่แดนนี่ ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย ภรรยาเขาดูแลดีว่ะ ดูแลภรรยาดีมาก เช่นคำว่าไม่มีเงินจะปลูกบ้าน แฟนบอกว่าพ่อมีเงินเท่าไหร่ไปบอกช่างเขาสิ ทำได้เท่าไหน เรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้อยู่อย่างคนไม่ฟุ้งเฟ้อ อยู่กับความจริง และไม่ตำหนิ”
ใช้ชีวิตตามความจริง ไม่กลัวความจน ไม่เฟก เจ๋งมาก วางระบบทุกอย่างให้ครอบครัวหมดแล้ว
ไทด์ : “ไม่เคยกลัวเรื่องความจน ไม่มีการเฟกว่าชีวิตสวยงาม เขาอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นจริงๆ ไม่อวดรวย พอเพียงจริงๆ”
ท็อป : “อันนี้สำคัญ คือเขาใช้ชีวิตตามความเป็นจริง แล้วยอมรับตามความเป็นจริงว่าฉันไม่เทียบตัวเองกับคนนั้นคนนี้ ฉันก็มีวิธีจัดการของฉัน บริหารความคิด ฟังแล้วก็ทึ่งมากเลย สามารถเก็บเงินเป็นผู้ชายคนเดียว เป็นหัวหน้าครอบครัว สามารถเก็บเงินส่งลูกเรียนได้จนจบ ในขณะที่ลูกก็ยังเล็กอยู่ ไม่ธรรมดานะคะ จะมีกี่คนที่ทำได้ แต่พี่แดนนี่ทำได้ นอกเหนือจากนั้น พอเราย้อนฟัง พี่แดนนี่วางระบบทุกอย่างไว้ให้ครอบครัวหมดแล้ว เจ๋งมาก”
นุ้ย : “วางระบบการเงินให้หมดแล้ว”
ท็อป : “บางมุมหลายๆ คน อย่างพี่ปุ๊ย ผอูน เขาก็จะเป็นแฟนคลับกันอยู่ในเฟซบุ๊ก พอเห็นแดนนี่ทุกคนก็จะมีมุมในการชื่นชมว่าเขาเป็นอย่างนี้ เขามีลูกนะ ลูกเขาพูดอย่างนี้ พี่ก้อย ศิรินุช เห็นหลานยืนบ๊ายบายพ่อ แม่บอกให้ยิ้มไว้นะ”
เสียดายคนดี น้ำตาซึมลูกสาวโบกมือลาพ่อ
ไทด์ : “น้ำตาซึมเลย”
ท็อป : “พี่ก้อยก็เขียนคำพูดบนซองนี้ฝากให้หลานนะบอกว่าทุกคนเป็นกำลังใจให้จริงๆ มีพี่ปุ๊ย ผอูน จันทรศิริ, พี่แจง วราพรรณ หงุ่ยตระกูล , พี่ก้อย ศิรินุช เพ็ชรอุไร, พี่ปู กนกวรรณ บุรานนท์, พี่ก้อง ปิยะ, ชุดาภา จันทเขตต์, น้องบูม สุภาพร วงษ์ถ้วยทอง”
ไทด์ : “ทุกคนเสียดายน้องหมด เพราะเขาเป็นคนดี”
ท็อป : “เรานับถือเขาในสิ่งที่เขาทำมากกว่า หนูมองนะอย่างคนที่ฝากซองมา เขานับถือสิ่งที่พี่แดนนี่จัดการและวางตัดสินใจ ก็อยากช่วยสนับสนุนหรือซัปพอร์ตครอบครัว หรือสิ่งที่พี่แดนนี่ห่วงให้ไปถึงเป้าหมายได้นั่นคือสิ่งที่ทุกคนต้องการค่ะ”
ไทด์ลั่นรับปากจะมาหาแดนนี่ สุดท้ายก็ได้มางานแบบนี้
นุ้ย : “ผมเจอล่าสุดเมื่อ 2 เดือน เขามารายการก็มาดิคร้าบ เป็นเจ๊ตุ่ม ระเบิดเถิดเทิงเมื่อสองเดือนที่แล้ว”
ไทด์ : “ผมคุยโทรศัพท์ เวลาคลิปไหนออกมา มันโดนใจผมมาก ก็จะโทร.ไปให้กำลังใจว่าแดนนี่พี่ชอบมาก เขาก็บอกว่าโห้ ขอบคุณครับ เมื่อไหร่พี่จะมาเยี่ยมบ้านนาของผมสักที ก็รับปากว่าเดี๋ยวจะมาๆ สุดท้ายก็ได้มาจริงๆ”
ท็อป : “ดีที่เจอกันก่อนเนอะ ไม่งั้นเจอทีไรก็เด่นเรื่องศพอย่างเดียวเลยคนนี้ ก็เจอกันนานเป็นปีแล้วเหมือนกันค่ะ จำไม่ได้นะ”
นุ้ย : “พอพี่แดนนี่แยกออกจากวงการมาอยู่สุพรรณฯ เขาไม่เคยเข้ามาในวงการเลย”
ไทด์ : “มีแต่ใครให้เขาทำงานอะไรเขาก็จะมา”
นุ้ย : “แต่ไม่ค้าง จะกลับไปนอนบ้าน”
ไทด์ : “เขาเป็นคนมีความรับผิดชอบมาก”
ท็อป : “ใช่ ความรับผิดชอบเขานี่อันดับหนึ่ง วินัยดี”
ไทด์ : “ยังไงเขาก็ต้องมา แล้วก็กลับไปนอนกับลูกกับเมีย ไม่มีการนอนค้าง นี่คือสุดยอดแดนนี่ ดนัย ศรีภิญโญ”
ไทด์ : “ผมก็บอกเขานะว่าถ้าน้องกวางหรือน้องจ๋ามีปัญหาอะไรต่างๆ อย่าได้เกรงใจ ขอให้บอกเรา ไม่ว่าเรื่องอะไร ทุกเรื่อง ผมรับปากน้องแดนนี่ถ้าลูกเขา ภรรยาเขา มีปัญหาหรือขัดสนขอให้บอก ผมสามารถช่วยเหลือเขาได้ ไม่อยากให้น้องเขาเป็นห่วง พวกเราทุกคนพร้อมช่วยน้องเขาอยู่แล้ว”