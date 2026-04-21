“ป๋ากิ๊ก” สุดกลั้นน้ำตา ส่ง “แดนนี่” ภูมิใจทำดีที่สุดแล้ว “ติ๊ก กลิ่นสี” รับจากไปไม่ทรมาน เชื่อวิญญาณจะอยู่ดูความสำเร็จของลูกสาว (คลิป)

“ป๋ากิ๊ก” สุดกลั้นน้ำตาลูกผู้ชาย ส่ง “แดนนี่” ภูมิใจทำดีที่สุดแล้วในชีวิต “ติ๊ก กลิ่นสี” เผยความผูกพันกว่า 20 ปี รับจากไปเร็วแต่ไม่ต้องทรมาน เชื่อวิญญาณจะอยู่ดูความสำเร็จของลูกสาว
บรรยากาศที่วัดป่าสะแก จ.สุพรรณบุรี เต็มไปด้วยความโศกเศร้า เมื่อพี่ชายคนสนิทในวงการอย่าง “ป๋ากิ๊ก เกียรติ กิจเจริญ” และ “ติ๊ก กลิ่นสี” ได้เดินทางมาร่วมรดน้ำศพ และสวดอภิธรรม ไว้อาลัยให้กับอดีตนักแสดงอารมณ์ดี “แดนนี่ ศรีภิญโญ” ซึ่งจากไปด้วยภาวะไตวายเฉียบพลัน พร้อมเปิดใจถึงเบื้องหลังความผูกพันยาวนานกว่า 20 ปี งานนี้ป๋ากิ๊กพยายามหัวเราะกลบเกลื่อนความเศร้าตลอดการสัมภาษณ์ แต่สุดท้ายทนไม่ไหว ร่ำไห้ออกมาด้วยความอาลัย
ป๋ากิ๊ก : “ผมกับแดนนี่ค่อนข้างผูกพันมาก รู้จักกันตั้งแต่ก่อนเปิดบริษัท เป็นเพื่อนนักแสดงด้วยกัน เป็นเพื่อนนักแสดง ทั้งเรา ทั้งพี่ติ๊กนะ พี่ติ๊กรู้จักแดนนี่มาตั้งแต่เขาเด็กๆ 7-8 ขวบเลย”
ติ๊ก : “เขาบ้านอยู่ดินแดง เป็นเพื่อนบ้าน แล้วเราก็สนิทกัน มารู้ตอนเขาเป็นนายแบบโดมอนฯ เราก็ชื่นชมเขา เขาเป็นนักแสดงกันตนามานานมาก ผูกพันกันมานานมาก”
ป๋ากิ๊ก : “สำหรับแดนนี่ เขาจะเป็นคนขี้เป็นห่วง กลัวจะทำอะไรยังไม่ได้ดี เขาชอบคิดว่าตัวเขาทำได้ไม่ดี ยังไม่สำเร็จสักที อย่างเรากับพี่ติ๊กจะรู้จักเขามาตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น เขาเหมือนเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองดูภายนอกเหมือนมั่นใจในตัวเองนะ แต่ถ้ารู้จักเขาจะไม่มั่นใจตัวเอง เขาจะถามว่าทำแบบนั้นดีหรือยัง คนนั้นชอบเขาไหม คนนั้นเกลียดเขาไหม”
ติ๊ก : “ขี้น้อยใจ”
ป๋ากิ๊ก : “สิ่งแรกที่พี่อยากพูดกับเขาคือ เฮ้ย ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้ว เขาเลี้ยงลูกมาได้ดีมากแล้ว เลี้ยงครอบครัวมาได้ดีมากแล้ว ครอบครัวเขาแข็งแรงมากแล้วคิดว่าว่าเขาคิดดีแล้วแหละที่เขาพอแล้ว เขาหยุดแล้ว เขาหยุดหายใจ เขาคงไปอย่างสบาย หน้าตาก็ไม่ได้เครียดอะไร”
ติ๊ก : “เหมือนกับหลับ ทุกคนมีสัญญาณนี้ทุกคนถึงเวลา แต่เขาอาจจะมาเร็วหน่อย แต่อย่างน้อยที่สุดเขาไม่ต้องไปทรมาน ในโลกธรรมชาติที่คนเจ็บปวด”
เผยเหตุการณ์ 20 ปีก่อน เคยช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แดนนี่
ป๋ากิ๊ก : “เหตุการณ์ 20 ปีแล้ว มันเป็นช่วงเวลานั้นมากกว่า เราเปิดบริษัทแล้วรายได้ดี อาจไม่ได้ร่ำรวยล้นฟ้า แต่โอเคไปได้ คิดว่าตอนนั้นแดนนี่ไม่มีใคร ชีวิตเขาไม่มีญาติพี่น้อง ตอนนั้นยังไม่มีเมีย มันเคว้งคว้าง เราเป็นเพียงญาติคนหนึ่งของเขา คิดเพียงแค่นั้น”
ติ๊ก : “เขาจะคิดว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเขาเอง แล้วเขาจะอยู่ยังไง เขาจะมีค่าใช้จ่ายอะไร เราพยายามจะให้เขาลบเลือนสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในสมองเขา ทุกคนมีหมด ก็อยากให้ลบเลือนไป แล้วปฏิบัติตัวใหม่”
ป๋ากิ๊ก : “(ไม่อยากให้เขาเครียด?) มันเป็นหน้าที่ที่เราสองคนจำเป็นต้องทำหรือเปล่าวะ รู้สึกแค่นั้น ไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะเครียดหรือไม่เครียดนะ แต่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่เราสองคน นอกจากตัวมึงแล้วคงมีแค่กู 2 คนนี่แหละ (หัวเราะ)ที่มึงจะหันหน้ามาหาได้ ไม่ใช่เขาไม่มีใครเลยนะ แต่เขาจะหันไปหาใคร ค่าใช้จ่ายคงเยอะ มองหน้ากันกับติ๊กช่วยดูแลให้แดนนี่เนอะ ติ๊กบอกโอเค โอเคก็คือโอเค”
ติ๊กเผยอยากให้ไปหาพี่หรือน้องฝาแฝดอยู่ที่อเมริกา แต่อีกฝ่ายไม่ทำ ป๋ากิ๊กลั่นเหมือนพ่อคนที่สอง ปรึกษายันชื่อลูกสาว ชี้ชีวิตน่าสงสาร ลูกทำให้มีพลัง มีเป้าหมาย
ติ๊ก : “จริงๆ เขาผูกพันกับกิ๊ก เพราะส่วนหนึ่งแดนนี่ในชีวิตเขาเขาต่อสู้มาโดยพื้นฐานชีวิต เขามีพี่หรือน้องเป็นฝาแฝดอยู่อเมริกา เราบอกแดนนี่ว่าไปหา ไปทำเรื่องราว ไปหาที่อเมริกาแต่แดนนี่บอกว่าไม่ ไม่ก็ไม่ ไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นเรา เราอยากทำนะ”
ป๋ากิ๊ก : “เขาอาจจะบอกว่าพ่อคนที่สอง แต่เรามองว่าเหมือนพี่ชายมากกว่า เขามีอะไรจะบอกเราเสมอ จะปรึกษา แต่ก่อนเขาเรียกพี่กิ๊กนี่แหละ แต่มีอะไรเขาจะปรึกษา เช่น ลูกเขาจะเรียนอะไรดี ออกมาแล้วชื่ออะไรดี เขาก็มาถาม เราก็บอกว่าลูกชื่อเอวาสิ เอวากับอดัมไงมึง (หัวเราะ) ตามศาสนาเราเนอะ (ป๋ากิ๊กนับถือศาสนาคริสต์) เราก็พูดไปเรื่อย มีอะไรเขาก็ปรึกษา อย่างเราควบคุมรายรับเราไม่ได้หรอกในแต่ละวันแต่เราสามารถควบคุมรายจ่ายของเราได้จะได้อยู่ได้อย่างพี่ติ๊กเขาก็จะเป็นคนสอนว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคือปลดหนี้ก่อนปลดหนี้ให้ได้ บ้านต้องรีบหาเงินแล้วปิดมัน เขาก็ทำได้นะ แดนนี่เขาเป็นคนดีอย่างนั้น เขาตั้งใจทำอะไรแล้วเขาจะทำได้ เพียงแต่ว่าเขาคิดอยู่เรื่อยว่าจะทำดีไหม ฉันจะทำได้ไหม ก็จะมีเราสองคนแหละจะบอกว่ามึงทำได้ มันอยู่ที่ใจมึง”
ติ๊ก : “พี่น้องกันช่วยกัน เราก็บอกว่าการเดินทางของแต่ละคนก็แตกต่างกัน แต่ชีวิตส่วนตัวเขาผมฟังดูแล้วน่าสงสาร ผมเชื่อว่าลูกเขาก็เป็นส่วนหนึ่ง ทำให้เขามีพลัง”
ป๋ากิ๊ก : “ทำให้มีความหมายในชีวิตว่าเขาจะไปไหน คนเราบางที่ไม่มีจุดหมาย ไม่รู้ข้างหน้าจะไปไหน ไม่มีจุดหมายปลายทางในชีวิต แต่พอเขามีลูกมีครอบครัว ผมรู้สึกเลยว่าเขามีหนทางว่าเขาจะไปไหน เขาไปเพื่อเด็กคนนี้ ไปเพื่อครอบครัวนี้ ยิ่งเขามีลูกนะเขารู้สึกแฮปปี้ เขาต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นเพื่อลูก”
กอดปลอบ “น้องเอวา” ถึงแกร่งแต่ยังเด็ก
ป๋ากิ๊ก : “ผมรู้สึกว่าเอวายังเป็นเด็กอยู่ ถึงเขาดูแข็งแกร่งยังไงก็แล้วแต่ แต่เขายังเป็นเด็ก พ่อเขาตาย เสียใจไหมล่ะ”
ติ๊ก : “ต้องให้ให้กำลังใจน้อง อย่างน้อยมันก็จะผ่านพ้นไป อีก 10 ปีเขาก็ต้องเป็นสาว เขาก็มีภาวะของเขา เพราะเขาเสียพ่อไปตั้งแต่เด็ก”
ป๋ากิ๊ก : “ผมก็บอกเอวาร้องไปเลยลูก ร้องแม่xให้เต็มที่เลย แล้วก็หยุด”
ติ๊ก : “แต่เขาก็ได้พลังจากพวกพี่ๆ ที่ดูแลและปลอบเขา น้ำตาก็มีทุกคนแหละ แต่สิ่งที่ทำให้เขาแข็งแกร่ง จริงๆ คุณแม่เขาแข็งแกร่ง แดนนี่ได้เลือกมาดีแล้ว ดีที่สุดสำหรับเขา และก็มีลูกด้วยกัน นี่คือสิ่งสำเร็จ ก่อนที่จะเดินทางไปอีกโลกหนึ่ง”
เจอครั้งสุดท้ายในห้องไอซียู ช็อกรู้ข่าวเสียชีวิตแล้ว
ป๋ากิ๊ก : “ผมเจอสุดท้ายเลยคือวันพฤหัสบดีที่ไอซียู พอเขาเข้าไอซียู จ๋าก็โทร.มาบอก ผมก็มาเลยที่โรงพยาบาล เข้าไปคุยกับพยาบาล ในใจคิดว่าอยากให้เขาหาย แต่พยาบาลก็ก้ำกึ่งเนอะ เขาก็ต้องออกตัวไว้ก่อน คือหัวใจเขาเต้นผิดจังหวะนะ หัวใจเขาจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้ เดี๋ยวต่ำเดี๋ยวสูง พอสูงให้ยากดลงมา พอต่ำก็ให้ความดันสูงขึ้น เราก็ได้แต่ภาวนาว่าเขาจะดีขึ้น แต่สุดท้ายวันที่ 20 เม.ย. เขาก็จากไป ผมได้แต่พูดข้างนอกนะ แต่คิดว่าเขาคงไม่ได้ได้ยิน ตอนนั้นเขาไม่ได้รู้สึกตัวแล้ว แต่เขาอาจจะยังได้ยิน เขาคงขี้เกียจลืมตา คิดว่าคนอยู่ไอซียู โดนยาโดนอะไรด้วย ไม่รู้เขารู้สึกตัวแค่ไหน เวลาเจอใครเขาจะชอบคุยเล่น”
ติ๊ก : “ส่วนมากคุยไม่เป็นเรื่องเป็นราว เขาคุยเล่นสนุกสนาน ก็ถามว่าไม่ได้ออกรายการนาน เก็บกดหรือไง เขาบอกว่าใช่”
ป๋ากิ๊ก : “ผมโทร.ไปบอกเขาเรื่องแดนนี่ บอกว่าติ๊กมึงทำอะไรอยู่ มึงอยู่ไหน เขาพูดตลกไป สุดท้ายบอกว่าแดนนี่เสียแล้วนะ ไอ้นี่ตกใจ (หัวเราะ)สตั๊นเลย”
ติ๊ก : “กินอาหารอิ่มเลย นี่เรื่องจริงหรือเปล่า หรือสิ่งที่ได้ยินแค่มาหลอกหลอนเรา”
ป๋ากิ๊ก : “พี่ติ๊กเงียบไปพักนึง ถามว่าได้ยินกูไหมเนี่ย เขาบอกจริงดิ ก็บอกว่าจริงดิจะโกหกทำเหี้xอะไร”
ติ๊ก : “แต่การเล่าเรื่องของเขาตอนแรกไม่ได้จะเข้าเรื่องนี้เลย ถามว่ากินอะไร มันก็คงจะปูก่อน”
ป๋ากิ๊ก : “เราก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันนะ จะบอกมันว่าไงวะ”
ติ๊ก : “อยู่ดีๆ จะบอกว่าแดนนี่ตายแล้วนะ มันก็ยังไงอยู่ มันเร็วไป ก็เลยปูว่ากินอะไรบ้าง แต่เขาบอกแดนนี่เสียแล้ว จะให้เราไม่หยุดนิ่งเหรอ ประสาทก็คงเสียแล้ว ก็คิดว่าไม่หรอก เราย้อนถึงความผูกพัน เฮ้ย น้อง แล้วก็คุยต่อ ช็อก เพราะมันเร็ว”
ป๋ากิ๊ก : “มันเร็วกับทุกคนแหละ เพราะแดนนี่เขาไม่นอนรพ.เป็นเดือน ถ้านอนรพ.เป็นเดือนอย่างพี่ๆ ทั้งหลาย ยังพอทำใจ แต่นี่มันเข้าไอซียู เราเพิ่งไปหามันเมื่อวันพฤหัสบดี แม่x วันนั้นโทร.มาบอกว่าแดนนี่เสียแล้วนะ เราก็เหี้x จริงเหรอวะเรามีหน้าที่บอกติ๊ก , เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์, จาตุรงค์ ม๊กจ๊ก พวกแมวเหมียวทั้งหลายในเกมพันหน้า บอกว่าแดนนี่เสียแล้วนะ นุ้ย เชิญยิ้ม ร้องไห้”
ร่ำไห้บอก ทำดีที่สุดแล้ว
ป๋ากิ๊ก : “แดนนี่ทำดีที่สุดแล้ว ในชีวิตของคนคนหนึ่งในการเดินจากวันนั้นจนมาวันนี้ แดนนี่ทำได้ดีที่สุดแล้วอย่างน้อยพี่ภูมิใจ (ร้องไห้พูดต่อไม่ออก)”
ติ๊ก : “ผมเชื่อว่าการเดินทางของแดนนี่มันเป็นการเดินทางของทุกคนเมื่อถึงเวลาก็ต้องไปตามวิถี แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความรู้สึกของผมกับแดนนี่กับลูกสาวของเขา ผมรู้สึกว่าเขาไม่ไปไหนหรอก เขาจะดูแลลูกสาวเขาไปเรื่อยๆ แล้วเขาจะเดินทางไปเมื่อลูกสาวเขาประสบความสำเร็จในชีวิตตามที่เขาคาดหวัง เขาไม่ได้ไปไกลหรอกครับ เขาอยู่แถวนี้”