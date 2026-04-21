“กวาง พจนีย์” ร่ำไห้ นาทีบอกลา “แดนนี่ ศรีภิญโญ” พุทธโธตามแม่นะ ก่อนสามีจากไป ไม่ขอเจอหน้าลูกครั้งสุดท้าย (คลิป)

“กวาง พจนีย์” เผยทั้งน้ำตาวินาทีบีบหัวใจและการตัดสินใจครั้งสุดท้าย กระซิบข้างหูสามี “แดนนี่ ศรีภิญโญ” บอกลา “พ่อพุทธโธตามแม่นะ” สิ้นคำแดนนี่จากไปอย่างสงบ เผยสามีไม่ขอเจอหน้าลูก อยากให้จดจำพ่อในภาพที่ดี ร่ำไห้บอกลูกต้องเข้มแข็งให้พ่อเห็น ค่อยเก็บไปร้องไห้กอดกันที่บ้าน วันนี้รับแขกก่อนนะ ภูมิใจสามีเป็นต้นแบบที่ดี ไม่รับงานค้างคืน ต้องกลับมาสวดมนต์กับลูก สัญญาสานต่ออุดมการณ์ชีวิตพอเพียง และ “เอวาโฮม”
นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวศรีภิญโญ หลังจาก “แดนนี่ ศรีภิญโญ” นักแสดงชื่อดังได้จากไปอย่างสงบจาภาวะไตวายเฉียบพลันเมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งในพิธีสวดอภิธรรมที่วัดป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี “กวาง พจนีย์” ภรรยาคู่ทุกข์คู่ยาก ได้เปิดใจถึงช่วงเวลาวิกฤตทั้งน้ำตา พร้อมเผยคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ก่อนจากลา
“ตั้งแต่เขาสโตรกมา 1 ครั้ง 10 กว่าปีที่แล้ว ก็หาย โดยแขนขาไม่ลีบ กลับมาเหมือนที่ทุกคนเห็นว่ากลับมาใช้ชีวิตตามปกติทั่วไป หลังๆ เดือนที่แล้วเขาเริ่มจุกๆ ท้อง เหมือนอาหารไม่ย่อยหรือเปล่า มีแก๊สมีอะไรเยอะแยะ ก็ไปหาหมอ พอไปหาหมอก็ให้ยามา ก็โอเคไม่ปวดท้อง แต่ความรู้สึกคือเหนื่อย นอนเหนื่อยๆ ทั้งวันลุกก็ไม่ค่อยมีแรงสักเท่าไหร่ แล้วสังเกตว่าทำไมฉี่พ่อน้อยจัง เวลาเขาฉี่เราจะเห็นว่าฉี่มากฉี่น้อย เราสังเกตได้ทุกวัน แต่หลังๆ เราจะเห็นว่าฉี่เขาเริ่มน้อยนะ พ่อฉี่น้อยไหม เขาบอกว่าไม่ๆ เมื่อกี้ลุกไปฉี่ที่ห้องน้ำมาแล้ว แต่จริงๆ เขาน่าจะโกหก ไม่อยากบอกอะไรทั้งสิ้น
เราก็เค้นถามทุกวัน จนเขาบอกว่าโอเค เดี๋ยวไปหาหมออีกรอบนึง คุณหมอเลยเจาะเลือดให้ ก็เลยพบไตวายเฉียบพลันระยะอ่อนแรง ที่คุณหมอบอกนะคะ คุณหมอบอกว่าไปรักษาที่รพ.ต่อ เขาตรวจทุกอย่างก็เจอโรคหัวใจอีกหนึ่งโรค เกลือแร่ต่ำ รพ.ในอำเภอเลยส่งไปรพ.ในตัวเมือง คือรพ.เจ้าพระยายมราช เจอทั้งคุณหมอไต เจอทั้งคุณหมอโรคหัวใจ ก็ถือว่าโชคดี เขาบอกไตคนไข้ไม่ค่อยทำงานนะ หัวใจก็เต้นผิดจังหวะ กระแสไฟในหัวใจเราจะปล่อยตามขั้นตอน 1 2 3 4 แต่ของพี่แดนนี่อาจขึ้น 3 ก่อนก็ได้ ขึ้น 4 ก่อนก็ได้ ซึ่งตัวนี้สามารถทำให้หัวใจดับได้
คุณหมอบอกว่าขั้นตอนการรักษามีประมาณนี้นะ หนึ่งถ้าเราให้ยาแล้วคนไข้ไตดีขึ้นก็ไม่ต้องฟอก ถ้าหัวใจเต้นเบาลง คือตอนเขาไม่สบาย หัวใจเขาเต้น 190 เกือบ 200 คุณหมอบอกว่ายังแอ็กโค่ไม่ได้ เพราะมันอันตรายกับคนไข้ คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือตัวกระแสไฟตัวนี้ขึ้นโดยพี่แดนนี่ยังมีลมหายใจอยู่ เขาจะใช้เครื่องช็อตไฟฟ้า แต่ว่าเขาเจอลิ่มเลือดที่สมองอีกนิดนึง ประมาณ 1-3 เซนฯ ไม่แน่ใจ ก็ไม่กล้าช็อตอีกเหมือนกันถ้าคนไข้หัวใจหยุดเต้น เพราะการช็อตจะทำให้ลิ่มเลือดแพร่กระจายไปอุดสมอง จะเป็นอัมพฤกษ์ แขนขาขยับไม่ได้ มันค่อนข้างวิกฤตมาก
พี่แดนนี่จะเหนื่อยทุกวัน เพราะใช้ออกซิเจนแรงดันสูงท่อใหญ่ๆ ใส่ เขาก็ยังเหนื่อย คุณหมอบอกว่างั้นเดี๋ยวย้ายไปไอซียูโรคหัวใจโดยตรง วันที่ย้ายมา รู้สึกว่าเหนื่อยมาก พอไปถึงเขาถามว่าไหวไหม พี่แดนนี่บอกว่าไม่ค่อยไหวแล้วในการหายใจ เพราะว่าเหนื่อยมาก ก็เลยใส่ท่อ เพราะเขาบอกแล้วเขาไม่เจาะคอนะ ถ้าเขาไปก็ให้ไปเลย ขอหลับไปเลย แต่ถ้าใส่ท่อโอเคเขาถามว่าเจ็บมากไหม คุณหมอบอกว่าไม่ได้เจาะ และไม่ได้เจ็บมาก ทนได้ พยาบาลบอกว่าคนไข้เหนื่อยมาก ใส่ท่อแล้ว ให้ยานอนหลับ เพราะคนไข้ไม่ได้พักเลย
พออีกวันพาไปเอกซเรย์ ปอดเริ่มดี น้ำไม่ท่วมปอดเยอะ ซีทีสแกนแล้วโอเค ช่วงรอยแตกที่คุณหมอบอกว่าสโตรกอีกรอบก็เป็นรอยเก่า ไม่ใช่แตกใหม่อีกรอบ แต่วันที่เข้าไอซียูหัวใจ แขนขาฝั่งซ้ายไม่ขยับแล้ว ขยับได้แค่แขนขาฝั่งขวาพอสักพักนึง เขาเหมือนไตไม่ทำงานอีกรอบ ฉี่เริ่มไม่ออกอีกรอบ คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดวิกฤต อาจช็อตไฟฟ้าหรือปั๊มหัวใจคู่ ถ้าคนไข้ดับไปเลย เขาจะใช้ทั้งช็อตและปั๊ม นั่นคือขั้นตอนสุดท้ายที่คุณหมอจะทำ เขาบอกว่าเขาจะให้การรักษาเต็มที่
พออีกวันนึงเริ่มเบลอ เริ่มไม่รู้สึกตัว เริ่มยกแขน คอนโทรลตัวเองไม่ได้ เราก็เห็นว่าเหมือนจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ หากเกิดอะไรขึ้นโดยเราไม่อยู่ ภรรยาอยู่ตรงอื่นก่อนเพราะเขาไม่ให้เฝ้า ก็บอกว่าให้โทร.มาก่อน ถ้าเขาไปแล้วก็ขอให้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่อยากให้เขาเจ็บมาก เรากลัวเขาเจ็บ
พอวันสุดท้าย วันที่ 20 เม.ย. เราไปรพ.ตอนเช้า เพราะเขาไม่ให้เยี่ยม น้องพยาบาลบอกว่าอยู่ไหนคะ รู้สึกว่าตอนนี้คนไข้ไม่ค่อยโอเคตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว เราจะรักษาต่อไป เป็นการฟอกไต 24 ชม. กวางก็เลยถามว่าการฟอกไตช่วยอะไรได้บ้าง เขาบอกว่าช่วยให้ไตคนไข้ทำงานขึ้น แต่ข้อเสียคือเขาอาจดับไปเลย ในการฟอกเลือดมันใช้พลังงานสูง มันอาจดับไปได้เลย ช็อกไปได้เลย ถ้าไม่ฟอกไตเราก็จะให้ยาเต็มโดสทุกอย่าง รักษาเต็มที่ จนกว่าคนไข้จะไม่ไหวเอง ก็เลยขอตัดสินใจ ปลายทางมันเหมือนกัน คือมันไม่ไหว ก็เอาที่เขาสบายที่สุด คุณหมอบอกว่าพี่ไปเยี่ยมก่อนได้เลยนะคะ
พอเข้าไปเราก็เห็นแล้วว่าวันนี้เขาแทบไม่ตอบสนองอะไรแล้ว เราก็บอกว่าพ่อ แม่มาเยี่ยมนะ ไม่ต้องห่วงนะ เดี๋ยวแม่จะดูแลลูกเต็มที่ หน้าที่ของพ่อคือนอน ทำตามที่คุณหมอบอก ส่วนคุณหมอมีหน้าที่รักษาคุณพ่ออย่างเต็มที่เช่นกัน ที่นี่ดีมาก พยาบาลดีมาก เขาไม่ตอบสนอง เขาลืมตาแต่ม่านตาไม่ขยับแล้ว เราก็บอกโอเค คุณพ่อตั้งสตินะ คุณพ่อต้องพยายามพุทธโธๆ นะ ได้ยินไหม แม้ไม่ขยับตาแต่คุณแม่รู้ว่าหูคุณพ่อได้ยินคุณแม่ ลูกแม่จะดูแลเต็มที่ ไม่ต้องห่วง หลับไปเลย ไปกับพุทธโธแล้วหลับไปเลยตื่นมาแล้วพ่อจะแข็งแรง แล้วจะได้กลับบ้านกัน
พอสิ้นเสียงคำนี้ ว่าพ่อพุทธโธตามแม่นะ พ่อตื่นแล้วพ่อจะแข็งแรง แล้วเขาก็ไปเลย (เสียงเครือ)พยาบาลบอกพี่ไม่ปั๊มหัวใจใช่ไหมคะ เขาไปแล้วใช่ไหม งั้นเขาไปสบายแล้ว พี่บอกทุกอย่างหมดแล้ว เขาจับชีพจรทุกอย่าง ชีพจรไม่เต้นแล้วนะคะ
มันก็รู้สึกช็อกนะ เขาไปสบายแล้ว แต่ก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหม ต่อให้แข็งขนาดไหน ทุกๆ วันมันเหมือนน้ำที่ปริ่มแล้ว มันแกว่งแล้วจะสะเทือนพร้อมที่จะล้นออกมาแต่เราต้องเข้มแข็งเพราะเดี๋ยวเขาห่วง พยายามฮึบๆ หันหลัง แล้วบอกว่าโอเค คุณพ่อไปสบายนะ เดี๋ยวกลับบ้านแล้ว”
สู้มาก มีสติตลอดเวลา มีหวังว่าจะหาย ลั่นไม่ขอเจอหน้าลูกครั้งสุดท้าย อยากให้จำพ่อในภาพที่ดี
“เขามีสติตลอดเวลา คุณหมอครับเดี๋ยวผมขออยู่ที่นี่เลยนะครับ จนกว่าจะหายเลยนะครับ เขามีหวัง และรู้สึกว่าเขาน่าจะเหนื่อย เขาคิดว่ากวางไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคหัวใจ เขาก็บอกว่าแม่ พ่อเป็นโรคหัวใจนะ เราก็บอกว่าไม่เป็นไร โรคหัวใจเดี๋ยวก็หายได้ ใครก็เป็น ไตวายเฉียบพลันมันก็หายได้ แต่เขาก็คงรู้แหละ เขาเป็นคนปากแข็ง พยายามอึดไว้
ตอนทราบว่าเขาเป็นโรคหัวใจและไตวายเฉียบพลัน มันต้องสุดกำลังที่เราจะมี เราต้องหาคำพูดทุกอย่างที่ทำให้คนไข้รีแล็กซ์ได้ ถามว่าคุยกับลูกไหม เขาบอกว่าไม่คุย วันสุดท้ายจะให้เอวามาเยี่ยมไหม ก็ไม่ดีกว่า ให้เอวาจำพ่อในภาพที่ดี ในภาพที่พ่อไม่ต้องใส่นี่ๆ (กลั้นร้องไห้) ช่วงเวลาที่พ่อรักษาที่รพ. น้องเอวาไม่ได้ไป แต่ก่อนไปเขาบอกเอวาว่าเดี๋ยวพ่อมานะ พ่อไปรักษาตัวก่อนแล้วจะมา เอวาบอกว่าหายไวๆ นะคะคุณพ่อ
เขาไม่อยากให้ลูกเห็นตอนเขาป่วย แต่ก็พยายามถาม แต่จริงๆ ในห้องก็ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ แต่ถ้าได้ยินเสียงลูกเขาจะร้องไห้ เขาจะรู้สึกว่าเขาเก็บอาการไม่ได้ ห่วงที่สุดคือลูกอย่างเดียวเลยค่ะ ในบ้านเขาสั่งไว้ก่อนหน้านี้แล้ว เขาทำทุกอย่างเตรียมพร้อมเหมือนที่พี่ๆ เห็นในรายการพี่ตั๊ก (บริบูรณ์ จันทร์เรือง) หรือทุกๆ รายการที่เขาบอก เขาพูดอย่างนั้นเลย เขาเคยบอกกับพี่สาวอีกคนว่าถ้าเอวาเรียนจบม.6 ก็โอเคแล้ว ไม่เสียชาติเกิดแล้ว จากนั้นแม่ก็ทำตามที่พ่อบอกไว้แล้วกัน”
ร่ำไห้บอกลูกสาว วันนี้รับแขกก่อน ค่อยกลับไปร้องไห้กอดกันที่บ้านนะ
“ลูกสาวเขาก็เหมือนช็อกนิดนึง แล้วบอกว่าหนูยังไม่อยากพูดนะ เราก็บอกว่าโอเค ตอนนี้เราทำหน้าที่แทนคุณพ่อนะ คุณพ่อมีแต่คนรัก (ร้องไห้) คุณพ่อเป็นนักแสดงที่หลายคนชื่นชอบ (ร้องไห้) และเป็นเอฟซีคุณพ่อ เดี๋ยวเราเก็บไปร้องไห้กันที่บ้าน แต่วันนี้เรารับแขกก่อนนะลูก เข้มแข็งให้พ่อเห็นว่าเราสองคนเก่ง พ่อไม่ห่วงแล้ว (ร้องไห้) เดี๋ยวเรากลับไปกอดกันที่บ้าน (ร้องไห้)
ส่วนที่เห็นน้องโบกมือให้พ่อ อันนั้นคือเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาพร้อมจะทำหน้าที่ เข้าไปนั่งกับยายบอกว่าหนูพร้อมแล้ว จะเข้าไปรับแขกแล้ว เขาก็เข้าไปบ๊ายบายให้เลย สำหรับกำหนดการเบื้องต้น ฌาปนกิจวันพฤหัสบดี เวลาประมาณ 15.00 น.”
สัญญาจะทำให้ “เอวาโฮม” โด่งดังเป็นที่รู้จักของทุกคน
“เราก็จะทำในสิ่งที่ชอบไปเรื่อยๆ จริงๆ กวางทำได้หมดทุกอย่าง หนูเป็นคนลุย อะไรก็ทำได้ เดี๋ยวนี้โลกออนไลน์หาเงินได้ง่ายมาก แต่เราก็พยายามหน่อย ก่อนหน้านี้หนูพยายามสร้างตัวตนของหนูขึ้นมา วันหนึ่งหากไม่มีพี่แดนนี่ เขาจะได้รู้จักเอวา หรือว่ากวาง (ร้องไห้) เขาจะได้รู้ว่าคนนี้คือเมียแดนนี่นะ คนนี้คือครอบครัวของพี่แดนนี่ ประมาณนั้น (ร้องไห้)
(สิ่งที่เขาทำไว้ เราจะต่อยอดยังไง?) จริงๆ เราวางแผนไว้ พี่แดนนี่สร้างโกดัง จะเอาของเก่ามาจัดแสดง ที่เราอยู่คือตำบลบัสสะแก เขาจะมีคณะมาดูงานกัน ที่นี่เป็นอบต.ดีเด่นเกือบ 3 ปีแล้ว ได้รับที่ 1 เขาจะมีคนมาดูงาน มีจุดเช็กอินให้พวกคณะที่มาดูงานกัน จุดเช็กอินอีกที่คือของพี่แดนนี่ คือเอวาโฮม ที่เขาใฝ่ฝันว่าจะจัดให้ทุกคนมาดูที่นี่นะ ถ้าเขาไม่อยู่แล้วที่นี่คือที่ของเขานะ ก็บอกว่าพ่อไม่ต้องห่วงนะ ที่นี่จะดัง แม่จะทำให้ที่นี่เป็นที่รู้จัก”
ภูมิใจสามีตัวอย่างในการใช้ชีวิตที่พอเพียง แต่งงานไม่เคยนอกลู่ ไม่รับงานค้างคืน ต้องสวดมนต์กับลูก
“ก็ภูมิใจนะคะ ตั้งแต่แต่งงานด้วยกันมา เขาไม่เคยนอกลู่นอกทาง เป็นคนที่รักครอบครัวมาก ใช้คำว่ามากๆ เลย เพราะเขาไม่เคยไปไหน สมมติมีงานจ้างที่ต้องค้างคืนเขาก็ไม่รับ เงินเป็นสิ่งสำคัญแหละค่ะ แต่ว่าเขาอยากอยู่นี่ เขาอาจไม่รับก็ได้ มีแค่นี้อาจพอกินพอใช้ แต่เงินแค่นี้เดี๋ยวลูกอาจคิดถึง เขาต้องนอน ต้องสวดมนต์กับลูกทุกคืนก่อนนอน ถ้าไปรายการดึกๆ อย่างสมมติมีรายการแฉ ประมาณ 5 ทุ่ม เสร็จเที่ยงคืน ตีสามเขาก็ถึงบ้าน เขาจะให้พี่อีกคนขับรถกลับมา ไม่ค้างคืน
อยากบอกว่าแม่จะทำให้ทุกอย่างดีตามที่แม่สัจจะที่แม่ให้ไว้ ไม่ต้องห่วงแม่แข็งแรงพอ แม่อาจจะเสียใจตอนนี้แป๊บนึง เดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแม่จะทำทุกอย่างให้ออกมาดี ไม่ต้องห่วง บอกเขาไปหมดแล้วว่าเราจะดูแลลูกทุกอย่างเลย ไม่ต้องห่วง”