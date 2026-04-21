คนบันเทิงร่วมอาลัย “แดนนี่ ศรีภิญโญ” รดน้ำศพสุดเศร้า ภรรยาและลูกสาวร่ำไห้ใจสลาย “ป๋ากิ๊ก” เคียงข้างกอดปลอบ (คลิป)

บรรยากาศพิธีรดน้ำศพ “แดนนี่ ศรีภิญโญ” นักแสดงชื่อดัง เสียชีวิตจากภาวะไตวายเฉียบพลัน ในเวลา 16.30 น. ที่วัดป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
วันนี้ (21 เม.ย.) มีคนในวงการมาร่วมไว้อาลัยครั้งสุดท้าย อาทิ ป๋ากิ๊ก เกียรติ กิจเจริญ มาพร้อมภรรยา ซึ่งป๋ากิ๊กเปรียบเสมือนพ่อคนที่สองของแดนนี่ เจ้าตัวมาพร้อมพวงมาลัยที่นำมาด้วยตัวเอง เอามาคล้องมือแดนนี่ , ติ๊ก กลิ่นสี, เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์, ท็อป ดารณีนุช โพธิปิติ , นุ้ย เชิญยิ้ม, เปาวลี พรพิมล มากับสามี
ขณะที่ “กวาง พจนีย์ ศรีภิญโญ” ภรรยาแดนนี่ เดินต้อนรับแขกเหรื่ออย่างเข้มแข็ง แม้อยู่ในห้วงแห่งความสูญเสีย แต่ก็สุดจะทนไหว ร่ำไห้ร่ำลาสามีครั้งสุดท้าย ด้านลูกสาว “น้องเอวา” วันนี้มาลาพ่อทั้งน้ำตา ขณะที่ป๋ากิ๊กเข้าไปกอดปลอบน้องเอวา พร้อมจับร่างและบอกแดนนี่ว่าไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว
โดยในวันนี้บริษัท ทริปเปิ้ล ทู จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของป๋ากิ๊ก - ติ๊ก กลิ่นสี เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม โดยวันนี้มีสวด 2 รอบ คือเวลา 18.00 น. และ เวลา 20.00 น.