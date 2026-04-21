คนบันเทิงร่วมอาลัย “แดนนี่ ศรีภิญโญ” รดน้ำศพสุดเศร้า ภรรยาและลูกสาวร่ำไห้ใจสลาย “ป๋ากิ๊ก” เคียงข้างกอดปลอบ (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศพิธีรดน้ำศพ “แดนนี่ ศรีภิญโญ” นักแสดงชื่อดัง เสียชีวิตจากภาวะไตวายเฉียบพลัน ในเวลา 16.30 น. ที่วัดป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เป็นไปด้วยความโศกเศร้า

วันนี้ (21 เม.ย.) มีคนในวงการมาร่วมไว้อาลัยครั้งสุดท้าย อาทิ ป๋ากิ๊ก เกียรติ กิจเจริญ มาพร้อมภรรยา ซึ่งป๋ากิ๊กเปรียบเสมือนพ่อคนที่สองของแดนนี่ เจ้าตัวมาพร้อมพวงมาลัยที่นำมาด้วยตัวเอง เอามาคล้องมือแดนนี่ , ติ๊ก กลิ่นสี, เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์, ท็อป ดารณีนุช โพธิปิติ , นุ้ย เชิญยิ้ม, เปาวลี พรพิมล มากับสามี

ขณะที่ “กวาง พจนีย์ ศรีภิญโญ” ภรรยาแดนนี่ เดินต้อนรับแขกเหรื่ออย่างเข้มแข็ง แม้อยู่ในห้วงแห่งความสูญเสีย แต่ก็สุดจะทนไหว ร่ำไห้ร่ำลาสามีครั้งสุดท้าย ด้านลูกสาว “น้องเอวา” วันนี้มาลาพ่อทั้งน้ำตา ขณะที่ป๋ากิ๊กเข้าไปกอดปลอบน้องเอวา พร้อมจับร่างและบอกแดนนี่ว่าไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว

โดยในวันนี้บริษัท ทริปเปิ้ล ทู จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของป๋ากิ๊ก - ติ๊ก กลิ่นสี เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม โดยวันนี้มีสวด 2 รอบ คือเวลา 18.00 น. และ เวลา 20.00 น.





























































คนบันเทิงร่วมอาลัย "แดนนี่ ศรีภิญโญ" รดน้ำศพสุดเศร้า ภรรยาและลูกสาวร่ำไห้ใจสลาย "ป๋ากิ๊ก" เคียงข้างกอดปลอบ (คลิป)
