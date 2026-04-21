ตำรวจเกาหลีใต้ยื่นขอหมายจับ “บังชีฮยอก” ประธาน HYBE ปมฉ้อโกง-ปั่นหุ้น IPO

ประธานบริษัทยักษ์ใหญ่ถูกกล่าวหาหลอกนักลงทุนก่อนเข้าตลาดหุ้น รับผลประโยชน์ลับเกือบ 2 แสนล้านวอน เจ้าตัวยืนยันทำถูกกฎหมายทุกขั้นตอน
ตำรวจเกาหลีใต้เดินหน้ายื่นขอหมายจับ “บังชีฮยอก” ประธานบริษัท HYBE หลังหน่วยสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน สำนักงานตำรวจนครบาลกรุงโซล เปิดเผยเมื่อวันที่ 21 ว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายในข้อหาฉ้อโกงและทำธุรกรรมไม่เป็นธรรม ตามรายงานของสำนักข่าวยอนฮัป โดยบังถูกกล่าวหาว่าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่นักลงทุนในปี 2019 ว่าบริษัทไม่มีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้นักลงทุนบางส่วนตัดสินใจขายหุ้นให้กับกองทุนไพรเวตอิควิตีรายหนึ่ง ก่อนที่บริษัทจะเข้าตลาดในเวลาต่อมา
จากการสืบสวน ตำรวจเชื่อว่าบังได้ทำข้อตกลงลับกับกองทุนดังกล่าว และได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการขายหุ้นหลัง IPO ถึง 30% คิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์โดยมิชอบเกือบ 200,000 ล้านวอน ขณะที่กฎหมายตลาดทุนของเกาหลีใต้ห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินผ่านการให้ข้อมูลเท็จหรือกลไกฉ้อโกงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน รวมถึงหุ้นนอกตลาด และหากฝ่าฝืนจนได้กำไรเกิน 5,000 ล้านวอน อาจต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตหรืออย่างน้อย 5 ปี
ทั้งนี้ ตำรวจเริ่มได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าวตั้งแต่ปลายปี 2024 ก่อนจะเข้าตรวจค้นตลาดหลักทรัพย์เกาหลี (KRX) บริษัท HYBE และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมปีที่ผ่านมา พร้อมสั่งห้ามบังเดินทางออกนอกประเทศ ขณะที่กระบวนการสอบสวนที่ยืดเยื้อส่งผลให้เจ้าตัวต้องจำกัดบทบาทการปรากฏตัวในที่สาธารณะ
รายงานยังระบุว่า สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำเกาหลีใต้ได้ส่งหนังสือถึงตำรวจเพื่อขอความร่วมมือในการเดินทางของบังไปยังสหรัฐฯ โดยอ้างเหตุผลเกี่ยวกับเวิลด์ทัวร์ของวง BTS อย่างไรก็ตาม บังชีฮยอกยังคงยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในช่วงการเข้าตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท และย้ำว่าไม่มีประเด็นทางกฎหมายใด ๆ เกิดขึ้นกับตนเอง