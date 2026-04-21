สิงห์เหนือ เสือใต้ Run For Give Mini Marathon ครั้งที่ 3 By ZENCELL นักวิ่งประทับใจ สร้างทั้งสุขภาพ และโอกาสทางการศึกษา

กิจกรรมแข่งขันเดิน-วิ่ง “สิงห์เหนือ เสือใต้ Run For Give Mini Marathon ครั้งที่ 3 By ZENCELL” ปิดฉากลงอย่างสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความประทับใจ ความสนุกสนาน และพลังแห่งมิตรภาพจากนักวิ่งที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง
ตลอดการแข่งขันเต็มไปด้วยสีสันของศึก “สิงห์เหนือ ปะทะ เสือใต้” ที่สร้างความคึกคักตลอดเส้นทาง นักวิ่งทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจพิชิตเส้นชัยไปด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจ สะท้อนถึงพลังของการออกกำลังกายและการมีสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริง
การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับคณะผู้จัดงานเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะเป็นเวทีส่งเสริมสุขภาพแล้ว ยังเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีความหมาย โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะนำไปสนับสนุนด้านการศึกษา มอบให้แก่โรงเรียนสามัคคีวิทยา (โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา) ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนต่อไป
ความสำเร็จของงานในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ บริษัท ท็อปคิงส์ สปอร์ต 4289 จำกัด และ Running Thailand 936 รวมถึงการสนับสนุนจาก บริษัท วงศ์ตราวรรณ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มผสมไฮโดรเจน “ZENCELL” ที่ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของนักวิ่ง พร้อมนำผลิตภัณฑ์มาให้บริการภายในงาน และมอบของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรและผู้สนับสนุนหลากหลายองค์กร ที่ร่วมมอบผลิตภัณฑ์และช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับงาน อาทิ ZENCELL, เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์, น้ำผักผลไม้รวมยูนิฟ (Unif) 100% , วิตอะเดย์ วิตามินวอเตอร์, เบอร์ดี้ คาเฟ่, สมุนไพรวังพรม, Ondina, Jmella, Dutch Mill Will, DMON HP Protein รวมถึงทีมงานเบื้องหลังอย่างทีมช่างภาพ “หวานเจี๊ยบ ชัตเตอร์รัน” และทีม Pacer “ลูกโป่งรันเนอร์” ที่ช่วยสร้างสีสันและดูแลนักวิ่งตลอดเส้นทาง
กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จบลงด้วยความสำเร็จ แต่ยังเต็มไปด้วยความทรงจำดี ๆ เสียงหัวเราะ และความประทับใจของผู้เข้าร่วมงานทุกคน พร้อมตอกย้ำถึงเจตนารมณ์ของ สิงห์เหนือ เสือใต้ Run For Give Mini Marathon ที่มุ่งเน้นการให้ ทั้งสุขภาพที่ดีและโอกาสที่ยั่งยืนแก่สังคม แล้วพบกันใหม่ปีหน้าที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม