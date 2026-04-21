“เต๋า สมชาย” ดาราไทยคนแรก คว้าเหรียญ Six Stars Finisher เก็บ 6 สนามมาราธอนทั่วโลก

เป็นอีกหนึ่งความฝันที่ใช้เวลาเดินทางมายาวนานถึง 9 ปี กว่าจะคว้าฝันมาได้สำเร็จ สำหรับ “เต๋า สมชาย เข็มกลัด” กับการคว้าเหรียญรางวัล Six Star Finisher หลังเก็บสนามวิ่งมาราธอนครบ 6 สนามทั่วโลก "SIX STARS WORLD MARATHON MAJORS"
เต๋า สมชาย ใช้เวลา 9 ปีในการเก็บครบทั้ง 6 สนามทั้งในโตเกียวมาราธอน, ลอนดอนมาราธอน, เบอร์ลินมาราธอน, ชิคาโกมาราธอน, นิวยอร์กมาราธอน และ บอสตันมาราธอน ทีมซัปพอร์ตคือภรรยา “ยุ้ย อัฐมาศ” อยู่เคียงข้างมาทุกสนามเห็นทั้งความตั้งใจ ความพยายาม และความสุข แม้บางครั้งจะเจ็บ จะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหน ก็ไม่เคยท้อกับการเดินทางสู่ความฝัน นักวิ่ง World Majors
“มาช่วยเชียร์ป๊ากันนะคะ กับว่าที่ SIX STARS WORLD MARATHON MAJORS เดินทางมายาวนานถึง 9 ปี กว่าจะเก็บครบสนามที่ 6 กับสนาม Boston Marathon ในปีนี้ แม่ในฐานะผู้ร่วมทาง ทีมชัปพอร์ต แม่อยู่ข้างๆ มองเห็นทั้งความตั้งใจ ความพยายาม และความสุข แม้บางครั้งจะเจ็บเหน็ดเหนื่อยแค่ไหน ป๊าก็ไม่เคยท้อ... กับการเดินทางสู่ นักวิ่ง World Majors ของป๊า ตั้งแต่เริ่มวิ่งมาราธอนครั้งแรก จากนั้น เริ่มเก็บดาวแรกที่นิวยอร์กเมื่อปี 2019 จนช่วงเวลาโควิด-19 จนถึงสนามสุดท้ายนี้ สำหรับ 6 STARS มาร่วมเชียร์ป๊ากันนะคะ
ขอบคุณทุกแรงสนับสนุน และที่สำคัญ @pan_thailand ที่เป็นหนึ่งที่ทำให้ฝันของดาราชายไทยคนแรก กับการคว้าดาว 6 ดาวในฝันมาไว้ในมือของเขา”