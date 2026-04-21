“เวียดนาม” จุดหมายปลายทางแห่งการ "ฮีลใจ" ในทริปสั้นที่คุ้มค่าระดับโลก

หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่รวมทั้งความโรแมนติก การผจญภัย และความทันสมัยไว้ในที่เดียว เวียดนาม คือจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นที่สุดในทศวรรษนี้ การเดินทางสามารถเริ่มต้นได้ที่ ฟูโกว๊ก (Phu Quoc) โดยเฉพาะทางตอนใต้ของเกาะ ซึ่งเป็นสวรรค์แห่งการพักผ่อนที่อยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางเพียงชั่วโมงครึ่ง คุณก็จะได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่าเหนือความคาดหมาย นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับกระเช้าลอยฟ้าแบบสามสายที่ยาวที่สุดในโลก พร้อมดื่มด่ำกับทัศนียภาพแบบพาโนรามาของทะเลสีมรกตจากมุมสูง ก่อนจะแวะเช็กอินที่ Sunset Town เมืองจำลองสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่มีจุดถ่ายรูปสวยสะดุดตามากมาย อาทิ บันไดมังกร (Dragon Staircase) และอพอลโลคาเฟ่ (Apollo Café) ปิดท้ายค่ำคืนด้วยการแสดงมัลติมีเดียสุดตระการตาผสานการจุดพลุดอกไม้ไฟที่มีให้ชมทุกคืนตลอดทั้งปี เช่น โชว์ Symphony of the Sea และ Kiss of the Sea สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sunparadiseland.com/SunParadiseLandPhuQuoc
และสำหรับผู้ที่หลงใหลในอากาศเย็นสบาย บรรยากาศสไตล์ยุโรป ดานัง (Da Nang) คือจุดหมายปลายทางที่ไม่เคยทำให้ผิดหวัง ที่ Sun World Ba Na Hills นักท่องเที่ยวจะได้นั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุผ่านม่านหมอกเพียง 20 นาที เพื่อเข้าสู่หมู่บ้านฝรั่งเศสโบราณและสะพานสีทอง (Golden Bridge) ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนเมษายนที่เป็นฤดูกาลล่าหมอกที่สวยงามที่สุด ทัศนียภาพที่นี่จะดูราวกับปราสาทที่ลอยอยู่บนฟากฟ้า นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ใหม่ๆ รอให้คุณมาสัมผัส เช่น ร้าน Pop Mart ในธีมปราสาทแห่งเดียวในโลก หรือจะเข้าร่วมกิจกรรม Ba Na by Night พร้อมปาร์ตี้รอบกองไฟที่สามารถเชื่อมโยงนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน ติดตามความอลังการได้ที่ sunparadiseland.com/th/SunParadiseLandDaNang
หากต้องการสัมผัสจิตวิญญาณและความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ เมืองซาปา (Sa Pa) คือคำตอบของการพิชิตยอดเขาฟานซิปัน เจ้าของฉายาหลังคาแห่งอินโดจีนที่มีความสูงถึง 3,143 เมตร ซึ่งในปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยระบบกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัย ภายในเวลาเพียง 15 นาทีคุณจะได้กราบสักการะพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่สูงที่สุดในเอเชียท่ามกลางสถาปัตยกรรมไม้แบบเวียดนามดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านวัฒนธรรม Ban May ที่รวบรวมลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ และไฮไลต์สำคัญในช่วงปลายเดือนเมษายนอย่างเทศกาลกุหลาบที่บานสะพรั่งทั่วหุบเขากว่า 50,000 ตารางเมตร ส่องพิกัดความงามได้ที่ sunparadiseland.com/th/SunParadiseLandSaPa
เวียดนามในวันนี้จึงไม่ใช่แค่ทางเลือกของการท่องเที่ยว แต่เป็นทางเลือกอันดับหนึ่งที่ตอบโจทย์การเยียวยาจิตใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ มอบประสบการณ์การเดินทางที่คล่องตัว คุ้มค่า และเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างแท้จริง