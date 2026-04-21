สนุกing ไม่ต้องกดบัตร ไม่ต้องเก็บทรง “May Day Fest” เฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่ เที่ยงวันยันเที่ยงคืน

ไม่ต้องกดบัตร ไม่ต้องเก็บทรง เตรียมร่างบวกใจให้พร้อม สนุกing ไปกับเฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่ เที่ยงวันยันเที่ยงคืน “May Day Fest” เทศกาลสุดแคว้นแดนซิ่ง ไทยนี้รักสนุก โดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จับมือร่วมกับ Enoactic (เอนโนแอคติค) ชวนมาเปิดจังหวะในหัวใจ ชวนมาสะบัดความเครียด ชวนมาสนุกแบบไทยสไตล์ ชวนมาเต้นให้ยับ พร้อมให้จอยกันแบบฟูฟีลฮีลใจ
พร้อมเปิดให้เข้างานฟรี เพื่อสนุกแบบไม่มีเงื่อนไข ในวันแรงงานแห่งชาติ ศุกร์ที่ 1 พฤษภาคมนี้ ปักหมุดมาพบกับที่ โครงการนิคมอุตสาหกรรม SMART PARK ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มาปลดปล่อยใจไปกับเสียงเพลง กับศิลปินระดับหัวจ่ายมวลความสนุก แถมมีจังหวะดีงามเพียบ อาทิ พี สะเดิด, ตั๊กแตน ชลดา, แบงค์ ศรราม, หญิงลี ศรีจุมพล, New Countryนุ พุฒธิวัฒน์-เอ็มโบ พันธกานต์-ติณติณ จรัสวี-กีตาร์ ณัฐเอก-กิ๊กไอรดา-มัทรี ธิติกานต์ , ส้มเช้ง สามช่า, กุ้ง สุธิราช, ดวงจันทร์ สุวรรณี, สายแย้ เจติยา, แคท อารียา, อัจ อัจจารีย์, สลักจิต ดวงจันทร์, จันทน์จวง ดวงจันทร์, ป๊อปปี้ ไมค์ทองคำ, จ่อย ไมค์ทองคำ ฯลฯ
ห้ามพลาดเตรียมมาชิมของเด็ด ช้อปของต้องโดน กับร้านค้าหลากหลายจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย พร้อมผลิตภัณฑ์จากพี่น้องชาวระยอง และพิเศษสุดผู้เข้าร่วมจอยเวนเจอร์กับเราในครั้งนี้ ทุกท่านสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษในแต่ละบูธเพื่อรับของรางวัล เพียงลงทะเบียนหน้างานเพื่อรับสิทธิ์นั้น
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในทุกสื่อของอสมท ทั้งทีวีดิจิทัล วิทยุ เว็บไซต์ และแพลตฟอร์มออนไลน์ #MayDayFest2026 #อสมท #วันแรงงานแห่งชาติ