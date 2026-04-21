ไม้เซลฟี่ตัวจริงต้องยกให้ภรรยา ! “บอย อนุวัฒน์” เทียบช็อตถ่ายรูปสุดพีค เจอ “เจี๊ยบ พิจิตตรา” ยิงทีเดียวหล่อหลุดโฟกัส

จากช็อตหวานริมทะเล สู่คอนเทนต์เรียกเสียงฮา เมื่อสามีขอพักตำแหน่ง “ไม้เซลฟี่ประจำบ้าน” แล้วลองให้ภรรยาถ่ายบ้าง…แต่ผลลัพธ์คือคนละเรื่อง! เรียกว่าทะเลยังหวานไม่เท่าคู่นี้! สำหรับคู่รักสายฮา “บอย อนุวัฒน์” และ “เจี๊ยบ พิจิตตรา” ที่ล่าสุดปล่อยคลิปเปรียบเทียบชัด ๆ ระหว่าง “แฟนถ่ายให้ vs เราถ่ายให้แฟน” ทำเอาแฟน ๆ ขำกันทั้งไทม์ไลน์
เริ่มจากฝั่ง “ผมถ่าย” ที่บอยโชว์สกิลไม้เซลฟี่ขั้นเทพ เก็บครบทั้งแสงเย็นพระอาทิตย์ตก มุมหน้าเป๊ะ ผิวสวย ละมุนจนเหมือนภาพพรีเวดดิ้งเบา ๆ เรียกว่านี่แหละมือโปรตัวจริงของบ้าน
แต่พอถึงคิว “เธอถ่าย” เท่านั้นแหละ…ภาพเปลี่ยนทันที! ทั้งมุมเอียง แสงหลุด โฟกัสไม่มา บางช็อตถึงขั้นมืดเหมือนกำลังถ่ายหนังผี 😂 งานนี้พี่บอยถึงกับแคปชั่นแซวตัวเองว่า
“เมื่อไม้เซลฟี่อย่างเรา อยากลองถ่ายรูปบ้าง… สรุปใครกันแน่ควรเป็นไม้เซลฟี่…”
https://www.instagram.com/reel/DXIqykqElj_/?igsh=NWY2NXBlZm42cW9q
ปิดท้ายด้วยช็อตเด็ดที่เจี๊ยบหลับตาพริ้มพร้อมอีโมจิง่วงนอน ทิ้งบอยยืนยิ้มหล่ออยู่ข้าง ๆ แบบงง ๆ ทำเอาแฟน ๆ แห่คอมเมนต์สนั่นว่า “สรุปแล้วพี่บอย…ทำหน้าที่ต่อไปนะคะ อย่าพึ่งลาออก!”