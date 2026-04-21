เปิดศึกดรามารถตู้ “ครูเต้ย อภิวัฒน์ - ขนม” ฝ่ายชายแจงยิบไม่ได้ทวงรถคืนจากลูก พ้อบั่นทอน ถูกสังคมตัดสินไปก่อน

กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าเลยทีเดียว กับปมความขัดแย้งเรื่อง “รถตู้” ของ “น้องตั้งใจ” ลูกสาวของ “ครูเต้ย อภิวัฒน์ บุญเอนก” และอดีตภรรยา “ขนม ศศิกานต์ กนิษฐสุนทร” ที่บานปลายจากเรื่องในครอบครัว สู่การตั้งคำถามเรื่องคุณภาพชีวิตเด็ก กลายเป็นสงครามคีย์บอร์ดที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน
ชนวนเหตุ เกิดจากการไลฟ์สดของ “ขนม” ที่พูดคุยกับแฟนคลับ แต่มีช่วงนึงที่น้องตั้งใจ พูดว่าอยากได้รถตู้คันใหม่ เพราะคันเดิมไม่อยู่แล้ว
เหตุการณ์ครั้งนี้ ทำให้ทีมงานขนมผุดโครงการถตู้ ระดมทุนจากการขายสินค้าเพื่อซื้อรถคันใหม่ให้ลูกสาว ส่งผลให้ทัวร์ลงฝั่งครูเต้ยทันที พร้อมตั้งคำถาม เอารถที่ให้ลูกคืนไปทำไม?
งานนี้ไม่รอช้า ครูเต้ย โต้กลับ ยันไม่ได้ทวงรถคืนจากลูก แต่วันดังกล่าวตนไปทำงานที่ขอนแก่น งานวิ่งโดดไปโดดมา ตนต้องบิน ไม่มีรถสแตนบายอยู่ที่ขอนแก่น เลยให้พี่หนุ่มพาไปยืมรถ เพราะตอนนั้นลูกไม่ได้ไปไหน มีแค่ไปโรงเรียน แล้วมันตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์พอดี อีกทั้งเขาก็มีรถหลายคัน ทั้งรถกระบะ ฟอร์จูนเนอร์ ที่นั่งไปโรงเรียนได้ ตนเลยเข้าไปเอารถ
ทีนี้รถมีปัญหา รถเก่าหลายปีแล้ว ตนใช้วิ่งงานตั้งแต่ปี 63-64 รถหลายปี สภาพมันก็ไม่ดี ยางมันใกล้จะแตกแล้ว วันที่ไปเอารถ ยางใกล้แตก เครื่องเริ่มมีปัญหา ซึ่งรถยังไม่ได้ขับ ยังอยู่ที่อู่ เอาออกมาไม่ได้ใช้ วันนั้นต้องนั่งแกร็บไปทำงานแทน พร้อมเผยว่าตนเองตั้งใจเซอร์ไพรส์รับเปิดเทอมด้วยการรีโนเวตรถใหม่ หรือซื้อรถใหม่ให้แทน แต่กลับโดนสังคมตัดสินและด่าทอไปก่อนจนรู้สึกบั่นทอนใจ
ด้านพ่อแม่ขนมโต้กลับ ยืนยันดูแลรถเป็นอย่างดี เคยควักเงิน 6 หมื่นเปลี่ยนยางมาแล้ว ที่ต้องเป็นรถตู้เพราะสัมภาระเด็กเยอะมาก ทั้งนมและของใช้ ซึ่งรถรุ่นอื่นใส่ไม่พอ เคยใช้รถกระบะแล้ว ของเปียกฝนเสียหาย จึงอยากให้หลานได้ใช้รถตู้เพื่อความสะดวกและคุณภาพชีวิตที่ดี
งานนี้ชาวเน็ตเสียงแตกเป็น 3 ฝ่าย ฝ่ายแรกทีมแม่ เข้าใจหัวอกที่อยากให้ลูกสบาย ทำไมต้องลดคุณภาพชีวิตลูก และมองว่าความรู้สึกของเด็กที่อยากได้รถคืนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
ทีมพ่อ มองว่าครูเต้ยทำถูกที่เน้นความปลอดภัย และตั้งข้อสังเกตว่าทางฝั่งแม่มีรถหรูคันอื่น ทำไมปล่อยให้ลูกนั่งแคปกระบะจนเกิดเป็นประเด็น
ทีมคนกลาง มองว่าเรื่องนี้เป็นการสื่อสารล้มเหลว ระหว่างอดีตสามี-ภรรยา ที่ไม่คุยกันให้ชัดเจน บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าดรามาครั้งนี้ถูกปั่นขึ้นมารเพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าในโครงการระดมทุนหรือไม่