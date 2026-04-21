จากแค่เพียงกาย ภรรยาเผยคลิปสุดท้าย ส่งตัว “แดนนี่ ศรีภิญโญ” เข้ารพ. ก่อนจากกันนิรันดร์ (คลิป)

เป็นข่าวที่สร้างความรูสึกช็อกให้แก่คนในวงการบันเทิง และแฟนคลับของนักแสดงอารมณ์ดี “แดนนี่ ศรีภิญโญ” เป็นอย่างมาก หลังจากครอบครัวแจ้งข่าวร้าย แดนนี่จากไปด้วยภาวะไตวายเฉียบพลัน โดยอาการเริ่มจากจุกท้องคล้ายกรดไหลย้อน ภรรยาจึงพาตัวเข้ารักษาตั้งแต่ 14 เม.ย. ก่อนพบโรครุมเร้า ทั้งไตวายเฉียบพลัน โรคหัวใจ และมีน้ำท่วมปอด มีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็ว ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจในวันที่ 16 เม.ย. 69 และอยู่ ICU มาโดยตลอด กระทั่งช่วงเที่ยงวันที่ 20 เม.ย. 69 ร่างกายแดนนี่เริ่มไม่ตอบสนอง และจากไปในเวลา 12.54 น.
เฟซบุ๊ก “กวาง พจนีย์” ภรรยาของแดนนี่ ได้เผยคลิปนาทีชีวิต ที่พาตัวแดนนี่ส่งรพ. นั่งเฝ้าหน้าห้องผู้ป่วยวิกฤตด้วยความเป็นห่วง เขียนข้อความเศร้า “จากแค่เพียงกาย พ่อจะอยู่ในใจแม่กับลูกตลอดไป”
รวมทั้งโพสต์ข้อความคล้ายคำสั่งเสีย “เรียบๆ ง่ายๆ ไม่ต้องเยอะแยะมากมาย หากพ่อสิ้นใจไป เอาไว้ที่ #วัดป่าสะแก”
