“หนูแหม่ม” ย้อนความทรงจำสุดอาลัย “แดนนี่ ศรีภิญโญ” เพื่อนในวงการคนแรก สนิทจนคนคิดว่าผัวเมีย (คลิป)

เป็นข่าวที่ช็อกใจแฟนๆ สำหรับการจากไปของหนุ่มอารมณ์ดี “แดนนี่ ศรีภิญโญ” ที่ทิ้งวงการไปใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ต่างจังหวัดนานหลายปี ก่อนเสียชีวิตด้วยภาวะไตวายเฉียบพลันในวัย 57 ปี
โดยหนึ่งในคนที่ใจหายสุดๆ คือ “หนูแหม่ม สุริวิภา กุลตังวัฒนา” เพราะแดนนี่คือเพื่อนในวงการคนแรก สนิทคนจนคนคิดว่าเป็นผัวเมียกัน ทั้งร่วมทุกข์ร่วมสุข จนวันนึงไปเติบโตในเส้นทางของตัวเอง งานนี้หนูแหม่มเผยคลิปย้อนความทรงจำ พร้อมเขียนแคปชั่นสุดอาลัย
“แกจะอยู่ในความทรงจำฉันตลอดไป ด้วยความอาลัยรักนะเพื่อน”
มีเอฟซีร่วมอาลัยด้วยเป็นจำนวนมาก