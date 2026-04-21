“คิม แชวอน” tripleS โต้กระแสผอมจนน่าห่วง ยืนยันตอนนี้ “สุขภาพดีที่สุดในชีวิต”

ไอดอลสาวออกมาตอบกลับหลังถูกพูดถึงหนักจากภาพบนเวทีที่ดูผอมมาก ย้ำตรวจสุขภาพแล้วปกติดี พร้อมขอแฟนอย่ามองว่าเธอป่วย
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดกระแสความกังวลอย่างมากในหมู่แฟน ๆ และผู้ชมทั่วไปเกี่ยวกับ “คิม แชวอน” สมาชิกวง tripleS หลังจากมีคลิปการแสดงล่าสุดเผยให้เห็นรูปร่างของเธอที่ดูผอมลงอย่างเห็นได้ชัด จนหลายคนรู้สึกเป็นห่วง
หลายคนที่ได้เห็นคลิปดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเธอมาก่อน ต่างมีปฏิกิริยาเริ่มจากคิดว่า “ก็ผอมนะ แต่ยังโอเค” ก่อนจะกลายเป็น “โอ้โห” ทันที เมื่อสมาชิกอีกคนขยับออกไป ทำให้เห็นรูปร่างของเธอชัดเจนขึ้น
กระแสความห่วงใยจากแฟน ๆ ที่พยายามส่งเสียงไปถึงต้นสังกัดและตัวศิลปินเอง ได้ไปถึง “คิม แชวอน” แล้ว โดยเธอได้ออกมาตอบผ่านแพลตฟอร์มสื่อสารกับแฟน (Fromm) ว่าเธอมีสุขภาพดี และจริง ๆ แล้ว “แข็งแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมา”
เธอกล่าวว่า “ฉันสุขภาพดีนะ ไม่ต้องกังวล มันทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจที่ทุกคนมองฉันเหมือนเป็นคนป่วย ฉันไปตรวจสุขภาพมาแล้ว และยังวัด InBody ด้วย ผลออกมาคือฉันแข็งแรงที่สุดเท่าที่เคยเป็นมา”
เธอยังเสริมว่า“บริษัทก็ดูแลฉันอย่างดี ไม่ต้องเป็นห่วงนะ ขอบคุณสำหรับความห่วงใย แล้วก็…มีอีโมจิใหม่ออกมาด้วยนะ”
อย่างไรก็ตาม แม้เธอจะออกมายืนยัน แต่บางความคิดเห็นยังคงรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากที่จะไม่กังวล เมื่อพิจารณาจากภาพลักษณ์ล่าสุดของเธอ โดยมีการเปรียบเทียบกับช่วงเดบิวต์ ซึ่งแสดงให้เห็นความแตกต่างของรูปร่างที่ชัดเจน