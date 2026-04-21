xs
xsm
sm
md
lg

“คิม แชวอน” tripleS โต้กระแสผอมจนน่าห่วง ยืนยันตอนนี้ “สุขภาพดีที่สุดในชีวิต”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไอดอลสาวออกมาตอบกลับหลังถูกพูดถึงหนักจากภาพบนเวทีที่ดูผอมมาก ย้ำตรวจสุขภาพแล้วปกติดี พร้อมขอแฟนอย่ามองว่าเธอป่วย

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดกระแสความกังวลอย่างมากในหมู่แฟน ๆ และผู้ชมทั่วไปเกี่ยวกับ “คิม แชวอน” สมาชิกวง tripleS หลังจากมีคลิปการแสดงล่าสุดเผยให้เห็นรูปร่างของเธอที่ดูผอมลงอย่างเห็นได้ชัด จนหลายคนรู้สึกเป็นห่วง

หลายคนที่ได้เห็นคลิปดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเธอมาก่อน ต่างมีปฏิกิริยาเริ่มจากคิดว่า “ก็ผอมนะ แต่ยังโอเค” ก่อนจะกลายเป็น “โอ้โห” ทันที เมื่อสมาชิกอีกคนขยับออกไป ทำให้เห็นรูปร่างของเธอชัดเจนขึ้น

กระแสความห่วงใยจากแฟน ๆ ที่พยายามส่งเสียงไปถึงต้นสังกัดและตัวศิลปินเอง ได้ไปถึง “คิม แชวอน” แล้ว โดยเธอได้ออกมาตอบผ่านแพลตฟอร์มสื่อสารกับแฟน (Fromm) ว่าเธอมีสุขภาพดี และจริง ๆ แล้ว “แข็งแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมา”

เธอกล่าวว่า “ฉันสุขภาพดีนะ ไม่ต้องกังวล มันทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจที่ทุกคนมองฉันเหมือนเป็นคนป่วย ฉันไปตรวจสุขภาพมาแล้ว และยังวัด InBody ด้วย ผลออกมาคือฉันแข็งแรงที่สุดเท่าที่เคยเป็นมา”

เธอยังเสริมว่า“บริษัทก็ดูแลฉันอย่างดี ไม่ต้องเป็นห่วงนะ ขอบคุณสำหรับความห่วงใย แล้วก็…มีอีโมจิใหม่ออกมาด้วยนะ”

อย่างไรก็ตาม แม้เธอจะออกมายืนยัน แต่บางความคิดเห็นยังคงรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากที่จะไม่กังวล เมื่อพิจารณาจากภาพลักษณ์ล่าสุดของเธอ โดยมีการเปรียบเทียบกับช่วงเดบิวต์ ซึ่งแสดงให้เห็นความแตกต่างของรูปร่างที่ชัดเจน










“คิม แชวอน” tripleS โต้กระแสผอมจนน่าห่วง ยืนยันตอนนี้ “สุขภาพดีที่สุดในชีวิต”
“คิม แชวอน” tripleS โต้กระแสผอมจนน่าห่วง ยืนยันตอนนี้ “สุขภาพดีที่สุดในชีวิต”
“คิม แชวอน” tripleS โต้กระแสผอมจนน่าห่วง ยืนยันตอนนี้ “สุขภาพดีที่สุดในชีวิต”
“คิม แชวอน” tripleS โต้กระแสผอมจนน่าห่วง ยืนยันตอนนี้ “สุขภาพดีที่สุดในชีวิต”
“คิม แชวอน” tripleS โต้กระแสผอมจนน่าห่วง ยืนยันตอนนี้ “สุขภาพดีที่สุดในชีวิต”