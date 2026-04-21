“เซนดายา” งานล้นปี 2026 หนัง-ซีรีส์จ่อคิวเพียบ รับกลัวคนดู “เบื่อหน้า” หลังผลงานถี่ติดกัน

นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง เซนดายา กลายเป็นหนึ่งในนักแสดงที่งานแน่นที่สุดในปี 2026 หลังมีผลงานภาพยนตร์และซีรีส์ออกฉายต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเจ้าตัวถึงกับออกปากหวังว่าผู้ชมจะไม่ “เบื่อหน้า” เธอจากการปรากฏตัวถี่เกินไป
ในปีนี้ เซนดายา มีผลงานใหญ่เรียงคิว ทั้งภาพยนตร์ The Drama ที่แสดงร่วมกับ โรเบิร์ต แพตทินสัน รวมถึงซีซันสุดท้ายของซีรีส์ฮิต Euphoria
จากนั้นเธอจะปรากฏตัวในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์หลายเรื่อง ได้แก่ Spider-Man: Brand New Day ที่กลับมารับบท MJ คู่กับ ทอม ฮอลแลนด์, The Odyssey ผลงานกำกับของ คริสโตเฟอร์ โนแลน และ Dune: Part Three ของ เดอนี วิลเนิฟ
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าเธออาจปรากฏตัวใน Avengers: Doomsday อีกด้วย ทำให้ปี 2026 กลายเป็นปีที่เธอมีผลงานมากถึง 4–5 เรื่องในโรงภาพยนตร์
ในการให้สัมภาษณ์กับ Fandango เซนดายา กล่าวว่า “ฉันหวังว่าคนดูจะไม่เบื่อฉันนะ และขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผลงานและอาชีพของฉันจริง ๆ”
พร้อมกันนี้ เธอยังเผยว่าหลังจากปีที่งานแน่นขนาดนี้ อาจขอ “หายไปสักพัก” เพื่อพักผ่อนจากการทำงาน
สำหรับไทม์ไลน์ผลงาน The Drama เตรียมเข้าฉายช่วงต้นเดือนเมษายน ขณะที่ Euphoria ซีซันสุดท้ายเริ่มฉาย 12 เมษายน ส่วน Spider-Man: Brand New Day และ The Odyssey มีกำหนดฉายในเดือนกรกฎาคม ก่อนปิดท้ายปีด้วย Dune: Part Three ในเดือนธันวาคม
การมีผลงานต่อเนื่องจำนวนมากเช่นนี้ ทำให้แฟน ๆ ต่างจับตาว่า เซนดายา จะสามารถรักษาความนิยมไว้ได้ หรือจะเกิดอาการ “overexposure” ตามที่เจ้าตัวกังวลหรือไม่