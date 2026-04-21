Oasis พลิกท่าที! “เลียม กัลลาเกอร์” รับเข้า Rock Hall of Fame คือ “เกียรติสูงสุด” ทั้งที่เคยด่ายับว่าไร้ค่า

จากเคยเรียกเวทีร็อกระดับโลกว่า “รางวัลห่วย” ล่าสุดนักร้องนำ Oasis กลับลำชื่นชม หลังวงถูกบรรจุเข้าสู่ Rock and Roll Hall of Fame ปี 2026 ท่ามกลางคำถามว่า จริงจังหรือประชด
“เลียม กัลลาเกอร์” นักร้องนำวง “Oasis” ออกมาแสดงความเห็นผ่านโซเชียลมีเดีย หลังมีการประกาศว่าวงจะได้รับการบรรจุเข้าสู่ “Rock and Roll Hall of Fame” ประจำปี 2026 โดยเจ้าตัวกล่าวว่าเป็น “เกียรติอย่างแท้จริง” ทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเคยแสดงท่าทีดูถูกเวทีดังกล่าวมาโดยตลอด
ในการโพสต์หลายข้อความ เลียมตอบสนองต่อข่าวการได้รับเกียรติครั้งนี้ ซึ่ง Oasis จะเข้าร่วมกับศิลปินระดับตำนานอย่าง ฟิล คอลลินส์, บิลลี ไอดอล, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Sade, ลูเธอร์ แวนดรอสส์ และ Wu-Tang Clan โดยเขาเขียนเชิงติดตลกว่า “เหมือนใช้จิตวิทยาย้อนกลับเลยนะ Hall of Fame… เอ้ย Hall of Farmers” ก่อนจะขอบคุณแฟน ๆ ที่โหวตให้ และกล่าวว่าเป็นเกียรติอย่างมาก พร้อมอ้างว่า ตั้งแต่เด็กที่ร้องเพลงในห้องน้ำ เขาก็ฝันอยากเข้าสู่ Hall of Fame สักวันหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม คำพูดดังกล่าวสวนทางกับท่าทีในอดีตอย่างชัดเจน โดยเมื่อปี 2024 ตอนที่ Oasis ถูกเสนอชื่อครั้งแรก เลียมเคยโพสต์ด่ารุนแรงว่า “Rock and Roll Hall of Fame มันเต็มไปด้วยพวกงี่เง่า” และบอกว่าไม่ต้องการ “รางวัลห่วย ๆ จากคนแก่ใส่หมวกคาวบอย” พร้อมทั้งยังบอกแฟน ๆ ไม่ต้องไปโหวต เพราะทั้งหมดเป็นเรื่อง “ไร้สาระสิ้นดี”
นอกจากนี้ เขายังเคยให้สัมภาษณ์ว่า แม้จะชื่นชอบศิลปินบางคน เช่น มารายห์ แครี แต่ก็ไม่ต้องการมีส่วนร่วมกับองค์กรนี้ พร้อมเปรียบเทียบว่ามันเหมือนเอาเขาไปอยู่ใน Hall of Fame ของแร็ป ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเลย และยังยืนยันว่าเขาทำเพื่อวงการร็อกมากกว่าคนในคณะกรรมการหลายคนเสียอีก
เมื่อมีแฟนถามถึงการเปลี่ยนท่าที เลียมตอบแบบกึ่งติดตลกว่า เขาได้คุยกับแม่หลังข่าวออก และแม่บอกว่าเขาอาจรีบด่วนตัดสินองค์กรนี้เกินไป พร้อมแนะนำให้เลิกทำตัวงี่เง่าและไปเข้าร่วมงาน เผื่อจะสนุกก็ได้
แม้ยังไม่ชัดเจนว่าเขาพูดจริงหรือประชดตามสไตล์ แต่คำพูดล่าสุดก็สร้างความแตกต่างจากอดีตอย่างชัดเจน โดยก่อนหน้านี้เขายังเคยโพสต์ว่า “Rock and Roll Hall of Fame มีไว้สำหรับพวกงี่เง่า” และถ้าวันหนึ่งชนะจริง ก็จะขึ้นไปบอกว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ทั้งนี้ พิธีบรรจุศิลปินเข้าสู่ Rock and Roll Hall of Fame จะจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ Peacock Theater ในนครลอสแอนเจลิส และจะมีการถ่ายทอดผ่าน ABC และ Disney+ ในเดือนถัดไป