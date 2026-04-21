Baywatch รีบูต! ชุดว่ายน้ำแดงในตำนานคืนจอ “ลิฟวี ดันน์” นักยิมนาสติกขวัญใจเน็ตประเดิม

โปรเจกต์ซีรีส์ “Baywatch” กลับมาถ่ายทำที่เวนิสบีชอีกครั้ง หลังติดปัญหากฎระเบียบในลอสแอนเจลิส พร้อมเปิดตัวนักแสดงใหม่ในชุดแดงไอคอนิก เดินหน้าถ่ายต่อแม้เจอดราม่าพื้นที่
ซีรีส์ “Baywatch” เวอร์ชันรีบูต กลับมาเดินหน้าถ่ายทำที่เวนิสบีช นครลอสแอนเจลิส ได้อีกครั้ง หลังจากก่อนหน้านี้เกิดกระแสข่าวว่ากองถ่ายอาจถูกสั่งยุติการใช้พื้นที่เพียงไม่กี่วันหลังเริ่มถ่ายทำ โดยมีรายงานจากทีมงานบางส่วนอ้างว่าได้รับแจ้งว่า “ไม่เป็นที่ต้อนรับให้กลับมาอีก”
อย่างไรก็ตาม ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดพยายามลดกระแสดราม่า โดย Fox และ Fremantle ยืนยันว่าการถ่ายทำจะดำเนินต่อ พร้อมได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนายกเทศมนตรีในรูปแบบ “บริการอำนวยความสะดวก” เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
แหล่งข่าวระบุว่า ปัญหาหลักไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งโดยตรง แต่เป็นความซับซ้อนของอำนาจการดูแลพื้นที่ระหว่างหน่วยงานเมือง รัฐ และเคาน์ตี เช่น พื้นที่ชายหาดอยู่ภายใต้การดูแลของเคาน์ตี ขณะที่ลานจอดรถและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นของเมือง ทำให้การประสานงานมีความยุ่งยาก
นอกจากนี้ กองถ่ายยังต้องการพื้นที่เพิ่มสำหรับรถและทีมงาน รวมถึงขยายเวลาถ่ายทำและจอดรถข้ามคืน ซึ่งต้องได้รับอนุญาตเพิ่มเติม โดยล่าสุดมีการประชุมร่วมระหว่างทีมโปรดักชันและเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อหาทางออก และยืนยันว่าไม่ใช่วิกฤตใหญ่
ซีรีส์ใหม่นี้ยังเดินหน้าถ่ายทำในหลายชายหาด เช่น เรดอนโด, ซานตาโมนิกา, มาลิบู และมารีนา เดล เรย์ โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงถ่ายทำตอนที่ 2 จากทั้งหมด 12 ตอน ขณะที่ทางการอนุมัติให้ใช้โดรนถ่ายทำในเวนิสบีชได้ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม
สำหรับไฮไลต์สำคัญของรีบูตครั้งนี้คือการกลับมาของ “ชุดว่ายน้ำสีแดง” อันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมนักแสดงชุดใหม่ รวมถึง “ลิฟวี ดันน์” นักยิมนาสติกสาวชื่อดังที่ก้าวสู่บทบาทนักแสดงเต็มตัว สร้างกระแสความสนใจในโลกออนไลน์ทันทีที่ภาพเบื้องหลังถูกเผยแพร่