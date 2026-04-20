มูลนิธิจตุรธรรมประทีป ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน

มูลนิธิจตุรธรรมประทีป อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับพื้นฐาน หรือสสจ. จังหวัดชลบุรี โดยมี คุณสุทธาทิพย์ อนันต์สารโสภณ รักษาการประธานมูลนิธิจตุรธรรมประทีป, คุณยอดรัก เปรมปรีดิ์ ตำแหน่งจตุรธรรม4 คุณณรงค์ศักดิ์ นพสิทธิ ตำแหน่งจตุรธรรม 7 คุณศิวะเทพ เกิดบุญส่ง และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิจตุรธรรมประทีป รวมทั้ง คุณมุนินทร์ชยา รัตนชูทรัพย์ ตัวแทนศาลเจ้าหลวงปู่พระพรหมปฏิมากรณ์ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิจตุรธรรมประทีป อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
โดยในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จาก สาธารณะสุขจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจความพร้อมจำนวน 4 ท่าน อาทิ นางสาวนุสรา สุทธิสง่า พยาบาลวิชาชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน), นายนัฐวุฒิ ศิลาเจริญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ผู้ตรวจประเมิน), นายกันตินันท์ ขุนทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ผู้ตรวจประเมิน) และนายภราดร ศรีปะโค เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (เลขาผู้ตรวจประเมิน) เป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจประเมินในครั้งนี้ โดยมูลนิธิจตุรธรรมประทีป ได้มอบหลวงพ่อโสธรให้กลับไปเป็นที่ระลึกอีกด้วย
สำหรับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นั้นได้กำหนดให้หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินต้องได้รับการตรวจหน่วย เพื่อรับรองและขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อยกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งมูลนิธิจตุรธรรมประทีป จึงเป็นองค์กรหนึ่งที่ต้องได้รับการตรวจสอบและประเมินผล ขึ้นเป็นหน่วยปฏิบัติการการแพทย์พื้นฐาน และต้องการยกระดับการพัฒนาให้เป็นหน่วยปฏิบัติการขั้นพื้นฐานในการที่จะพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากร และพัฒนาคุณภาพการบริการ ตามมาตรฐานของระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจ และมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด