รายการ​ “The Face Men Thailand Season4” ทำบีบหัวใจ!! ผู้เข้าแข่งขันลุ้นระทึก น้ำตาท่วมจอ!!กับการคัดเลือกรอบ Final Walk

สนุกครบรสไม่หยุดจริงๆ สำหรับรายการ “The Face Men Thailand Season4” ล่าสุดทางรายการจัดเต็มให้ผู้เข้าแข่งขันได้ทำแคมเปญสุดท้าย โดยทั้ง3ทีมต้องโชว์เสียงร้องและโชว์สเต็ปการแดนซ์ในมิวสิควีดีโอ เพื่อสื่อให้เห็นบรรยากาศการร้อนสุดขั้วหรือว่าหนาวสุดขีด แต่ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการตามหารักแท้ นอกจากต้องโชว์ฝีมือการเต้นแล้ว ผู้เข้าแข่งขันต้องโชว์ทักษะการกระโดดออกมาจากบ้านบอลลอยฟ้า เพื่อให้ภาพออกมาอย่างดีที่สุดอีกด้วย
และหากทีมไหนที่ชนะแคมเปญในครั้งนี้ เมนเทอร์ทีมนั้นจะมีสิทธิพิเศษเลือกผู้แข่งขัน Final Walk เพิ่มได้อีกหนึ่งคน เริ่มทำแคมเปญด้วยการโชว์จากทีมเมนเทอร์ “ออฟ-จุมพล” ต่อด้วยทีมของเมนเทอร์ “มาย-ภาคภูมิ” และปิดท้ายเป็นทีมเมนเทอร์ “แพนเค้ก-อนันดา” เรียกว่างานนี้เมนเทอร์แต่ละทีมทำการบ้านอย่างหนักหน่วง เพื่อให้ทีมตัวเองคว้าชัยชนะ เท่านั้นยังไม่พอแคมเปญในครั้งนี้ยังได้กรรมการตัวแม่ระดับตำนานของวงการบันเทิงอย่าง “นก-สินจัย” และศิลปินหนุ่มขาแดนซ์ “ธามไท แพลงศิลป์”มาร่วมตัดสิน
ในสัปดาห์นี้ยังเป็นการเซอร์ไพรส์สุดๆ เพราะผู้แข่งขันทุกคน ต้องเข้าห้องดำไปเจอมาสเตอร์เมนเทอร์ “คุณชายอดัม-หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล” พร้อมด้วยเมนเทอร์ “แพนเค้ก-อันนดา “ เมนเทอร์”ออฟ-จุมพล” และ “เมนเทอร์ “มาย-ภาคภูมิ” ในห้องดำผู้เข้าแข่งขันต้องพูดถึงความรู้สึกตลอดการแข่งขันจนหลายคนต้องเสียน้ำตากันยกใหญ่
การเข้าห้องดำครั้งนี้ยังเป็นการค้นหาว่าแต่ละทีม ใครจะได้มีสิทธิ์ไปต่อในรอบ Final Walk และในที่สุดเวลาบีบหัวใจ ก็เริ่มขึ้น ทีมเมนเทอร์ “มาย”ได้เลือกหนุ่มมาดเข้ม “ภีม-ณัฐภัทร”ให้ได้ไปเดินรอบสุดท้าย ต่อด้วยเมนเทอร์ “ออฟ” เลือกหนุ่ม “ปอม-กมลภพ”ได้ไปต่อ ทีมเมนเทอร์ “แพนเค้ก-อนันดา” ก็ได้หนุ่ม “คิมหันต์-รณกร ”ที่เหลืออยู่ในทีมหนึ่งเดียวไปสู้ Final Walk แต่เรื่องเซอร์ไพรส์ยังไม่จบเพราะทีมเมนเทอร์ “มาย”คว้าชัยชนะการทำแคมเปญล่าสุด มีสิทธิ์เลือกอีก1คนไป Final Walk และในที่สุดเมนเทอร์ “มาย” ก็ได้เลือกหน้าใสฆ่าไม่ตายอย่าง “กลัฟ-ธนพงศ์” เป็นคนที่ได้ไปต่อ
ติดตามรายการ "The Face Men Thailand Season 4" ออกอากาศทุกวันเสาร์ ทางช่อง 3HD กด33 เวลา 16.00 น.และ ติดตามชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix เวลา18.30น.
