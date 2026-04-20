"จื้อหลิง-คิมม่อน" สะท้อนเด็กใจแตก ครูกับนักเรียนเล่นเสียวกัน

ถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนสังคมในสถาบันการศึกษาอย่างภาพยนตร์เรื่อง "SOS ก้าวผิดชีวิตเปลี่ยน" จากค่าย โกลด์ไฟเตอร์ ถ้าไม่พร้อมจะเป็นครูก็อย่ามาเป็นครู ความรักที่ไม่สมหวังเพราะมีสถานะหน้าที่ "ครูและนักเรียน" เป็นกำแพงกั้น "จื้อหลิง ดลณพรรณ" ลูกสาว "เอ็มมี่ แม็กซิม" เปิดซิงภาพยนตร์เรื่องแรกรับบทเป็นนักเรียนใจแตกมีความสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคน โดยเฉพาะต้องเล่นเลิฟซีนกับครูซึ่งนำแสดงโดย "คิมม่อน วโรดม เข็มมณฑา" งานนี้ทำเอาจื้อหลิง ถึงกับไปไม่เป็นโชคดีที่ได้แม่เอ็มมี่มาช่วยสอนแอนติ้งเป็นการส่วนตัว
"ในภาพยนตร์หนูเล่นเป็นแตม เป็นนักเรียนใจแตกที่มาจากสถาบันครอบครัวที่ล้มเหลว มีคุณแม่เป็นกะxรี่ขายตัว มาจากครอบครัวสลัม การพูดจาก็จะหยาบคาย เรื่องนี้หนูต้องเล่นเลิฟซีนกับผู้ชายหลายคน มีทั้งนักเรียนและก็คุณครูด้วย ซึ่งพี่คิมม่อนเล่นเป็นคุณครู เราต้องเลิฟซีนกันเยอะมาก ตอนแรกรู้สึกเกร็งมากเพราะว่าหนูไม่เคยเล่นเลิฟซีนเลย และหนูก็ไม่เคยมีแฟนเป็นผู้ชาย ตอนซ้อมมันก็สั่นๆ นะ โชคดีที่พี่คิมม่อนบอกไม่ต้องเกร็งปล่อยไปตามธรรมชาติ เดี๋ยวเราจะช่วยเซฟ ส่วนคุณแม่ก็เชียร์อยู่ข้างๆ บอกเล่นเลยเล่นให้สมจริงจับจริงดูดปากจริง เล่นให้ได้ เพราะว่ามันเป็นหนังใหญ่ฉายในโรงภาพยนตร์ คนดูจะเห็นทุกอย่าง ถ้าเล่นไม่จริงมันจะดูปลอม คุณแม่ด่าตลอด แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี
กับภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกว่ามันเป็นภาพยนตร์สะท้อนสังคมมากๆ เด็กผู้หญิงคนนึงที่ต้องเติบโตมากับแม่ที่ขายตัว มีภาษาหยาบคายด่ากันตลอดทั้งเรื่อง มันก็เลยหล่อหลอมให้เด็กผู้หญิงคนนึงต้องโตมาแบบไม่สมบูรณ์ ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นตัวเองในจอภาพยนตร์ มีคิวฉายเดือนมิถุนายน ก็อยากให้ทุกคนเข้าไปชมกันเยอะๆ เพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูด้วยค่ะ"
ด้านคิมม่อน วโรดม เข็มมณฑา ได้เปิดเผยว่า
"ปกติผมเล่นแต่ซีรีส์วายก็จะเลิฟซีนกับผู้ชายด้วยกัน พอต้องมาเลิฟซีนกับผู้หญิงมันก็รู้สึกเขินๆ นะ ยิ่งน้องจื้อหลิงยังเป็นเด็กอยู่ด้วย อายุห่างจากผมตั้งเยอะ เหมือนผมเป็นวัวแก่กินหญ้าอ่อนเลย มันก็เกรงใจน้องเหมือนกันนะ แต่โชคดีที่คุณแม่ของน้องเปิดทางแบบเอาเลยเล่นให้สมจริง ตะโกนอยู่ข้างๆ มันก็ทำให้ผมคลายกังวลได้ ส่วนตัวน้องจื้อหลิงน้องเขาก็เกร็ง ซึ่งผมก็จะบอกกับน้องว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะช่วยเซฟ เราตั้งใจเล่นให้สมจริงมันจะได้ผ่านไปไวๆ ต้องบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงครูกับนักเรียนที่มีวัยใกล้เคียงกัน เพราะว่าในเรื่องผมเล่นเป็นครูฝึกสอน น้องจื้อหลิงเล่นเป็นเด็กนักเรียนม. ปลาย เพราะฉะนั้นอายุมันจะไม่ต่างกัน
จริงๆ แล้วในสังคมปัจจุบัน ครูกับนักเรียนก็มีให้เห็นเป็นข่าวอยู่บ่อยๆ ซึ่งผมมองว่าหนัง SOS ก้าวผิดชีวิตเปลี่ยน มันสะท้อนให้เห็นถึงสถาบันการศึกษาอย่างชัดเจน ตัวอย่างผมถ้าไม่พร้อมจะเป็นครูก็อย่ามาเป็นครูเลย คือมันสอนอะไรมาก บทค่อนข้างหนักมาก มันไม่ได้หนักเพราะว่าต้องแสดงอารมณ์อะไรเยอะ แต่มันคือความรู้สึกข้างในลึกๆ ที่เราต้องแสดงออกมาให้คุณดูให้เห็นว่าคนที่เป็นครู แล้วไปมีความรักกับนักเรียนมันก็เจ็บเหมือนกัน ด้านหนึ่งคือความรักไม่สมหวัง เพราะว่ามีสถานะของครูกับนักเรียนมาเป็นกำแพง"