"ฮาเล่ย์" เตรียมเปิดประสบการณ์ใหม่เล่นซีรีส์วาย ดีใจที่ผ่านมาได้เล่นกับนางเอกตัวท็อป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ถือว่าเดินเข้าเส้นทางสายบันเทิงอย่างเต็มตัวกับหนุ่ม​ "ฮาเล่ย์ จารุวัฒน์ หารชัยพา" หนุ่มบาร์โฮสชื่อดัง ซึ่งตอนนี้กำลังซุ่มเรียนการแสดงอย่างหนัก​ เพื่อเตรียมรับงานซีรีย์วายครั้งแรก​ ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะประกบกับพระเอกซีรีส์วายคนดังคนไหน เพราะที่ผ่านมา ฮาเล่ย์ ได้ประกบกับนางเอกตัวท็อปแทบเท่านั้น จากผลงานมิวสิควิดีโอเรื่องแรก เพียงแค่เหงา ค่าย GMM ประกบกับลิลลี่เหงียน​ จากนั้นได้เล่นภาพยนตร์เรื่อง เลี้ยงรุ่น ประกบ​ อาย วราไพรินทร์ ธนวริสพร​ นักแสดงสาวชื่อดังจากช่อง one และผลงานล่าสุด เป็นพระเอกมิวสิควีดีโอเพลง เด็กเอ็นดี๊ดี จากค่ายไหทองคำ ประกบคู่กับลำไย ไหทองคำ

ซึ่งเจ้าตัวเผยความรู้สึกว่าดีใจที่ได้เข้าวงการบันเทิงตามความฝัน​ และได้มีผลงานร่วมกับนางเอกตัวท็อปของวงการทั้งนั้น ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยผ่านเส้นทางเวทีประกวดร้องเพลง KPN แต่ไม่ชนะ จึงหันตัวไปเป็นบาร์โฮสและสร้างปรากฏการณ์บาร์โฮสแตก

ล่าสุด ฮาเล่ย์ จารุวัฒน์ หารชัยพา กำลังจะมีผลงานซีรีส์วายครั้งแรกในชีวิต ก็ถือว่าเป็นบทที่ท้าทายและตรงข้ามกับชีวิตจริง
"ตอนนี้กำลังจะมีถ่ายซีรีส์วาย ซึ่งประกบกับใครก็ต้องรอลุ้นกันนะครับ​ เพราะว่าทางผู้จัดยังไม่ให้เปิดเผย ที่ผ่านมาผมก็มีผลงานการแสดงมา 3 เรื่อง​ เป็นภาพยนตร์ 1 เรื่องและมิวสิควิดีโอ 2 เรื่อง ซึ่งผมก็รู้สึกพึงพอใจมากๆ​ ที่ได้ร่วมงานกับ 3 นางเอกดัง คนแรกเลยลิลลี่เหงียน จากเพลงเพียงแค่เงา ค่าย GMM แล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องเลี้ยงรุ่น เล่นคู่กับคุณอาย วราไพรินทร์ ผมติดตามผลงานคุณอายมาตั้งแต่เล่นสงครามนางงามช่องวันแล้วครับ และคนที่ 3 ก็เป็นน้องลำไยไหทองคำ คนนี้ผมตื่นเต้นมากเพราะว่าติดตามผลงานและก็ชื่นชอบผลงานเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว พอได้เล่นคู่กันมันก็รู้สึกดีใจมาก

พอมาเรื่องที่ 4 จะเป็นซีรีส์วาย ผมก็รู้สึกว่าโอ้โห ผมได้เล่นแต่ละอย่างมันมีความแตกต่างกันมากๆ​ ทั้งในเรื่องของรูปแบบงานแสดงมิวสิควิดีโอผมก็เล่นมาแล้ว ร้องเพลงก็ร้องแล้ว ภาพยนตร์ก็เล่นแล้ว พอมาเล่นซีรีส์เป็นซีรีส์วายอีกผมก็รู้สึกว่ามันอินเทรนนะ เพราะว่าเทรนตอนนี้เป็นเรื่องของซีรีส์วายจะประสบความสำเร็จ​ ถามว่ารับได้ไหมกับฉากเลิฟซีน ผมทำได้นะครับเพราะว่ามันเป็นงานแสดง แต่จากที่ผู้จัดเล่าเรื่องคร่าวๆ​ ให้ฟัง บทมันน่าจะเป็นลักษณะกุ๊กกิ๊กๆ​ มากกว่า"

เหมือนว่าจะอำลาวงการบาร์โฮสหรือเปล่า?
"ผมเกิดจากบาร์โฮสก็คงจะทำไปเรื่อยๆ​ แหละครับ เพราะว่างานบาร์โฮสมันก็เหมือนเป็นงานแสดงอย่างหนึ่ง แต่มันเป็นรูปแบบของงานแสดงที่ต้องเอาใจลูกค้าฟีลแฟน ก็มีหลายคนถามผมว่าจะเลิกทำไหม ถ้างานในวงการบันเทิงมันแน่นๆ ก็คงอาจจะเพลาๆ​ เรื่องงานบาร์โฮส แต่ถ้างานในวงการบันเทิงมันไม่ได้มีเยอะไม่ได้มีตลอด ผมก็คงทำงานบาร์โฮสเหมือนเดิม แต่ทุกวันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เข้าร้านเท่าไหร่นะครับ จนเจ้าของร้านเริ่มจะโกรธผมแล้ว​ เพราะผมไม่ค่อยเข้าร้านเลย ตั้งแต่เป็นดาราก็ไม่ค่อยมาร้านเท่าไหร่

ซึ่งทางเจ้าของร้านเขาก็เข้าใจแหละ บาร์โฮสมันก็มีคลื่นลูกใหม่ขึ้นมา คลื่นลูกเก่าก็ต้องผันตัวเองไปประกอบอาชีพอื่นๆ ผมเห็นคนทำงานบาร์โฮสไปเป็นดารากันเยอะเลย ทุกวันนี้ที่เห็นในจอภาพยนตร์ หรือในจอทีวี หรือตามซีรีส์ต่างๆ หลายคนก็ทำงานบาร์โฮสกันนะครับ​ เพียงแต่เขาไม่ได้เปิดเผยเหมือนผม พระเอกหนังก็มาทำบาร์โฮสนะครับ เพราะสมัยนี้บาร์โฮสมันไม่ใช่งานขายตัว มันเป็นงานบริการลูกค้าฟิลแฟน ฟิลเพื่อนสนุกคลายเหงา ก็เหมือนรับงานอีเว้นท์แหละครับ ก็เหมือนรับงานคอนเสิร์ตนั่นแหละ แต่สิ่งที่ผมทำคือรับการฟีลแฟน"








