"ฮาเล่ย์" เตรียมเปิดประสบการณ์ใหม่เล่นซีรีส์วาย ดีใจที่ผ่านมาได้เล่นกับนางเอกตัวท็อป

ถือว่าเดินเข้าเส้นทางสายบันเทิงอย่างเต็มตัวกับหนุ่ม "ฮาเล่ย์ จารุวัฒน์ หารชัยพา" หนุ่มบาร์โฮสชื่อดัง ซึ่งตอนนี้กำลังซุ่มเรียนการแสดงอย่างหนัก เพื่อเตรียมรับงานซีรีย์วายครั้งแรก ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะประกบกับพระเอกซีรีส์วายคนดังคนไหน เพราะที่ผ่านมา ฮาเล่ย์ ได้ประกบกับนางเอกตัวท็อปแทบเท่านั้น จากผลงานมิวสิควิดีโอเรื่องแรก เพียงแค่เหงา ค่าย GMM ประกบกับลิลลี่เหงียน จากนั้นได้เล่นภาพยนตร์เรื่อง เลี้ยงรุ่น ประกบ อาย วราไพรินทร์ ธนวริสพร นักแสดงสาวชื่อดังจากช่อง one และผลงานล่าสุด เป็นพระเอกมิวสิควีดีโอเพลง เด็กเอ็นดี๊ดี จากค่ายไหทองคำ ประกบคู่กับลำไย ไหทองคำ
ซึ่งเจ้าตัวเผยความรู้สึกว่าดีใจที่ได้เข้าวงการบันเทิงตามความฝัน และได้มีผลงานร่วมกับนางเอกตัวท็อปของวงการทั้งนั้น ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยผ่านเส้นทางเวทีประกวดร้องเพลง KPN แต่ไม่ชนะ จึงหันตัวไปเป็นบาร์โฮสและสร้างปรากฏการณ์บาร์โฮสแตก
ล่าสุด ฮาเล่ย์ จารุวัฒน์ หารชัยพา กำลังจะมีผลงานซีรีส์วายครั้งแรกในชีวิต ก็ถือว่าเป็นบทที่ท้าทายและตรงข้ามกับชีวิตจริง
"ตอนนี้กำลังจะมีถ่ายซีรีส์วาย ซึ่งประกบกับใครก็ต้องรอลุ้นกันนะครับ เพราะว่าทางผู้จัดยังไม่ให้เปิดเผย ที่ผ่านมาผมก็มีผลงานการแสดงมา 3 เรื่อง เป็นภาพยนตร์ 1 เรื่องและมิวสิควิดีโอ 2 เรื่อง ซึ่งผมก็รู้สึกพึงพอใจมากๆ ที่ได้ร่วมงานกับ 3 นางเอกดัง คนแรกเลยลิลลี่เหงียน จากเพลงเพียงแค่เงา ค่าย GMM แล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องเลี้ยงรุ่น เล่นคู่กับคุณอาย วราไพรินทร์ ผมติดตามผลงานคุณอายมาตั้งแต่เล่นสงครามนางงามช่องวันแล้วครับ และคนที่ 3 ก็เป็นน้องลำไยไหทองคำ คนนี้ผมตื่นเต้นมากเพราะว่าติดตามผลงานและก็ชื่นชอบผลงานเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว พอได้เล่นคู่กันมันก็รู้สึกดีใจมาก
พอมาเรื่องที่ 4 จะเป็นซีรีส์วาย ผมก็รู้สึกว่าโอ้โห ผมได้เล่นแต่ละอย่างมันมีความแตกต่างกันมากๆ ทั้งในเรื่องของรูปแบบงานแสดงมิวสิควิดีโอผมก็เล่นมาแล้ว ร้องเพลงก็ร้องแล้ว ภาพยนตร์ก็เล่นแล้ว พอมาเล่นซีรีส์เป็นซีรีส์วายอีกผมก็รู้สึกว่ามันอินเทรนนะ เพราะว่าเทรนตอนนี้เป็นเรื่องของซีรีส์วายจะประสบความสำเร็จ ถามว่ารับได้ไหมกับฉากเลิฟซีน ผมทำได้นะครับเพราะว่ามันเป็นงานแสดง แต่จากที่ผู้จัดเล่าเรื่องคร่าวๆ ให้ฟัง บทมันน่าจะเป็นลักษณะกุ๊กกิ๊กๆ มากกว่า"
เหมือนว่าจะอำลาวงการบาร์โฮสหรือเปล่า?
"ผมเกิดจากบาร์โฮสก็คงจะทำไปเรื่อยๆ แหละครับ เพราะว่างานบาร์โฮสมันก็เหมือนเป็นงานแสดงอย่างหนึ่ง แต่มันเป็นรูปแบบของงานแสดงที่ต้องเอาใจลูกค้าฟีลแฟน ก็มีหลายคนถามผมว่าจะเลิกทำไหม ถ้างานในวงการบันเทิงมันแน่นๆ ก็คงอาจจะเพลาๆ เรื่องงานบาร์โฮส แต่ถ้างานในวงการบันเทิงมันไม่ได้มีเยอะไม่ได้มีตลอด ผมก็คงทำงานบาร์โฮสเหมือนเดิม แต่ทุกวันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เข้าร้านเท่าไหร่นะครับ จนเจ้าของร้านเริ่มจะโกรธผมแล้ว เพราะผมไม่ค่อยเข้าร้านเลย ตั้งแต่เป็นดาราก็ไม่ค่อยมาร้านเท่าไหร่
ซึ่งทางเจ้าของร้านเขาก็เข้าใจแหละ บาร์โฮสมันก็มีคลื่นลูกใหม่ขึ้นมา คลื่นลูกเก่าก็ต้องผันตัวเองไปประกอบอาชีพอื่นๆ ผมเห็นคนทำงานบาร์โฮสไปเป็นดารากันเยอะเลย ทุกวันนี้ที่เห็นในจอภาพยนตร์ หรือในจอทีวี หรือตามซีรีส์ต่างๆ หลายคนก็ทำงานบาร์โฮสกันนะครับ เพียงแต่เขาไม่ได้เปิดเผยเหมือนผม พระเอกหนังก็มาทำบาร์โฮสนะครับ เพราะสมัยนี้บาร์โฮสมันไม่ใช่งานขายตัว มันเป็นงานบริการลูกค้าฟิลแฟน ฟิลเพื่อนสนุกคลายเหงา ก็เหมือนรับงานอีเว้นท์แหละครับ ก็เหมือนรับงานคอนเสิร์ตนั่นแหละ แต่สิ่งที่ผมทำคือรับการฟีลแฟน"