xs
xsm
sm
md
lg

ระเบิดไอเดีย ทลายกำแพงความคิด! “ปรัชญา ปิ่นแก้ว” เปิดคลาส “ยกภูเขาออกจากบท” ปั้นเจนเนอเรชันใหม่สู่ทำเนียบนักเขียนบทมือทอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรุงเทพฯ : ถือเป็นการเปิดปรากฏการณ์งานสร้างสรรค์ กับการเปิดคลาสระดับ Exclusive สำหรับคนเขียนบท เมื่อผู้กำกับมือทองระดับตำนาน “ปรัชญา ปิ่นแก้ว” เจ้าของผลงานแอ็กชันเขย่าโลกอย่าง องค์บาก และ ต้มยำกุ้ง ประกาศเปิดพื้นที่การเรียนรู้เชิงรุกเพื่อคนรุ่นใหม่และผู้ที่หลงใหลในการเล่าเรื่อง ภายใต้โปรเจกต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “ยกภูเขาออกจากบท” หวังยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยให้แข็งแกร่งกว่าที่เคย

​“ยกภูเขาออกจากบท” ไม่ใช่แค่คลาสเรียนเขียนบททั่วไป แต่คือการ “ถอดรหัส” ปัญหาที่ทำให้นักเขียนบทส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นอาการทางตัน คิดพล็อตไม่ออก หรือบทมีความซับซ้อนจนกลายเป็นภาระทับอก โดยปรัชญา ปิ่นแก้ว จะนำประสบการณ์กว่า 30 ปีในวงการภาพยนตร์และมิวสิกวิดีโอ มาถ่ายทอดวิธีคิดเสมือนสถาปนิกทางความคิด สอนให้ผู้เรียนรู้วิธีการ “ตัด” สิ่งที่ไม่ใช่ และ “ชู” หัวใจสำคัญของเรื่องให้ออกมาคมชัด มีพลัง และดึงดูดใจผู้ชมได้อย่างหมัดต่อหมัด

​ทำไมต้อง “ยกภูเขาออกจากบท”?
​เรียนรู้จากตัวจริง ประสบการณ์จริง พร้อมสัมผัสแนวคิดการเล่าเรื่องที่ทำให้หนังไทยกลายเป็น Soft Power ระดับโลก​ ​ทลายกำแพงความคิด: ปรับ Mindset การเขียนบทให้เบา พลิ้วไหว แต่หนักแน่นด้วยโครงสร้างที่ทรงพลัง​ เทคนิคการเล่าเรื่องเชิงรุก วิธีสร้างจุดพีคและการดีไซน์เรื่องราวให้ตอบโจทย์ตลาดโลกในยุคดิจิทัล​ ​เตรียมพร้อมสู่มืออาชีพ โอกาสพัฒนาผลงานเพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์และซีรีส์อย่างมั่นใจ​ ​ปรัชญา ปิ่นแก้ว เชื่อมั่นว่า “หัวใจของหนังที่ดี ต้องมาจากบทที่ดี” คลาสนี้จึงเปรียบเสมือนทางลัดที่จะช่วยให้นักเขียนรุ่นใหม่ไม่ต้องเสียเวลาคลำทางเอง แต่ได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการความคิดเพื่อสร้างสรรค์บทภาพยนตร์ที่มีศักยภาพระดับสากล

สำหรับใครที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจ หรือต้องการเจาะลึกกลยุทธ์การเขียนบทและเทคนิคการกำกับแบบเหนือชั้นของ ผู้กำกับฯ ปรัชญา ปิ่นแก้ว​ สามารถเข้ามาเรียนรู้และกด Subscribe ติดตามได้ที่ช่อง PrachyaKeynte®
https://youtu.be/1_culZMasPg?si=q827JUJG0T2FnUUe










