"ปีเตอร์แพน-เคท-บิว-ชบา" เผยความรู้สึก “นาคราช เดอะ มิวสิคัล” บทพิสูจน์หน้าใหม่ บนโลกการแสดง

เปิดตำนาน นาคาแห่งลุ่มน้ำบูรพา มหากาพย์ ความรัก ความศรัทธา “นาคราช เดอะ มิวสิคัล” ละครเวที โดยกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมสนับสนุน “กลุ่มศิลปการแสดงภิวัฒน์” ครั้งนี้ได้ นักแสดงรุ่นใหม่ ร่วมสืบสาน ถ่ายทอด ตำนาน ความเชื่อ ความรัก ความศรัทธา ข้ามภพข้ามกาลเวลา สร้างปรากฎการณ์ของละครเวที พร้อมเปิดใจเผยความรู้สึก ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในละครเวที “นาคราช เดอะ มิวสิคัล” บทพิสูจน์หน้าใหม่บนโลกการแสดงครั้งสำคัญ
ปีเตอร์แพน ทัศน์พล วิวิธวรรธ์ รับบท พญาเพชรภัทรนาคราช เผยว่า “พอได้รับการติดต่อให้ร่วมแสดงในละครเวที “นาคราช เดอะ มิวสิคัล” ผมรู้สึกดีใจมากครับ เป็นความท้าทาย ที่อยากพาตัวเองเข้าไปสู่การแสดงตรงจุดนี้ โดยเค้าโครงของเรื่องมีความเป็นมนุษย์ทำให้เราเอื้อมถึงสามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องของความเชื่อในเรื่องนาคราช ผมต้องพาตัวเองเข้าไปสู่ความเชื่อความศรัทธานั้นอย่างลึกซึ้งเป็นสิ่งที่น่าศึกษาค้นหา อีกหนึ่งมิติที่ผมจะได้เปิดมุมมองความคิดใหม่ ได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือการแสดงครับ ”
มาริลิน เคท การ์ดเนอร์ รับบท พระนางอัญญารินทร์ธสินีเทวี “ความเชื่อเรื่องพญานาคสำหรับเคทเป็นเรื่องที่ใหม่มากค่ะ ได้มีโอกาสเล่นละครเวทีเรื่อง “นาคราช เดอะ มิวสิคัล” เป็นครั้งแรกที่เคทจะได้ศึกษาค้นคว้าประวัติ ความเป็นมาขององค์พญานาคอย่างจริงจัง อยากทำความเข้าใจเข้าถึงบท ของพระนางอัญญารินทร์ธสินีเทวีให้ดีที่สุด เคทตั้งใจจะไปกราบสักการะท่านขอพรให้การแสดงออกมาเหมาะสม ถูกต้องและดีที่สุด เพราะบทที่เคทเล่นมีเรื่องราวความรัก ได้รับรู้เรื่องราวความรักที่มั่นคงของพระองค์ท่านเป็นความรักที่งดงาม เคทจะตั้งใจเต็มที่เพื่อให้การแสดงออกมาดีสมดังที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสค่ะ ”
บิว จักรพันธ์ พุทธา รับบท พญาวายุจักร “นาคราช เดอะ มิวสิคัล “ เป็นละครเวทีเรื่องแรกที่ผม รับเล่นเป็นความท้าทายในการแสดงมาก ผมรับบทเป็น “ วายุจักร ” เป็นอีกคาแรกเตอร์หนึ่งที่อยากเล่นมากครับ ก่อนอื่นผมต้องเปิดใจรับตัวละครนั้น เข้ามาแล้วสวมบทบาทให้สมจริงที่สุด แม้ว่าจะไม่ได้อยู่บนโลกเสมือนจริง จะออกแนวแฟนตาซี ที่ต้องใช้จินตนาการความคิดในการถ่ายทอดบทออกมาเหมาะสมและดีที่สุดครับ ”
ชบา ณัฏฐามณี พิชญสุทธิศีล รับบท พระนางนีลารุจี “ ชบาเชื่อเรื่องพญานาค 100% ชบาเป็นสายมู บวกกับมีมงของมิสแกรนด์อุดรธานี เป็นรูปพญานาค ชบามีความศรัทธาในองค์ท่านมากค่ะ จากที่ชบาได้อ่านเรื่องย่อขององค์เพชรภัทรนาคราช มีความน่าสนใจมาก บทของชบามีความอิจฉา ริษยา เป็นรักสามเศร้า ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวของมนุษย์ ไม่ใช่เป็นเรื่องในโลกของพญานาค หรือโลกบาดาล แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกนี้จริงๆ เป็นคติสอนใจให้กับมนุษย์อย่างเราๆ ให้อยู่บนความพอเพียง ไม่โลภ รู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี และอย่าทำผิดศีล สำหรับงานละครเวที เป็นสิ่งที่ชบาอยากลองชาเลนจ์ตัวเอง ชบาเป็นสายมิวสิคัล ได้ใช้เสียงร้องบวกกับศิลปะการแสดง เป็นการพิสูจน์ความสามารถ ที่สำคัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาค ที่ชบามีความศรัทธาค่ะ ”
นอกจากนี้ เหล่านักแสดงต่างซุ่มซ้อมบท เข้าห้องอัดเสียง โดยบทเพลง “นาคราช เดอะ มิวสิคัล”เป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ อาทิ เพลง เทวะบัญชา,เพลง สันติปฏิญญา,เพลง สงคราม, เพลง โฉมงาม, เพลง ดาวดวงใจ, เพลง ไฟริษยา, เพลง เดียวดายฯ แต่งคำร้องโดย นภาดล กำปั่นทอง ประพันธ์ทำนอง ควบคุมการสอนร้องเพลงเพลงโดย ธานัท ธัญญหาญ ทุกบทเพลง ล้วนมีความหมาย ในตัวละครนั้นๆมาร่วมพิสูจน์และออกเดินทางไปบนเส้นทาง แห่งความรัก ความศรัทธาใน“ นาคราช เดอะ มิวสิคัล ” 18-21 มิถุนายน นี้ ณ โรงละครเอ็มเธียเตอร์
