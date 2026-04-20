โชว์แซ่บก่อนคลอด! “ครูก้อย” ภรรยา "เจมส์ เรืองศักดิ์" อุ้มท้องใกล้คลอด เก็บภาพความทรงจำก่อนต้อนรับลูกคนที่สอง

เรียกว่านับถอยหลังรอเจอสมาชิกใหม่กันแบบใจจดใจจ่อ สำหรับครอบครัวของ “เจมส์” เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ และภรรยา “ครูก้อย” นัชชา ลอยชูศักดิ์ ที่ล่าสุดควงกันถ่ายภาพครอบครัวสุดอบอุ่นออกมาให้แฟนๆ ได้ชื่นชมกันแบบเต็มอิ่ม
บอกเลยว่างานนี้โฟกัสแทบไม่หลุดจากว่าที่คุณแม่ลูกสอง เพราะ “ครูก้อย” มาในลุคคุณแม่ใกล้คลอดที่ทั้งสวย ออร่าจับ และละมุนสุดๆในทุกช็อต จนหลายคนอดชมไม่ได้
ที่ขาดไม่ได้คือ “น้องเมดา” ลูกสาวคนโตวัย 7 ขวบ ที่อยู่เคียงข้างคุณแม่ในทุกโมเมนต์ของการตั้งครรภ์ เรียกว่าเป็นผู้ช่วยตัวน้อยที่น่ารักสุดๆ ซึ่งครูก้อยเคยให้สัมภาษณ์ว่า “น้องเมดา” คอยถามตลอดว่าน้องจะคลอดเมื่อไหร่ คอยนับเดือน นับวัน นับชั่วโมง และนับวินาที คือใส่ใจและดูแลคุณแม่ไม่ห่าง มีส่วนร่วมตลอดการตั้งครรภ์ และครูก้อยก็ได้เขียนเล่าความในใจผ่านโซเชียล ว่า
“การมีลูกสาวคนโตมีข้อดีหลายอย่าง เป็นผู้ช่วยของแม่ คอยหยิบจับ ใช้งานได้ทุกอย่าง อ่อนโยน ใส่ใจความรู้สึกของแม่ สังเกตอารมณ์เก่ง การเป็นพี่สาว ทำให้เรียนรู้การดูแลคนอื่น มี empathy สูง (สังเกตจากเล่นกับน้องเซฟเฟอร์ น้องติดพี่เมดาหนักมาก) เป็นเพื่อนแม่ได้ในระยะยาว คุยกันได้ เข้าใจกัน กลายเป็นทั้งลูก ทั้งเพื่อนในคนเดียวกัน”
ด้านคุณพ่อ เจมส์ เรืองศักดิ์ ก็มีมุมหวานไม่แพ้กัน ย้อนเล่าวันแรกที่เจอภรรยาผ่านโซเชียลว่า “จำวันแรกที่เจอกันได้ ความรู้สึกยังกะเจอนางในฝันเลย บอกกับตัวเองต้องจีบให้ติด ต้องเอามาเป็นแม่ของลูกให้ได้ เผลอแป๊บเดียวกำลังจะลูกสองละ อิอิ” ก่อนจะแอบหยอดมุกทิ้งท้ายเบาๆ จนแฟนๆ เขินตามว่า “แจ่มขนาดนี้ อีกสักคนดีมั้ยเนี่ย”
เรียกได้ว่าทั้งหวาน ทั้งอบอุ่น แถมยังมีโมเมนต์ขำๆ ให้ได้ยิ้มตามกันตลอด และตอนนี้ทั้งครอบครัวก็กำลังรอต้อนรับ “น้องมีเมตตา” ที่ใกล้จะลืมตาดูโลก โดยมีกำหนดคลอดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนี้ งานนี้แฟนๆ ก็ได้แต่ลุ้นกันแล้วว่า “น้องมีเมตตา” จะหน้าตาเหมือนใคร
