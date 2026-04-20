เจาะลึกอาณาจักร LLOUD ของ? "ลิซ่า" กวาดรายได้ 2.8 หมื่นล้านใน 15 เดือน! (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในตอนนี้คนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคงหนีไม่พ้น "ลิซ่า​ ลลิษา​ มโนบาล" กับการไปสร้างปรากฎการณ์ติดอันดับ 1 ใน​ 5 ของเทศกาลคอนเสิร์ต Coachella 2026 ที่ผ่านมา​ ที่ไปเป็นแขกรับเชิญพิเศษให้กับโชว์ของ "Anyma" ดีเจชื่อดังบนเวที Main Stage ในเพลง Bad Angel แถมด้วยยอดผู้เข้าชมแน่นจนล้นความจุ 125,000 คนต่อวัน​ ซึ่งถือเป็นระดับเต็มความจุสูงสุดของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเลยทีเดียว

ถ้าเจาะลึกไปถึงความสำเร็จของลิซ่า หลังออกมาจากชายคาอดีตต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment ด้วยการเปิดบริษัทของตัวเองในชื่อ LLound ก็ทำให้เจ้าตัวนั้นสามารถผลิตทั้งผลงานและรับงานเองได้อย่างอิสระ ทำให้ในระยะเวลาเพียง 15 เดือนหลังจากเปิดบริษัท ก็สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนได้สูงถึง 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 28,000 ล้านบาท และในตอนนี้เจ้าตัวก็ขึ้นแท่นศิลปินที่มั่งคั่งที่สุดอันดับต้นๆ ของวงการ K-Pop ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิส่วนตัวที่มีการคาดการณ์ว่าน่าจะพุ่งสูงถึง 40 ล้านดอลลาร์ หรือ​ประมาณ​ 1,470 ล้านบาทไปแล้ว

โดยถ้าย้อนกลับไปดูจากที่อดีตต้นสังกัดอย่าง YG ที่เคยมีการยื่นข้อเสนอในการต่อสัญญาให้กับลิซ่า ในช่วงแรกมีรายงานข่าวออกมาว่ามีการยื่นข้อเสนอให้ที่ 20,000 ล้านวอน หรือประมาณ 540 ล้านบาท ซึ่งลิซ่าได้ปฏิเสธไปในตอนแรก​ จนมาถึงข้อเสนอที่สอง สื่อใหญ่ของเกาหลีมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาอีกว่า YG ได้เพิ่มข้อเสนอขึ้นไปสูงถึง 50,000 ล้านวอน หรือราว 1,400 ล้านบาท แต่ลิซ่าก็ยังคงปฏิเสธข้อเสนอนี้เช่นกัน​ ทั้งนี้ยังมีบางสื่อระบุอีกว่าในช่วงโค้งสุดท้าย YG อาจทุ่มงบสูงถึง 2,700 ล้านบาท เพื่อยื้อการต่อสัญญาแบบรายบุคคล แต่ดูเหมือนการเจรจาจะไม่เป็นผลเช่นเคย

ซึ่งถ้าดูโปรแกรมงานของลิซ่าในปีนี้ก็แน่นไปหมดแล้ว ทั้งงานเพลง งานแสดง​ภาพยนตร์​ และงานโชว์ตัวต่างๆ คาดการณ์คร่าวๆ แค่นี้ตัวเลขก็น่าจะนำโด่งจากที่อดีตต้นสังกัดเสนอให้ไปมาก ซึ่งแบบนี้ก็ไม่แปลกที่เจ้าตัวเลือกที่จะเป็นอิสระในการทำงาน และ​กลายเป็น​ CEO ที่ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดอย่างทุกวันนี้

