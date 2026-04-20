คลื่นมหาชนนับแสนแห่เล่นน้ำทะลักหาดพัทยาปิดฉาก “วันไหล” สุดเดือด!! เงินสะพัดทั่วเมืองดันเศรษฐกิจพุ่งแรง

ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่สำหรับ “สงกรานต์ วันไหล พัทยา 2026” ในวันที่ 19 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา กับบรรยากาศสุดเดือดที่ทวีความร้อนแรงสุดขีด คลื่นมหาชนนับแสนหลั่งไหลออกมาร่วมเล่นน้ำส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์อย่างเนืองแน่นตลอดแนวชายหาดพัทยาตั้งแต่หาดเหนือจรดหาดใต้ กลายเป็นภาพความสำเร็จของเฟสติวัลริมทะเลระดับประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี
โดยพิธีเปิดครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณปรเมศร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา, คุณชัยวัฒน์ ตามไท ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา, คุณดำรงค์เกียรติ พินิจการ รองนายกเมืองพัทยา, คุณคะนึง ลือไข่ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา, คุณหทัยทิพย์ หมัดจุ้ย ผู้อำนวยการธุรกิจ Monomax บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด, คุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน), คุณวรพรรณ จันทร์เพ็ญ กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), คุณปัทมนันท์ พันธุ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ คุณพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลอตเตอรี่พลัส จำกัด ร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการ ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของประเพณี “วันไหลพัทยา” ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน
ตลอดทั้งวันพื้นที่ชายหาดถูกเติมเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ออกมาร่วมสนุกสาดน้ำคลายร้อน และเก็บเกี่ยวช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันในวันสุดท้าย สร้างสีสันให้เมืองพัทยาคึกคักเป็นพิเศษ ไฮไลต์ความมันส์เริ่มต้นด้วยคอนเสิร์ตริมทะเลจาก Maiyarap ที่ขนเพลงฮิปฮอปสุดเดือดมาปลุกอารมณ์ให้คนดูโยกตามทั้งหาด ก่อนจะส่งต่อความร้อนแรงให้ INDIGO ที่เร่งดีกรีความสนุกอย่างต่อเนื่อง เสริมทัพด้วย SPF ที่อัดแน่นเพลงฮิตเอาใจแฟนๆ แบบจุใจ เพิ่มความพิเศษในค่ำคืนสุดท้ายด้วยการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแมตช์สำคัญ ระหว่าง Liverpool พบ Everton และ Manchester City พบ Arsenal จาก Hill Dickinson Stadium เปิดพื้นที่ให้แฟนบอลได้ร่วมเชียร์กันแบบเอ็กซ์คลูซีฟริมทะเล ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก ผสานความมันส์ของดนตรีและกีฬาเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
ก่อนปิดท้ายค่ำคืนอย่างยิ่งใหญ่กับ Joeyboy ศิลปินฮิปฮอปสายเอนเตอร์เทน ที่ยกทั้งเวทีให้กลายเป็นปาร์ตี้ริมทะเลขนาดยักษ์ สะกดผู้ชมนับแสนให้กระโดดและโยกตามอย่างพร้อมเพรียง สร้างความสนุกสุดยิ่งใหญ่และน่าประทับใจ ตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน (17-19 เมษายน 2569) มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ออกมาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์มากกว่า 200,000 คน เต็มพื้นที่ชายหาดตั้งแต่โซนเหนือจรดใต้ สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 1,000-1,500 ล้านบาท ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่เติบโตอย่างโดดเด่น สะท้อนความสำเร็จของการจัดงานในปีนี้ได้อย่างชัดเจน ความสำเร็จของ “สงกรานต์ วันไหล พัทยา 2026” ไม่เพียงสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยว แต่ยังตอกย้ำศักยภาพของพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมต่อยอดสู่การจัดงานในปีถัดไป โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
#MONOMAXวันไหลพัทยา2026 #MonomaxSongkranPattaya #วันไหลพัทยา2026 #งานวันไหลสุดMax