ย้อนสัมภาษณ์ “แดนนี่ ศรีภิญโญ” ตายไปก็ไม่เสียดาย เตรียมเงินส่งให้ลูกเรียนจนจบแล้ว (คลิป)

เรียกว่าเกิดการสูญเสียอย่างต่อเนื่อง สำหรับวงการตลก ที่ล่าสุดวันนี้ (20 เม.ย. 69) ได้มีข่าวร้ายจากครอบครัวของ “แดนนี่ ศรีภิญโญ” อดีตนักแสดงตลกชื่อดัง หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เจ๊ตุ่ม ระเบิดเถิดเทิง” ว่าเจ้าตัวได้ไปอย่างสงบแล้วในวัย 57 ปี จากภาวะไตวายเฉียบพลัน หลังก่อนหน้านี้ในปี 2552 เคยป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก แต่รักษาจนหายดีและกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ
ซึ่งงานนี้เพื่อนพี่น้องในวงการตลก ต่างก็ออกมาโพสต์แสดงความอาลัยกันมากมาย และหนึ่งในนั้นคือ “ตั๊ก บริบูรณ์ จันทร์เรือง” ที่ได้ออกมาโพสต์คลิปรายการของตัวเอง ที่เคยไปนั่งพูดคุยเปิดใจกันที่บ้านของแดนนี่ ใน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี พร้อมใส่แคปชั่นว่า “คิดถึงนะพี่”
โดยเนื้อหาในรายการ แดนนี่ได้ถ่ายทอดแนวคิดเรื่อง “ความฝัน” และ “ความพอดี” ของชีวิตไว้อย่างน่าสนใจ พร้อมทิ้งท้ายว่าถ้าวันหนึ่งล้มหายตายจากไป ก็ไม่เสียชาติเกิด เพราะมีสมบัติพัสถานไว้ให้ลูกให้เมียแล้ว และเงินที่มีอยู่ ก็สามารถส่งลูกเรียนมหาลัยจบที่ต่างจังหวัดได้เลย
“สุดท้ายแล้วเนี่ยครับ ฝันของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน บางคนฝันที่จะมั่งมี บางคนฝันที่จะมีแบบ Medium บางคนฝันที่จะมีแบบพื้นฐานรากฐานธรรมดา ฝันเล็กๆ ของฝรั่งที่ชื่อ แดนนี่ ศรีภิญโญ พอใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่ ณ วันนี้ แล้วก็มีความรู้สึกว่า มันอยู่ในสโคปที่พอดีแล้ว แล้วผมพอใจที่ผมเป็นแบบนี้ด้วย แล้ววันหนึ่งที่ผมมานั่งตรงนี้ ตอนที่ผมเนี่ยเป็นเจ้าของนา ผมเดินตีนเปล่าเข้ามาเลยนะคุณผู้ชม จากหัวนาเดินเข้ามาเนี่ยครับ แล้วมีความรู้สึกว่า เฮ้ยเนี่ย…แม่ง Natural เลย แม่งคือธรรมชาติของจริงแล้ว”
“ทำไมพี่แดนคิดได้ว่าชอบสงบมากกว่าสนุก มันอยู่ที่คน คุณตั๊กก็มีลูกเหมือนกัน แต่คุณตั๊กยังต้องทำธุรกิจ ยังต้องทำรายการ ยังต้องพบปะสังสรรค์ เลี้ยงลูกน้อง นั่นคือรูปแบบจังหวะชีวิตของเขา ทำชีวิตที่เหลือให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ด้วยกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ เท่าที่ตัวเองมี แล้วถ้าวันหนึ่งผมล้มหายตายจากไป ผมคิดว่าผมไม่เสียชาติเกิด เพราะผมไม่ได้มีเม็ดเงินทองมาก แต่ผมมีสมบัติพัสถานไว้ให้ลูกให้เมีย”
“ก็คือว่าวันหนึ่งถ้าพ่อได้ล้มหายตายจากไปแล้วเนี่ย กูสร้างตรงนี้ให้ลูกกูแล้ว มีบ้านไม่ต้องผ่อน มีที่อยู่อาศัย มีที่กิน มีนาข้าว คือถ้าอยู่แบบนี้ได้ ในลักษณะแบบกึ่งๆ แบบว่ารู้ Volume ของตัวเองหน่อย กับเงินที่มีไว้ให้เนี่ย ลูกเรียนมหาลัยจบที่ต่างจังหวัดได้เลยนะ รู้สึกสบายใจแล้ว”