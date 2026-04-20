“บอย ภิษณุ” ทำหมันเพราะไม่อยากมีภาระ ไม่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

“บอย ภิษณุ” ตัดสินใจทำหมันเพราะไม่อยากมีภาระ อยากมีเวลาใช้ชีวิต มีความสุขกับลูก ไม่อยากต้องเอาเวลาไปมุ่งหาเงินเลี้ยงลูกตลอดชีวิต ย้ำชัดทำหมันไม่มีผลกับสมรรถภาพทางเพศและความอ้วน
ได้รับคำชมมากมาย จากกรณีที่ “บอย ภิษณุ จุฑานิ่มสกุล” ตัดสินใจทำหมั้นเพื่อลูกสาว “เฟรยา” ไม่อยากแบ่งความรักให้กับเด็กคนไหนอีกแล้ว แต่ก็มีเสียงทวงติงจากเพื่อนรัก “ต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์” ได้ถามลูกหรือยัง แล้วถ้าวันนึงลูกอยากมีน้องจะทำยังไง
“จริงๆ คิดอยู่พักใหญ่แล้วเหมือนกันว่าความต้องการในชีวิตเราคือพอแล้วหรือยัง เราควรจะทำไหม ก็มานั่งคิด ผมรู้สึกว่าการมีเฟรยาคนเดียวมันมีความสุขมากแล้ว มันเติมเต็มชีวิตมากแล้ว ผมไม่อยากให้ในอนาคตข้างหน้าผมดันไปมีลูกอีกคน ผมไม่อยากให้ความรักมันกระจายไปที่ใครอีก เรามีคนเดียวแล้วให้เขาเต็มที่มันจะดีกว่า เราไม่รู้เลยว่าถ้าเด็กไปคิดแล้วพ่อมีลูกอีกคนนึง แล้วความรักมันจะถูกกระจายไปไหม จะลืมเขาไหม เราไม่รู้เลยว่าเขาจะคิดยังไง ไม่คิดคือดี แต่ถ้าคิดขึ้นมาเราก็กลัวเขาเสียใจ เลยเป็นจุดที่คิดเรื่องทำหมัน แล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองพอแล้วกับการมีลูก เพราะเราเติมเต็มแล้ว"
"ก็คิดมาพักใหญ่เหมือนกันครับ ศึกษาว่ามันเจ็บไหม จะอ้วนเหมือนแมวหรือเปล่า มีถามหมอว่าถ้าทำหมันแล้วจะอ้วนเหมือนแมวที่ทำหมันไหม หมอบอกว่าเราไม่ได้ตัดอัณฑะที่ผลิตฮอร์โมน ตัดแค่ท่อนำเชื้ออสุจิเพื่อไม่ให้มีการปฏิสนธิขึ้น ดังนั้นไม่อ้วนแน่นอน ไม่ต้องกังวล แล้วก็ยังไม่ได้บอกลูก แค่บอกเขาหลังผ่าตัดว่า กระโดดน้อยๆ หน่อย พ่อจุกอยู่ เพราะเขาชอบกระโดดใส่ ตอนนี้ต่อให้พูดไปเขาก็ยังไม่รู้เรื่องหรอก เขาเพิ่งจะ 4 ขวบเอง”
กับเสียงท้วงติงจาก ”ต้นหอม“ ทำ ”บอย“ โต้กลับมาช่วยกูเลี้ยง?
“ทำไปแล้ว อีกอย่างนึง ถ้ากูมีอีกคน มึงช่วยกูเลี้ยงไหม ขอยืมตังค์หน่อยได้ไหม อาจจะมีปัญหาเรื่องทุนทรัพย์ในการเลี้ยงดู เพราะการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเดี๋ยวนี้ค่าใช้จ่ายสูง แค่แซวเล่นๆ ก็โทรไปคุยกับมัน มันก็บอกว่าก็โอเค"
"หรือถ้าอนาคตผมไปมีครอบครัวใหม่ ก็ต้องบอกเขาตรงๆ นะ ว่า เรามีลูกให้ไม่ได้ ผมเริ่มอายุเยอะแล้ว ไม่อยากวิ่งตามลูกแล้วมันเหนื่อย คนเดียวพอแล้ว ถ้าเขารับตรงนี้เราได้มันก็โอเค อีกอย่างการทำหมันมันสามารถต่อท่อได้ภายใน 3-5 ปี หลังจากที่เราทำไปแล้ว แต่ต้องใช้เวลาผ่าตัดนานกว่าตอนทำหมัน แต่ผมคิดว่าผมไม่เปลี่ยนใจนะ ก่อนจะตัดสินใจทำผมคิดมาดีแล้ว แต่ละคนก็มีเส้นทางชีวิตในการจัดการตัวเองที่แตกต่างกัน สำหรับผมคนเดียวพอแล้ว เราอยากเลี้ยงเขาให้ดีที่สุด และเราต้องไม่เหนื่อยมากจนเกินไป การเครียดกับการหาเงินอยู่ตลอดเวลามันทำให้ความสุขเราลดลง เราอยากมีเวลามีความสุขกับลูกที่มีอยู่ตอนนี้มากกว่า ถ้ามีอีกคนจะกดดันที่จะต้องหาเงินให้มันมากกว่านี้เพื่อเลี้ยงดูลูกให้ได้"
"อีกสักพักนึงก็คงบอกเขา ให้เขาเริ่มโตแล้วถามถึงการมีน้องดีกว่า แต่ตอนนี้ไม่ได้ถามไม่ได้อยากมีน้อง เขาก็มีความสุขกับเรามีความสุขกับอแมนด้า มีความสุขกับคนที่อยุู่รอบตัวเขา เขายังไม่ได้โฟกัสเรื่องการมีน้อง”
อาการทำหมันจะจุกๆ นิดหน่อย แต่ไม่มีผลกับสมรรถภาพทางเพศและความอ้วน
“เหมือนจุกๆ นิดหน่อย เหมือนโดนเตะไข่ มันจะจุกๆ แต่ในเลเวลต่ำมาก จะเดินช้าๆ หน่อย ทำผ่านมา 3-4 วันก็ใช้ชีวิตปกตินะ อันนี้ถามคุณหมอมาแล้วนะ หลังจากทำหมันแล้วจะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไหม หมอบอกว่าเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศชาย การทำหมันมันแค่เป็นการตัดท่อนำเลี้ยงอสุจิไปสู่ต่อมลูกหมาก ไม่ได้ไปแตะต้องเส้นเลือด เส้นประสาท หรืออัณฑะที่ผลิตฮอร์โมนเลย ก็เท่ากับว่าสมรรถภาพทางเพศเรายังเหมือนเดิม ทุกอย่างยังปกติครับ ชีวิตผมเลือกเส้นทางที่ผมวางแผนและคิดมาเองแล้ว”
ยอมเห็นแก่ตัวเพราะอยากมีเวลามีความสุขในชีวิตบ้าง ไม่อยากเอาเวลาชีวิตไว้ใช้หาเงินอย่างเดียว
“ผมยอมเห็นแก่ตัวเพราะผมอยากมีความสุข ผมไม่อยากไปรับภาระเยอะ การมีลูกออกมาแล้วไม่มีคุณภาพผมไม่อยากมีแต่ผมก็ไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนทำหมันนะ ใครยังไม่มีลูกก็เก็บไว้ก่อน เพราะประชากรไทยเราน้อยลงมาก แต่ถ้าใครพร้อมจะพอเหมือนผม การทำหมันก็เป็นทางเลือกที่ดีครับ”
คิดไหมว่าลูกอาจจะภูมิใจที่พ่อทำแบบนี้เพื่อเขา?
“มีหลายมุมมองนะ เพื่อนคนหนึ่งโทรมาร้องไห้บอกว่าขอบคุณมากที่ผมทำแบบนี้ให้เฟรยา เพราะเขาโตมาในครอบครัวที่มีพี่น้อง 4 คนแล้วเขรรู้สึกว่าเขาไม่เคยได่รับความรักที่มันเท่ากันจากพ่อแม่ สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆ เลยที่ผมทำให้เฟรยา ให้รู้สึกว่าห่วงความรู้สึกลูกในอนาคตว่าเขาจะถูกแย่งความรักไปไหม รักลูกมันจะเท่ากันไหม"
"พ่อแม่ส่วนใหญ่ชอบบอกว่ารักลูกเท่ากัน แต่บางทีในทางปฏิบัติแม้จะเพียงนิดเดียวมันก็คือไม่เท่ากันแล้ว แม้เราจะบอกลูกว่า พ่อรักลูกเท่ากันนะ แม่รักลูกเท่ากันนะ แต่ในเชิงปฎิบัติมันอาจจะผิดพลาดไปโดยไม่ตั้งใจ นั่นคือความรู้สึกของลูก สิ่งนี้แหละที่ผมไม่อยากให้เกิดกับลูกของผม หลายคนก็บอกว่าการมีพี่น้องก็ดีเหมือนกัน ผมก็ยอมรับฟัง เพราะเราคงไม่ได้อยู้กับเขาไปตลอด"
"เราอาจไปเมื่อไหร่ก็ได้ ชีวิตมันสั้น ตรงนี้ก็มีเหตุผลในการมีลูกหลายคน แต่ก็ต้องย้อนมาดูเหตุผลของตัวผมเองว่าผมพอใจกับชีวิตตัวเองแค่ไหน ชีวิตผม ผมเลือกแบบนี้”