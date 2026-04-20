ช็อกวงการตลก! “แดนนี่ ศรีภิญโญ” เสียชีวิต จากภาวะไตวายเฉียบพัน

ครอบครัวแจ้งข่าวเศร้า “แดนนี่ ศรีภิญโญ” อดีตนักแสดงตลกชื่อดัง หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เจ๊ตุ่ม ระเบิดเถิดเทิง” เสียชีวิตแล้ว จากภาวะไตวายเฉียบพัน โดยก่อนหน้านี้ในช่วงปี 2552 แดนนี่เคยป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก แต่รักษาจนหายดีและกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ ก่อนจากไปอย่างสงบในวันนี้ 20 เมษายน 2569 ในวัย 57 ปี

โดยทางครอบครัวได้โพสต์แจ้งข่าวผ่านเพจ ศรีภิญโญfamily เผยว่า “20/04/2569 พี่แดนนี่ ศรีภิญโญ ได้จากพวกเราไปอย่างสงบ เวลา 12:54 น.” ก่อนเพื่อนร่วมวงการอย่าง “จตุรงค์ มกจ๊ก” จะโพสต์แสดงความอาลัยว่า “RIP แดนนี่ ศรีภิญโญ ไตวาย ขอแสดงความเสียใจสุดซึ้ง”














