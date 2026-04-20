Thai PBS Academy เปิดคลาส “From Script to Series” ปั้นนักเขียนบทซีรีส์รุ่นใหม่ สู่มืออาชีพ

Thai PBS Academy เปิดคลาสเข้ม “From Script to Series: Masterclass” ยกทีมนักเขียนมือโปร จากสาธุ – สงครามส่งด่วน มาติวเข้ม ปั้นคนรุ่นใหม่ สู่เส้นทางนักเขียนบทซีรีส์มืออาชีพ พร้อมโอกาสเป็นตัวจริงในทีมเขียนบท ต่อยอดเส้นทางอาชีพสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์และซีรีส์
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส โดย Thai PBS Academy เปิด “From Script to Series : Masterclass” คอร์สพิเศษที่นอกจากจะได้เรียนรู้การเขียนบท พร้อมลงมือพัฒนาบทซีรีส์จริงผ่านเวิร์กชอป และรับคอมเมนต์เชิงลึกจากนักเขียนบท และผู้กำกับซีรีส์ ชั้นนำอย่าง สาธุ 1-2, สงครามส่งด่วน, แฟนฉัน ฯลฯ แล้ว ยังเปิดโอกาสสู่เส้นทางวิชาชีพในอุตสาหกรรมซีรีส์
“From Script to Series : Masterclass” ออกแบบให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่การพัฒนาไอเดีย การสร้างตัวละคร การวางโครงเรื่อง ไปจนถึงการพัฒนาบทซีรีส์ที่พร้อมต่อยอดสู่การผลิตจริง ภายใต้โจทย์ “คอร์รัปชันในประเทศไทย” ผ่านคำแนะนำเชิงลึกแบบใกล้ชิด จาก 4 ตัวจริงในวงการ ได้แก่ อมราพร แผ่นดินทอง, ณฐพล บุญประกอบ, วรรธนพงษ์ วงศ์วรรณ และ คณิศ บุณยพานิช
ณฐพล บุญประกอบ ผู้กำกับและนักเขียนบทภาพยนตร์ และซีรีส์ สงครามส่งด่วน พูดถึง “From Script to Series : Masterclass” ว่า คอร์สนี้มุ่งเน้นที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ตรง เพื่อยกระดับความเข้มข้นของการเล่าเรื่อง โดยผู้เรียนจะได้ลองเปิด “ประตู” ค้นพบแนวทางใหม่ ๆ ผ่านการลองผิดลองถูก และการแลกเปลี่ยนกับผู้มีประสบการณ์ ย้ำว่าไม่จำเป็นต้องจบด้านนิเทศศาสตร์ก็สามารถร่วมคอร์สนี้ได้ เพราะคอร์สนี้เปรียบเสมือนสนามทดลองสำหรับผู้ที่สนใจ
ด้าน วรรธนพงษ์ วงศ์วรรณ ผู้กำกับซีรีส์เรื่อง “สาธุ” มองว่า คอร์สนี้เป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้สร้างคอนเทนต์ โดยเปิดโอกาสให้นำประสบการณ์จริงมาผสมผสานกับการเล่าเรื่อง เพื่อขยายประเด็นทางสังคมให้กลายเป็นบทภาพยนตร์ได้อย่างมีมิติ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ ทดลองจากจุดเริ่มต้นที่สำคัญ นั่นคือการตั้งคำถามกับเนื้อหา และการกำหนดทิศทางการเล่าเรื่องให้ชัดเจน ว่าต้องการถ่ายทอดในมุมมองใด ซึ่งการตั้งคำถามอย่างสมดุลจะช่วยให้เนื้อหามีน้ำหนักและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
อีกหนึ่งจุดเด่นของคลาสนี้ คือการเปิดมุมมองใหม่จากโลก “ข่าวสืบสวน” สู่ “บทซีรีส์” โดย คณิศ บุณยพานิช บรรณาธิการบริหารด้านข่าวสืบสวน ไทยพีบีเอส ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากสนามข่าว ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวเข้มข้นและสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ จึงเป็นวัตถุดิบสำคัญในการพัฒนาบทซีรีส์ได้ดี โดยเฉพาะการเน้นความสำคัญของ “การเขียนบท” ที่เป็นหัวใจของการเล่าเรื่องจากข้อเท็จจริง เพื่อสะท้อนสังคมอย่างตรงไปตรงมา
ไฮไลต์สำคัญของคอร์สนี้ คือการเรียนรู้กับ กับอมราพร แผ่นดินทอง นักเขียนบทภาพยนตร์และซีรีส์เรื่องดัง อาทิ สาธุ 1-2, แฟนฉัน, ATM เออรัก..เออเร่อ ที่มองว่า จุดเด่นของคอร์สนี้ คือ ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องในแต่ละครั้งที่เข้าร่วม ผ่านการลงมือเขียนจริง ทดลองจริง เรียนรู้จากข้อผิดพลาด รับคำแนะนำจากมืออาชีพในทุกขั้นตอน และท้ายที่สุดจะมีการคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมทีมเขียนบทซีรีส์ ได้ทำงานจริง รับค่าตอบแทนจริง ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญสู่เส้นทางวิชาชีพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และซีรีส์
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วม “From Script to Series : Masterclass” ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/Academy และเฟซบุ๊กเพจ Thai PBS Academy