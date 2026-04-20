กฤษฎิ์-ภพ / 4MIX / Shine Boys / พีจัง กฤษณะ จัดเต็มความมันส์ ส่งท้ายสงกรานต์สุดอลังการแห่งปี “SIAM PARAGON SUMMERBEATS MUSIC FEST 2026”

สยามพารากอน ตอกย้ำความเป็น GlobalDestination จุดหมายปลายทางอันดับ 1 ที่อยู่ในใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ผนึกกำลัง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ส่งท้ายความมันส์ เทศกาลสงกรานต์เป็นวันสุดท้าย ในงาน“SIAM PARAGON SUMMERBEATS MUSIC FEST 2026” พร้อมสาดความสนุกแบบชุ่มฉ่ำท่ามกลางบรรยากาศสีสันสดใส ท่านกลางสยามพารากอน โดยงานนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร ภาครัฐ และเอกชน แบรนด์ วิชี่ เดอคอส ภายใต้ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และ แบรนด์ สมูทอี ภายใต้บริษัท สยามเฮลท์กรุ๊ป ร่วมจัดงาน
สยามพารากอนส่งท้ายความฮอตทะลุปรอทด้วยไลน์อัพศิลปินสุดจี๊ดที่ยกขบวนมาสร้างสีสันแบบ จัดเต็ม นำโดย “กฤษฎิ์-ภพ” ที่มาพร้อมเสน่ห์เฉพาะตัวและพลังบนเวทีที่ดึงดูดทุกสายตา ก่อนจะเพิ่มดีกรีความมันส์กับ “4MIX” บอยกรุ๊ปมากความสามารถที่ขนโชว์สุดเอนเนอร์จี้มาให้แฟน ๆ ได้กรี๊ดกันแบบไม่พักต่อเนื่องความสนุกกับ “Shine Boys” ที่มาพร้อมลุคเท่และเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดเป๊ะ เติมเต็มบรรยากาศให้คึกคักยิ่งขึ้น
ก่อนจะถึงคิวของ “พีจัง กฤษณะ”ที่ขึ้นเวทีพร้อมจังหวะดนตรีชวนแดนซ์ ปลุกทุกคนให้ออกมาขยับไปพร้อมกัน สร้างโมเมนต์ความสนุกแบบไม่มีสะดุด ท่ามกลางแสง สี เสียง และพลังของผู้ชมที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว เวทีช่วงท้ายถูกเติมเต็มไปด้วยเสียงเชียร์และรอยยิ้มแห่งความสุข ปิดฉากค่ำคืนแห่งความมันส์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของมิวสิกเฟสติวัลช่วงสงกรานต์ที่ร้อนแรงที่สุดใจกลางกรุงเทพฯ
สำหรับ NEXTOPIA เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต ชั้น 5 และ 5A สยามพารากอน ส่งท้ายสงกรานต์ สุดล้ำ “NEXTOPIA: Culture of Tomorrow” สัมผัสเสน่ห์ไทยในมุมมองใหม่ผ่านนวัตกรรมร่วมสมัย สนุกยิ่งขึ้น พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
จัดเต็มความน่าสนใจด้วย “เจดีย์คริสตัล” ที่ต่อยอดจากเจดีย์ทรายสู่ดีไซน์โมเดิร์น เชื่อมวัฒนธรรมไทยกับอนาคต พร้อมสะท้อนแนวคิด Circular Economy ผ่านกิจกรรม “Bring, Write, Drop” ให้ผู้ร่วมงานนำขวดพลาสติกมารีฟิล เขียนคำอธิษฐาน และหย่อนลงในเจดีย์ สร้างประสบการณ์สงกรานต์รูปแบบใหม่ที่ทั้สร้างสรรค์และยั่งยืน ควบคู่เวิร์กช็อปสายคราฟต์รักษ์โลก เช่น พิมพ์ผ้าดอกไม้สด เทียนไขถั่วเหลือง และแป้งร่ำไทย
นอกจากนี้ พารากอนดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ยังมอบความพิเศษด้วยแคมเปญ “SUMMER CATION” ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 เม.ย.69 ห้างฯ ลดสูงสุด 70% ทุกวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ รับ M Cash Coupon รวมสูงสุด 7,000 บาท จาก M CARD, และ บัตรเครดิต BANGKOK BANK M VISA , บัตรเครดิต UOB หรือ บัตรเครดิต กสิกรไทย เมื่อช้อปสะสมครบตามเงื่อนไขที่กำหนด สำหรับ M CARD รับฟรี PUFF BAG COLLECTION รับ PUFFY BAG มูลค่า 490 บาท ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ( เริ่ม 6 มี.ค.69 – 26 เม.ย.69) เมื่อช้อปสะสมครบ 3,000 บาทขึ้นไป / วัน (ยกเว้น Power Mall และ Gourmet Market) และ รับ PUFFER BAG มูลค่า 890 บาท ทุกวันจันทร์-พฤหัส ( เริ่ม 23 มี.ค.69 – 28 เม.ย.69) เมื่อช้อปสะสมครบ 6,000 บาทขึ้นไป / วัน (รวม Power Mall และ Gourmet Market) และ รับคืนรวมสูงสุด 62% จาก M CARD และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ *ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย และสื่ออื่นๆ ของรายการ
ส่งท้ายเทศกาลซัมเมอร์ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งดนตรี ความคิดสร้างสรรค์ และสีสันของความสนุกของงาน “SIAM PARAGON SUMMERBEATS MUSIC FEST 2026” ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเต็มอิ่มกับกิจกรรมมหาสงกรานต์แบบรักษ์โลกที่ NEXTOPIA ชั้น 5