ปิดม่าน “Maha Songkran World Water Festival 2026” สุดคึกคัก ททท. เผยความสำเร็จคนแห่ร่วมงานกว่า 3 แสนคน สร้างเงินสะพัด 448 ล้านบาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยภาพรวมการจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2026 ที่สร้างบรรยากาศคึกคักตลอดการจัดงานตั้งแต่วันที่ 11-15 เมษายน 2569 ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ ดึงดูดผู้ร่วมงานรวมทั้งสิ้น 300,878 คน แบ่งเป็นชาวไทย 123,664 คน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 177,214 คน สะท้อนพลังเสน่ห์ของเทศกาลสงกรานต์ไทยที่ครองใจผู้คนจากทั่วโลก พร้อมสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 448 ล้านบาท ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการนำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมและเทศกาลประเพณีสู่สายตานานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งเทศกาลระดับโลก
ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ขอบคุณประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ดูแล ช่วยเหลือและต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยไมตรีจิต รวมทั้งเป็นต้นแบบในการร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์อย่างเหมาะสม พร้อมส่งมอบประสบการณ์อันน่าจดจำ ประทับใจ จนทำให้นักท่องเที่ยวอยากกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง ขณะเดียวกันผู้ประกอบการท่องเที่ยวและหน่วยงานภาครัฐได้บูรณาการความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง การดูแลความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีให้กับประเทศไทย และทำให้เกิดภาพงานสงกรานต์ของประเทศไทยที่น่าประทับใจเผยแพร่ออกไปทั่วโลก โดยมีสื่อต่างประเทศหลายสำนักรายงานบรรยากาศการเฉลิมฉลองแบบเรียลไทม์ พร้อมยกย่องให้เทศกาลสงกรานต์ไทยเป็นหนึ่งในอีเวนต์ระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ มีชีวิตชีวา และสะท้อนพลังของวัฒนธรรมไทยได้อย่างโดดเด่น ทั้งนี้ ททท. จะเดินหน้ามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษา momentum ของการเดินทาง โดยให้ความสำคัญกับคุณค่าและประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวสอดคล้องกับนโยบาย “Value over Volume” ภายใต้แนวคิด The New Thailand เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน
สำหรับการจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2026 โดย ททท. ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ ในวันที่ 11-15 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 300,878 คน แบ่งเป็นชาวไทย 123,664 คน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 177,214 คน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 448 ล้านบาท แบ่งเป็นการใช้จ่ายภายในพื้นที่จัดงานประมาณ 85.3 ล้านบาท และการใช้จ่ายในพื้นที่โดยรอบรวมถึงภาคการท่องเที่ยวอีก 362.8 ล้านบาท สะท้อนบทบาทของเทศกาลสงกรานต์ในฐานะกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้สู่หลายภาคส่วน
ตลอดการจัดงานทั้ง 5 วันนั้น กิจกรรมไฮไลต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ การแสดงโดรนสุดตระการตากว่า 1,200 ลำ ที่เนรมิตท้องฟ้าเหนือสวนเบญจกิติให้กลายเป็นผืนผ้าใบแห่งแสงสี ถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามของสงกรานต์ไทยได้อย่างร่วมสมัย โซนลานเล่นน้ำและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ตลอดจนการละเล่นและการแสดงทางวัฒนธรรมไทย ซึ่งช่วยเติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุข ความสนุก และเสน่ห์ร่วมสมัยของสงกรานต์ไทยได้อย่างลงตัว นอกเหนือจากความคึกคักของงานดังกล่าวแล้ว ททท. ยังเสิร์ฟความสุขอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรม “Saneh Art by Songkran Festival 2026” ซึ่งเปิดให้เข้าชมทุกวันจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00–20.00 น. ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ชวนทุกคนมาสัมผัสประติมากรรมสุดน่ารักทั้ง 6 ชิ้นงานจากศิลปินและคาแรกเตอร์ชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น Cry Baby, Mamuang, 2CHOEY, POORBOY และ TOMATO TWINS ที่จะร่วมกันเปลี่ยนสวนลุมพินีให้กลายเป็นแลนด์มาร์กอาร์ตสุดครีเอทีฟใจกลางเมือง