“S2O” และ “K2O 2026” สร้างปรากฏการณ์สงกรานต์ระดับโลก สร้างรายได้เข้าประเทศท่วมท้น ตอกย้ำประเทศไทยสู่แถวหน้าของเฟสติวัลนานาชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Singha Life presents S2O Songkran Music Festival 2026 และ K2O Songkran Music Festival 2026 สร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง หลังต้อนรับแฟน ๆ กว่า 100,000 คนจากทั่วทุกมุมโลก ตลอด 4 วัน 4 คืนแห่งความเปียกปอน ความสนุก และพลังแห่งเสียงดนตรีที่สะเทือนฟ้า พร้อมสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าประเทศอย่างมาก

ความสำเร็จในครั้งนี้ตอกย้ำสถานะของ S2O ภายใต้คอนเซปต์ “Bigger, Bolder, Wetter” ในฐานะเทศกาลดนตรีช่วงสงกรานต์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของวงการเฟสติวัลนานาชาติ โดยในปีนี้กระแสตอบรับจากแฟนเพลงทั้งชาวไทยและต่างชาติยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นความปังด้วยบัตรเข้าชมงาน Sold Out อย่างรวดเร็วในวันจัดงาน

ตลอดทั้ง 4 วันของงาน แฟนเพลงได้ร่วมสัมผัสความอลังการของ “S2O LAND” บนถนนรัชดาภิเษก ซึ่งถูกเนรมิตให้กลายเป็น Songkran Party Hub ขนาดใหญ่ รองรับทั้งเวทีโปรดักชันสุดไฮเทค ระบบฉีดน้ำ 360 องศาอันเป็นเอกลักษณ์ และประสบการณ์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมสงกรานต์ไทยเข้ากับเทศกาลดนตรีระดับโลกได้อย่างลงตัว รวมทั้งโชว์จากศิลปินระดับโลกที่ขนทัพมาสร้างความประทับใจอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ World Premiere ของโปรเจกต์ “Lonely Club” การโคจรมาพบกันแบบ B2B ของสองดีเจซูเปอร์สตาร์ Alan Walker และ Steve Aoki ในวันแรก ต่อด้วยความมันส์จาก Lost Frequencies และ I Hate Models ขณะที่วันที่สองเพิ่มดีกรีความร้อนแรงด้วย Zedd และโชว์ Asia Premiere จาก Don Diablo ในนาม CTRL ALT DEL ก่อนปิดท้ายค่ำคืนสุดท้ายอย่างยิ่งใหญ่กับ Kygo และ GRYFFIN ที่ร่วมกันส่งมอบโมเมนต์แห่งความสุขให้สงกรานต์ปีนี้กลายเป็นความทรงจำสุดพิเศษสำหรับแฟนเพลงจากทั่วโลกฝั่ง K2O ก็ได้ศิลปินแถวหน้าของวงการ ได้แก่ RIIZE, KISS OF LIFE, LNGSHOT, FIFTY FIFTY และศิลปิน T-POP ชาวไทยอย่าง BUS,DAOU ที่มาพร้อม Special Guest OFFROAD มาร่วมสร้างสีสันบนเวทีเดียวกันแบบสุดปัง นอกเหนือจากความสำเร็จด้านความบันเทิง S2O 2026 ยังมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าประเทศอย่างมาก จากการเดินทางของนักท่องเที่ยว การเข้าพักโรงแรม การใช้บริการร้านอาหาร การเดินทาง และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องในหลากหลายภาคส่วน สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเทศกาลดนตรีและไลฟ์สไตล์อีเวนต์ในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา ผู้ก่อตั้ง S2O กล่าวว่า “S2O ปีนี้คือการพิสูจน์ว่าพลังของเสียงดนตรี และวัฒนธรรมสงกรานต์ไทย สามารถพาเราไปไกลถึงระดับโลก และจากนี้เราจะไม่หยุด! เราจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายของเทศกาลดนตรีอันดับต้น ๆ ของโลกอย่างแท้จริง”
คุณปุลิน มิลินทจินดา กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และผู้ร่วมก่อตั้ง S2O กล่าวว่า “ความสำเร็จของ S2O และ K2O เกิดจากความตั้งใจของทีมงานทุกฝ่ายที่ต้องการยกระดับประสบการณ์ของผู้ร่วมงานในทุกมิติ ตั้งแต่สถานที่จัดงาน ระบบอำนวยความสะดวก ไปจนถึงบรรยากาศโดยรวม

เราภูมิใจที่ได้เห็น S2O เติบโตขึ้นอีกขั้น และกลายเป็นเทศกาล ที่สร้างความประทับใจให้กับแฟน ๆ จากทั่วโลก พร้อมทั้งมีส่วนช่วยผลักดันประเทศไทย ในฐานะจุดหมายสำคัญของเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติ”ความสำเร็จของงานในปีนี้ยังเกิดขึ้นจากความร่วมมือของพันธมิตรชั้นนำที่ร่วมกันสร้างประสบการณ์ระดับโลกให้เกิดขึ้นในประเทศไทย นำโดย Singha Life ผู้สนับสนุนหลักของงาน ร่วมด้วย Dewar’s Club, Amazing Thailand, Crocs, EBC และ Must U ที่เข้ามาเติมเต็มมิติของเทศกาลให้ครอบคลุมทั้งด้านไลฟ์สไตล์ แฟชั่น การท่องเที่ยว และประสบการณ์ความบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบ”


































