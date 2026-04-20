xs
xsm
sm
md
lg

“แพรว คณิตกุล” จับมือ Planetshakers นำทัพศิลปินร่วมฉลองความสำเร็จโครงการ “ข่าวดีเพื่อทุกคน” เข้าถึงผู้คนทั่วประเทศกว่า 20 ล้านคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จบลงอย่างยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยคราบน้ำตาแห่งความชื่นชมยินดี สำหรับโครงการสร้างแรงบันดาลใจแห่งปี “ข่าวดีเพื่อทุกคน EveryONE Thailand” หลังจากเปิดตัวกิจกรรมไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาอย่างฮือฮา ด้วยเหล่า เซเลบคริสเตียนตัวท็อปอย่างคู่ขวัญ “ปุ๊กลุก ฝนทิพย์” และ “ไมค์ ภัทรเดช” พร้อมด้วยนักร้องสาวเสียงทรงพลัง
“เต้น นรารักษ์” ที่ออกมาร่วมแชร์ประสบการณ์ชีวิตแบบลึกสุดใจจนกลายเป็นกระแสปลุกพลังบวกให้คนไทยมาแล้วทั่วประเทศ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2569 ณ ไบเทค บางนา โครงการนี้ได้จัดงานฉลองพันธกิจสุดยิ่งใหญ่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก โดยได้รับเกียรติจาก ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 (2 สมัย) อดีตประธานรัฐสภาเเละประธานสภาผู้เเทนราษฎร มาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทัพศิลปินระดับโลกและระดับประเทศตบเท้าเข้าร่วมสร้างความบันเทิงแบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็น Planetshakers วงดนตรีนมัสการระดับโลก บินตรงจากออสเตรเลียร่วมด้วยศิลปินไทย นักร้องสาวเสียงใส แพรว คณิตกุล, ต๊ะ แอนด์ เฟรนด์ และทัพศิลปินจาก W501 ร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจ จนฮอลล์ไบเทคอบอวลไปด้วยความรัก ความหวัง และความเชื่ออย่างสุดหัวใจ ซึ่งโครงการ ข่าวดีเพื่อทุกคนในประเทศไทยครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินคาด จากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ 7 ล้านคน แต่เอาเข้าจริงพลังบวกจากกระแสข่าวดี กระหึ่มไปถึงผู้คนทั้งในไทยและต่างแดนได้มากกว่า 20 ล้านคน เกินเป้าไปเกือบ 3 เท่าตัว ทำเอาศาสนาจารย์ มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล ประธานร่วมฝ่ายไทย ปลื้มปิติกับผลความสำเร็จที่ช่วยเยียวยาหัวใจคนไทยได้นับล้านคน

โดยตลอด 1 ปีที่ผ่านมา โครงการ “ข่าวดีเพื่อทุกคน EveryONE Thailand” ได้เดินสายไปมากกว่า 20 จังหวัดทั่วไทย พร้อมรถประกาศ Small Gospel Truck ที่บุกไปถึงชุมชนกว่า 500 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานประกาศรวมกว่า 100,000 คน มีผู้ตัดสินใจรับเชื่อมากกว่า 50,000 คน พร้อมกันนี้ก็ได้ส่งต่อความหวังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาทั้งเรื่องสุขภาพ ความสัมพันธ์ และความกังวลในอนาคต จนภาพรวมเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ศจ.มนูญศักดิ์ ได้ทิ้งท้ายไว้อย่างน่าประทับใจว่า “การฉลองความสำเร็จในครั้งนี้ ไม่ใช่จุดจบโครงการ แต่คือจุดเริ่มต้นของบทต่อไป” เพราะข่าวดีจะยังคงดำเนินต่อไปเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจของคนไทยอย่างไม่มีวันสิ้นสุด
























“แพรว คณิตกุล” จับมือ Planetshakers นำทัพศิลปินร่วมฉลองความสำเร็จโครงการ “ข่าวดีเพื่อทุกคน” เข้าถึงผู้คนทั่วประเทศกว่า 20 ล้านคน
+7