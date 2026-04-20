พุทธศาสนิกชนล้นลาน “พญานิลกาฬเทพสถิติ” ชื่นชมบารมี “หลวงปู่ศิลา” ร่วมพิธีปลุกเสกน้ำมนต์จินดามณี สืบชะตาแบบล้านนา

17 เมษายน 2569 จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนที่มีจิตศรัทธาและเลื่อมใสในองค์พญานาคนิลกาฬ ได้เดินหลั่งไหล เดินทางมาร่วมพิธีสมโภชใหญ่ประจำปี และยังได้มาเฝ้ารอชื่นชมบารมี “หลวงปู่ศิลา สิริจันโท” ที่เดินทางมาประกอบพิธี สืบชะตาหลวงแบบล้านนา พร้อมปลุกเสกน้ำมนต์จินดามณีนาคา ในงานพิธีบวงสรวงองค์พญานาคปู่นิลกาฬ ณ ที่บริเวณธรรมสถานเทพสถิต ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
โดยพิธีบวงสรวงองค์พญานาคปู่นิลกาฬ ประจำปี 2569 ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งยังมีพระเกจิอาจารย์หลาย ๆ รูป มาร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยตลอดทั้งวัน พร้อมได้จับจองพื้นที่ เพื่อเฝ้าชื่นชมบารมีของ“หลวงปู่ศิลา สิริจันโท” พระเกจิชื่อดัง ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีสงฆ์ พร้อมรถเบนซ์ป้ายทะเบียนสีแดง จ – 3544 กรุงเทพมหานคร
และในเวลา 19.00 น. ได้มี ทำการปลุกเสกน้ำมนต์จินดามณีนาคา ที่บ่อน้ำมนต์ ด้านหน้าองค์พญานาค ‘ปู่นิลกาฬ’ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ต่อมา หลังจากนั้น ได้เริ่มพิธี สืบชะตาแบบล้านนา โดยบรรยากาศ ณ จุดทำพิธีสืบด้วยชะตา ได้มี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พระเทพวัชรธรรมโสภณ (หลวงปู่ศิลา สิริจนโท) , พระณาณวชิรวงศ์ ประธานธรรมสถานเทพสถิต และ นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ , นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ ,นายวรวงศ์ วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี และร่วมด้วย ประชาชนจำนวนมาก
หลังจากเสร็จพิธีการทางสงฆ์ เหล่าประชาชนต่อแถวอย่างเป็นระเบียบ เพื่อทำการอาบน้ำมนต์ จินดามณีนาคา โดยมี พระอาจารย์มหาต่อ ธรรมรังษี แห่งวัดแจ้งใน จ.นครราชสีมา พระเกจิอาจารย์ที่ เลื่องลือ ด้านพิธีสะเดาะเคราะห์ ทำการอาบน้ำมนต์ให้อย่างเมตตา
ทั้งนี้เหล่าผู้มีจิตศรัทธาและเลื่อมใส สามารถเดินทางมาสักการะบูชา องค์พญานาคนิลกาฬ องค์ใหญ่ที่สุดในโลกได้ ณ ธรรมสถานเทพสถิต ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ และพิธีสมโภชใหญ่ประจำปี จะจัดขึ้น 7 วัน 7 คืน ทุกวันที่ 12-18 เมษายน ของทุกปี