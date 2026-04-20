"ไฮโซน้ำหวาน" ฟาดหน้าสั่น หลังเจอชาวเน็ตแขวะ รวยอยู่คนเดียว สื่อเป็นนัย "นาวิน ต้าร์" เกาะเมีย

กลายเป็นประเด็นร้อนร้อนขึ้นมาอีกเมื่อคุณแม่ลูกสามคนเก่งอย่าง "ไฮโซน้ำหวาน พัสวี" ได้ออกมาไลฟ์สดเผยบรรยากาศสุดชิลล์ ขณะพาสามีหนุ่ม "นาวิน ต้าร์" และลูกๆ ไปเที่ยวพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ต่างจังหวัด เปิดวิวหลักล้าน โรงแรมหรูธุรกิจครอบครัวฝ่ายชาย ในระหว่างไลฟ์ ไฮโซน้ำหวานได้พาแฟนคลับชมบรรยากาศรอบๆ โรงแรมที่พัก ซึ่งต้องบอกว่าสวยระดับพรีเมียม วิวติดริมทะเลแบบพาโนรามา ทำเอาหลายคนคอมเมนต์อิจฉาในความโชคดี แต่ความพีคอยู่ที่เจ้าตัวหลุดเฉลยว่า โรงแรมหรูแห่งนี้ จริงๆ แล้วเป็นธุรกิจของที่บ้านหนุ่ม นาวิน ต้าร์ นั่นเอง
แต่ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น กลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แขวะแรงในทำนองว่า "ผู้หญิงรวย" ซึ่งหลายคนตีความว่ากำลังสื่อเป็นนัยว่าฝ่ายชาย เกาะเมียกินหรือเปล่า งานนี้ไฮโซน้ำหวานไม่ปล่อยผ่าน ออกมาตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวแบบนิ่มๆ แต่จุกถึงทรวงว่า
"เอิ่ม... สามีดิฉัน คุณดูประวัติก่อนวิจารณ์ดีไหมคะ เดี๋ยวคนอื่นเค้าจะหัวเราะเอา ว่าเค้ามีกิจการอะไรบ้างที่บ้าน"
ความจริงที่หลายคนไม่รู้ตระกูล "เยาวพลกุล" ของหนุ่มนาวินต้าร์ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา เพราะนาวินต้าร์เค้าคือสายตรงของ “ศรีเฟื่องฟุ้ง”ตระกูลไฮโซอันดับต้นๆของเมืองไทย ก่อนหน้านี้ ภาพลักษณ์การทำธุรกิจอาหารเสริมและการลงทุนต่างๆ ของไฮโซน้ำหวานโดดเด่นมาก จนทำให้คนส่วนใหญ่ติดภาพว่าเธอเป็นคนหาเงินหลักให้กับครอบครัว แต่ในความเป็นจริงแล้ว นาวินต้าร์ และครอบครัว มีธุรกิจระดับ "บิ๊กเนม" ของประเทศ ที่ถ้าเอ่ยชื่อออกมาทุกคนต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอน
นอกจากนี้ทางไฮโซน้ำหวานยังได้โพสต์สตอรี่อีกว่า "เรื่องบางเรื่องเรามีความสุขก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องตะโกนให้ดัง ไม่จำเป็นต้องทำตามใคร จะรวยจน มีชาติตระกูลหรือไม่ มันไม่ได้วัดคุณค่าความเป็นคนได้ ในปัจจุบันเค้าวัดคุณค่าจากหน้าที่การงานความสุขในชีวิต คำว่าประสบความสำเร็จมันอยู่ที่เราออกแบบ การที่คุณนั่งตะโกน คำที่ด้อยค่าคนอื่นคุณอาจลืมมองตัวเอง คนที่เค้ามีคุณค่า เค้าเลยจุดที่มองฐานะไปแล้วคะ เดินทางตามชีวิตตัวเองให้มีความสุข ไม่ต้องเลียนแบบใคร ไม่ต้องแข่งกับใคร"
เรียกได้ว่างานนี้ ไฮโซน้ำหวาน ฟาดกลับแบบผู้ดี ข้อมูลแน่น จนขาเม้าท์ต้องรีบเช็กประวัติกันแทบไม่ทันเลยทีเดียว