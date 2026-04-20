Big 4 K-pop จับมือจัดเทศกาลยักษ์ หวังโค่น Coachella

HYBE, SM, JYP และ YG รวมพลังตั้งโปรเจกต์ “Fanomenon” เตรียมเปิดตัวปี 2027 ในเกาหลี ก่อนขยายระดับโลก ตั้งเป้าชนเทศกาลดนตรีระดับโลก แต่แฟนมองยังไม่ต่าง KCON
4 ค่ายยักษ์ใหญ่แห่งวงการ K-pop ได้แก่ HYBE, SM Entertainment, JYP Entertainment และ YG Entertainment ประกาศความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ เตรียมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อสร้างเทศกาลดนตรีระดับโลก โดยได้ยื่นเรื่องต่อหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าในเกาหลีใต้แล้ว
โปรเจกต์ดังกล่าวมีเป้าหมายจัดเทศกาลขนาดใหญ่ภายใต้ชื่อชั่วคราว “Fanomenon” ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวครั้งแรกในเกาหลีใต้ปี 2027 โดยจะรวบรวมศิลปินจากทั้ง 4 ค่ายขึ้นเวทีเดียวกัน และมีแผนต่อยอดสู่การเป็นเทศกาลทัวร์ระดับโลกในอนาคต
รายงานระบุว่า ทั้ง 4 บริษัทจะลงทุนในสัดส่วนเท่ากัน แต่ยังไม่มีการเปิดเผยโครงสร้างผู้บริหารหรือการบริหารจัดการอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม จุดขายสำคัญคือการรวมศิลปินระดับท็อปของ K-pop ไว้ในอีเวนต์เดียว
สิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือเป้าหมายของโปรเจกต์ ที่ต้องการ “ก้าวข้าม Coachella” เทศกาลดนตรีชื่อดังระดับโลก ซึ่งสะท้อนความทะเยอทะยานของอุตสาหกรรม K-pop ที่ต้องการยกระดับอิทธิพลในเวทีนานาชาติ
อย่างไรก็ตาม กระแสจากแฟนเพลงบางส่วนมองว่าแนวคิดนี้อาจไม่ได้แตกต่างจาก “KCON” มากนัก เพียงแค่เพิ่มสเกลและรวมค่ายใหญ่ทั้งหมดไว้ด้วยกัน ทำให้ยังมีคำถามว่า “Fanomenon” จะสามารถสร้างเอกลักษณ์ใหม่ได้จริงหรือไม่
แม้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ความร่วมมือของ 4 ค่ายยักษ์ถือเป็นก้าวสำคัญที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าวงการเพลงเกาหลี และการแข่งขันในตลาดเทศกาลดนตรีระดับโลกในอนาคต