อดีตสาวเซ็กซี่แห่งหนังในตำนาน “American Pie” เปิด OnlyFans ในวัย 52 หลังหย่าสามีเงียบ ๆ

นางเอกจาก “American Pie” วัย 52 ปี เตรียมเริ่มต้นบทใหม่ทั้งชีวิตรักและอาชีพ หลังยื่นฟ้องหย่า “ไซมอน บอร์เชิร์ต” พร้อมประกาศเปิด OnlyFans เพื่อควบคุมภาพลักษณ์และใกล้ชิดแฟนมากขึ้น
“แชนนอน เอลิซาเบธ” นักแสดงจากภาพยนตร์ “American Pie” ประกาศเข้าร่วมแพลตฟอร์ม OnlyFans โดยมีรายงานจาก Page Six ระบุว่า การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่เธอยื่นฟ้องหย่าสามี “ไซมอน บอร์เชิร์ต” แบบเงียบ ๆ ซึ่งแหล่งข่าวเผยว่าเธอเพิ่งกลับมาโสดหมาด ๆ และเตรียมเปิดบัญชี OnlyFans อย่างเป็นทางการในวันถัดไป ขณะที่เอกสารการหย่าถูกยื่นไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา แม้เจ้าตัวยังไม่ได้ประกาศแยกทางอย่างเป็นทางการ แต่เธอได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียสื่อถึงการเริ่มต้นใหม่ในชีวิต
นักแสดงวัย 52 ปี เปิดใจกับ People ว่า ตลอดอาชีพในฮอลลีวูด เธอมักถูกควบคุมภาพลักษณ์โดยผู้อื่น การเข้าสู่ OnlyFans จึงเป็นโอกาสในการกำหนดเส้นทางของตัวเอง พร้อมเผยด้านที่เซ็กซี่มากขึ้นและใกล้ชิดแฟนคลับ โดยเธอยังระบุว่าต้องการแบ่งปันชีวิตเบื้องหลังแบบไม่ผ่านการปรุงแต่ง รวมถึงสร้างความสัมพันธ์กับผู้ติดตามในรูปแบบที่แพลตฟอร์มอื่นให้ไม่ได้
“แชนนอน เอลิซาเบธ” ยังย้ำว่าเธอยังคงใช้ชีวิตอยู่ในแอฟริกาใต้ และทำงานด้านอนุรักษ์ผ่านมูลนิธิของตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอให้ความสำคัญอย่างมาก ด้าน “แอนดี้ บัคแมน” ซีอีโอของ Creators Inc. ระบุว่า OnlyFans เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความสัมพันธ์โดยตรงกับแฟน ๆ
ทั้งนี้ “แชนนอน เอลิซาเบธ” แต่งงานกับ “ไซมอน บอร์เชิร์ต” เมื่อปี 2021 หลังพบกันตั้งแต่ปี 2015 โดยทั้งคู่เคยทำงานร่วมกันด้านอนุรักษ์และจัดพอดแคสต์ร่วมกัน ขณะที่ก่อนหน้านี้เธอเคยสมรสกับนักแสดง “โจเซฟ ดี. ไรต์แมน” ระหว่างปี 2002 ถึง 2006