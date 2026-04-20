เปลี่ยนแล้ว! “ฌอน เพรสตัน” ลูกชาย “บริตนีย์” ตัดนามสกุลพ่อ ใช้ “สเปียร์ส” บนอินสตาแกรม

ลูกชายวัย 20 ปีของนักร้องดังปรับชื่อผู้ใช้ IG จาก “เฟเดอร์ไลน์” เป็น “สเปียร์ส” ท่ามกลางช่วงเวลาที่ครอบครัวกลับมาใกล้ชิดกันมากขึ้น
“ฌอน เพรสตัน” วัย 20 ปี บุตรชายของนักร้องป๊อประดับโลก “บริตนีย์ สเปียร์ส” วัย 44 ปี ได้สร้างความสนใจในโลกออนไลน์ หลังเปลี่ยนชื่อผู้ใช้บนอินสตาแกรมจากเดิมที่มีนามสกุล “เฟเดอร์ไลน์” ตามบิดา “เควิน เฟเดอร์ไลน์” มาเป็น “Sean P Spears” โดยตัดนามสกุลเดิมออก และใช้นามสกุลของมารดาแทน
อย่างไรก็ตาม รายงานระบุว่า ยังไม่มีหลักฐานหรือการยืนยันว่า “ฌอน เพรสตัน” ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่ออย่างถูกต้องตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงเป็นเพียงการปรับชื่อบนโซเชียลมีเดียเท่านั้น
ทั้งนี้ “บริตนีย์ สเปียร์ส” มีบุตรชาย 2 คน ได้แก่ “ฌอน เพรสตัน” และ “เจย์เดน เจมส์” วัย 19 ปี ซึ่งเป็นลูกกับอดีตสามี “เควิน เฟเดอร์ไลน์”
ในช่วงที่ผ่านมา นักร้องสาวได้กลับมาแชร์ภาพและวิดีโอร่วมกับลูกชายทั้งสองมากขึ้นผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ที่เธอถูกจับกุมในข้อสงสัยเมาแล้วขับ (DUI) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่เมืองเวนทูรา รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งตัวแทนของเธอระบุในขณะนั้นว่า เธอจะให้ความสำคัญกับครอบครัว โดยเฉพาะลูกชาย เป็นลำดับแรก
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม “บริตนีย์ สเปียร์ส” ได้โพสต์วิดีโอร่วมกับ “เจย์เดน เจมส์” บนอินสตาแกรม โดยในคลิปทั้งคู่ถ่ายวิดีโอหน้ากระจก พร้อมรอยยิ้มและท่าทางผ่อนคลาย แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้น
ก่อนหน้านั้นในเดือนมิถุนายน ทั้งแม่และลูกยังได้กลับมาพบกันอีกครั้ง โดยเธอโพสต์ภาพและคลิปขณะอยู่ด้วยกันที่บ้าน หลังไปโบสถ์ร่วมกัน พร้อมระบุว่าได้ “ร้องเพลงและสรรเสริญพระเจ้า” ในวันดังกล่าว
สำหรับชีวิตส่วนตัว “บริตนีย์ สเปียร์ส” เพิ่งเข้ารับการบำบัดภายหลังเหตุการณ์คดีต้องสงสัยเมาแล้วขับ ซึ่งกลายเป็นอีกช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญในชีวิตของเธอ ท่ามกลางความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์กับครอบครัวอีกครั้ง