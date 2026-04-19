“จ๊ะ นงผณี” เปิดภาพรอยเท้าปริศนา เชื่อพ่อกลับมาหาที่บ้าน (คลิป)

เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ทั้งซึ้งและชวนขนลุกไปพร้อมกัน เมื่อนักร้องลูกทุ่งสาว “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย”ออกมาไลฟ์เผยภาพรอยเท้าปริศนาที่ปรากฏอยู่หน้ากรอบรูปคุณพ่อ พร้อมเล่าถึงความเชื่อโบราณ ที่บอกว่าหลังเสร็จพิธีฌาปนกิจ ผู้ล่วงลับจะกลับมาที่บ้านอีกครั้ง
“จ๊ะไม่รู้ว่าประเพณีบ้านที่อื่นเป็นยังไงนะ แต่บ้านจ๊ะเวลาเผาศพ พอเอาร่างพ่อเข้าเมรุ จะต้องเอารูปรีบกลับบ้านเลย เพราะว่าที่บ้านอ่ะจะต้องตั้งขันน้ำไว้ 1 อัน แล้วก็มีผ้าขาว แล้วก็มีแป้งสีขาวโรยไว้ เพื่อจะเอารูปไปตั้ง เขาเชื่อกันว่า พอเขาเข้าเตาไปแล้วมันร้อนไง ก็จะต้องมีขันน้ำไว้
แล้วห้องนั้นก็จะไม่มีใครเข้าเลย เพราะเอารูปไปตั้งไว้กลางคืน คืนนั้นก็จะไม่มีใครเข้าไปเลย เพราะเขาจะดูว่ารอยเท้า เขากลับมาบ้านไหม มีรอยเท้าไหม คนบ้านนอกเขารู้กัน มีรอยเท้าไหม หรือว่ารอยเท้าเป็นยังไง บางคนเป็นไก่ บางคนเป็นอะไรอย่างงี้
(เปิดรูป) จะให้ดูนี่ก่อน คือรูปพ่ออยู่บนเก้าอี้นะคะ เป็นเก้าอี้นะ อันนี้ขันน้ำเตรียมไว้ แล้วเดี๋ยวให้ดูนะ
นี่รอยเท้า ห้องนี้ไม่มีใครเข้านะคะ เพราะเป็นห้องพ่อ ที่บ้านอ่างทอง รอยเท้าอย่างงี้ คือจ๊ะไม่ได้อัปลงนะ เพราะจ๊ะรู้สึกว่าไม่อยากให้คนแบบ...
จะบอกว่า หมาหรือเปล่า... หนึ่งไม่มีใครเข้า สองมันเป็นโต๊ะแบบนี้นะคะ รอยเท้าอยู่ตรงนี้ แล้วคนที่ถ่ายมาคือพี่เป๊ก (พี่สาว) เพราะพี่เป๊กไปเอารูปตอนเช้าไปทำบุญที่วัด แต่ก็รู้สึกดีที่พ่อกลับมา แค่นั้น”