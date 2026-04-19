“สงกรานต์ พัทยา วันไหล 2026” วันที่สองเดือดต่อเนื่อง!! นักท่องเที่ยวแห่เล่นน้ำล้นหาด ดันการท่องเที่ยวคึกคัก

ความสนุกยังคงทะยานไม่หยุดสำหรับ “สงกรานต์ วันไหล พัทยา 2026” เข้าสู่วันที่สอง 18 เมษายน 2569 บรรยากาศคึกครื้นตั้งแต่ช่วงบ่ายยาวไปจนถึงค่ำคืน มหาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติหลั่งไหลออกมาร่วมเล่นน้ำกันอย่างหนาแน่นตลอดแนวชายหาดพัทยา สร้างสีสันและเอเนอร์จี้ความมันส์ที่ต่อเนื่องจากวันแรกแบบไม่มีแผ่ว พื้นที่ชายหาดตลอดแนวถูกเติมเต็มไปด้วยผู้คนที่ออกมาคลายร้อนและร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวันไหล ท่ามกลางบรรยากาศเฟสติวัลริมทะเลที่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศ ส่งผลให้โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจท้องถิ่นกลับมาคึกคักอย่างเห็นได้ชัด เกิดการจับจ่ายใช้สอยอย่างต่อเนื่อง เงินหมุนเวียนสะพัดทั่วเมือง ตอกย้ำศักยภาพของพัทยาในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับโลก
โดยโซนวัฒนธรรม โครงการสาดศิลป์ ริมทะเล เสน่ห์สงกรานต์ เมืองพัทยา : Songkarn Festival Cultural Splash ได้รับเกียรติจาก คุณประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานพร้อมด้วย คุณปรเมศร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา, คุณพงศ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และ คุณวันชัย จึงจรัสทรัพย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, คุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และ คุณหทัยทิพย์ หมัดจุ้ย ผู้อำนวยการธุรกิจ Monomax บริษัท โมโนสตรีมมิ่ง จำกัด ร่วมกันเปิดงานวันไหลอย่างเป็นทางการ พร้อมสืบสานและยกระดับประเพณีไทยให้เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
ด้านเวทีคอนเสิร์ตริมทะเลยังคงระเบิดความมันส์ต่อเนื่อง เปิดเวทีด้วย New Country ที่พาผู้ชมโยกตามจังหวะสนุกๆ รับบรรยากาศวันไหลวันที่สอง ก่อนจะส่งต่อความอบอุ่นให้ Lipta กับเพลงรักสุดฮิตที่เติมโมเมนต์ฟินท่ามกลางสายลมทะเล จากนั้นความสนุกถูกยกระดับด้วย PROXIE 6 หนุ่มสุดฮอต ที่จัดเต็มทั้งร้องและเต้น ปลุกเอเนอร์จี้แฟนๆ ให้กรี๊ดสนั่นท่ามกลางสายน้ำทั่วทั้งเวที ต่อเนื่องด้วย THX เกิร์ลกรุ๊ป สุดฮอตที่มาพร้อมเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดเซ็กซี่กับซิงเกิลใหม่เพลง SIP พร้อมปรอทแตกทั้งหาด ปิดท้ายค่ำคืนแบบพีคสุดกับ F.HERO ที่ยกเวทีให้ลุกเป็นไฟด้วยโชว์สุดเดือด สะกดผู้ชมทั้งพื้นที่ให้โยกตามแบบหยุดไม่อยู่ สร้างความสนุกจนหาดสะเทือน
ความมันส์ยังไม่จบ! ยังเหลืออีกวันให้มาร่วมระเบิดความสนุก ในงาน “สงกรานต์ วันไหล พัทยา 2026” วันสุดท้าย 19 เมษายนนี้ ออกมาสาดน้ำกันให้สุด ปล่อยจังหวะให้เต็มที่ แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลริมทะเลที่ร้อนแรงที่สุดแห่งปี
