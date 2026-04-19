“เจนนี่” ปลดล็อกความบาดหมาง นัด “แม่เกตุ” กินข้าว พร้อมเจอหน้าแฟนใหม่แม่

หลังจากที่ก่อนหน้านี้นักร้องชื่อดัง “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ มีเรื่องบาดหมางกับ “แม่เกตุ” จากปมปัญหาเรื่องเงินที่สะสมมานาน ถึงขั้นเจนนี่บล็อกแม่เกตุ ประกาศงดช่วยเรื่องหนี้ ทั้งยังยอมรับว่าความสัมพันธ์แม่-ลูกยังมีระยะห่าง ยังคาราคาซังกันอยู่ในบางเรื่อง ส่วนที่แม่เปิดตัวรักใหม่ ส่วนตัวไม่รู้จักฝ่ายชาย ถึงแม้จะรู้สึกยินดีแต่ก็เป็นห่วง เพราะแม่เจอรักไม่ดีมาหลายครั้ง ครั้งนี้ขอให้เป็นรักที่ดี เรียกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์ภายในครอบครัวยังไม่สู้ดีนัก
ล่าสุด มีภาพที่หลายคนค่อนข้างใจฟูไปด้วย เมื่อ เจนนี่ ได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา ระหว่างกลับไปพักผ่อนที่จังหวัดสงขลา โดยเจ้าตัวเผยว่า วันนี้ได้นัด แม่เกตุ และน้องสาว “ลิลลี่” ไปกินข้าวด้วยกัน ซึ่งแม่ได้พาแฟนใหม่มาเจอด้วย ซึ่งตนไม่ติดอะไร ยินดีที่จะเจอ ในคลิป เจนนี่ได้ฝากฝังแฟนใหม่ให้ดูแลแม่ของตนด้วย ทั้งยังบอกด้วยว่า ตอนนี้ปลดล็อกทุกอย่างแล้ว ความเป็นแม่-ลูกยังไงก็ตัดกันไม่ขาด
ตนไปเจอประโยคหนึ่งที่บอกว่า “ถ้าวันนี้แม่เราอยู่ได้จนถึงอายุ 70 ปี นั่นแปลว่าแม่เกตุจะอยู่ได้อีกแค่ 20 ปี แล้วถ้าเรากลับบ้านปีละหนึ่งครั้ง เท่ากับเราจะเจอกับแม่อีกแค่ 20 ครั้ง เพราะฉะนั้นเวลาไม่เคยรอใคร อยากบอกรัก ให้บอก อยากทำอะไรทำ วันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากๆ”