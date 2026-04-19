“มีมี่ เทา” นางแบบข้ามเพศ 1 เดียวของไทย พุ่งสู่นางเอกซีรีส์ดังเยอรมัน Crooks ฉาย Netflix ทั่วโลก

ชีวิตสุดเหลือเชื่อ ตอนเด็กๆ บ้านยากจน เคยบวชเณรนานถึง 6 ปี โดนล้อโดนแกล้งสารพัด เพราะเป็นตุ๊ดเด็กหัวโปกตัวเล็กผอมบาง “มีมี่ เทา” พชรณัฏฐ โนบรรเทา เติบใหญ่เป็นนางแบบข้ามเพศ ตอนนี้พุ่งรุ่งสู่นางเอกซีรีส์ดังเยอรมัน Crooks ฉายแล้วทาง Netflix ไปทั่วโลก
Crooks ซีรีส์ดังแรงๆ จากเยอรมัน แนวสืบสวนแอ็กชั่นซ่อนปมดุ กระแสแรงดั้งแต่แรก จนต้องทำซีซั่น 2 ออกมา ได้เปิดตัวฉายรอบแรกของโลก PreWord Premiere ที่เวียนนา ออสเตรีย แน่นอนว่าฉายไปแล้ว แค่ไม่กี่ ep. ตอน ก็มีกระแสดีมากๆ
มีมี่ เทา เปิดใจว่า “มี่ต้องมาปักหลักถ่ายทำที่ไทย นานกว่า 6 เดือน ตอนแรกถูกวางบทให้เล่นเป็นน้องสาว ของบิ๊ก ดีเจอร์ราร์ด แต่พอถ่ายทำจริง ทางผู้กำกับเปลี่ยนบท ให้เป็นพี่สาวของบิ๊ก ดีเจอร์ราร์ด แทนค่ะ อยากให้ลองดูกันก่อน น่าจะชอบกันได้ เพราะคุณภาพมาตรฐาน Netflix ต้องเป๊ะอยู่แล้ว ที่ฉายไปทั่วโลก
ซีรีส์เยอรมัน Crooks เป็นการแสดงครั้งแรกของมี่ เปิดโลกการแสดงของเรามากๆ สนุกกว่าที่คิดค่ะ ถ้ามีโอกาสอีก ก็อยากจะเล่นหนัง ละคร ซีรีส์ ต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ
ส่วนนางแบบเป็นอาชีพที่มี่ยังรัก มี่เป็นนางแบบมานานหลายปี เป็นนางแบบให้รายการดัง Project Runway มาแล้วถึง 6 ปี และรับเดินแบบ ให้หลายแบรนด์ดังแล้ว ในแฟชั่นวีกที่สหรัฐอเมริกา
จริงๆ มี่อยากลองเล่นซี่รีส์ละครไทย หนังไทย อย่างหนังสัปเหร่อ มี่ดูแล้วทั้ง 2 ภาค ชอบมากๆ มี่ชอบพูดภาษาอีสาน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน จึงอยากลองเล่นหนัง ที่พูดๆ ภาษาอีสานด้วยค่ะ คุณก้องผู้จัดการฝั่งไทยของมี่ ก็ติดต่อคุณโอม ( อวิรุทธ์ อรรคบุตร โปรดิวเซอร์หนังสัปเหร่อ ) ไปแล้ว ก็ไม่รู้จะได้เล่นเรื่องอะไรหรือไม่ ถ้าได้เล่นจริงๆ มี่ก็พร้อมกลับไทย เพราะปกติก็บินมาไทย เกือบทุกปีอยู่แล้วค่ะ”
มีมี่ เทา เป็นนางแบบข้ามเพศจากไทย ที่เจิดจรัสที่ไปไกลมากๆ สร้างชื่อเสียงระดับโลกให้สาวไทย ก่อนหน้านี้ มีมี่ เทา เคยได้รับตำแหน่งใหญ่ เป็นทูตยูเอ็น UN (United Nations องค์การสหประชาชาติ ) เป็นแอมบาสเดอร์ Ambassador ในโปรเจกต์ TogetherBand ด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม Reduced Inequalities