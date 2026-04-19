xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จับมือ สวพ.FM91 สานต่อกิจกรรม “TAXI DAY” ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มรับวันแรงงาน ให้ครอบครัวแท็กซี่ดูหนังฟรี!! “อีแหล่แอรี่ เกาหลี โอปป้า” 25 เมษายนนี้ ที่ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ตอกย้ำพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้แนวคิด “Care for Social” เดินหน้าสร้างคุณค่าและส่งต่อกำลังใจให้แก่กลุ่มฟันเฟืองสำคัญของระบบขนส่งมวลชน จับมือ สถานีวิทยุ สวพ.FM91 จัดกิจกรรม “TAXI DAY” ต้อนรับวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคมนี้ มอบความสุขและรอยยิ้มให้พี่น้องผู้ขับขี่รถแท็กซี่ได้นำครอบครัวเข้าชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง “อีแหล่แอรี่ เกาหลี โอปป้า” ฟรี!ครอบครัวละ 3 ที่นั่ง รวมทั้งสิ้น 300 ที่นั่ง พร้อมป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569  รอบเวลา11.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ที่ 14 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน 

อรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เปิดเผยว่า มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าส่งต่อความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับสังคมภายใต้แนวคิด “Care for Social” ซึ่งกิจกรรม “TAXI DAY” จัดต่อเนื่องมายาวนานกว่า 10 ปี เราตั้งใจจัดขึ้นเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ เพราะเราตระหนักดีว่าพวกเขาคือฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเดินทางของคนเมือง การมอบโอกาสให้พวกเขาได้ใช้เวลากับครอบครัวผ่านการชมภาพยนตร์ จึงเป็นเสมือนการเติมพลังใจและสร้างจุดเริ่มต้นดี ๆ ในการส่งต่อบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้โดยสารต่อไป 

ด้าน ดร.ไจตนย์ ศรีวังพล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิไลเซ็นเตอร์ แอนด์ ซันส์ จำกัด ผู้ร่วมดำเนินงานสถานีวิทยุ สวพ.FM91 กล่าวเพิ่มเติมว่า สวพ.FM91 ในฐานะสื่อกลางที่ใกล้ชิดกับพี่น้องผู้ขับขี่แท็กซี่มาอย่างยาวนาน รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมกับ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ อีกครั้ง สำหรับปีนี้เราเลือกภาพยนตร์เรื่อง “อีแหล่ แอรี่ เกาหลี โอปป้า” มาจัดฉาย เนื่องจากเป็นผลงานที่สะท้อนชีวิตคนทำงานที่ต้องพลัดถิ่นเพื่อครอบครัว ซึ่งเชื่อว่าจะเข้าถึงใจและสร้างความสุขให้กับพี่น้องแท็กซี่ได้เป็นอย่างดี โดยผู้ขับขี่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านสายด่วน 1644 ของเราได้ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง 

สำหรับภาพยนตร์เรื่อง “อีแหล่แอรี่ เกาหลี โอปป้า” เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของค่ายโปงลางสะออน ฟิล์ม กำกับโดย อี๊ด โปงลางสะออน นำแสดงโดย สแน็ก อัจฉรีย์ ศรีสุข มิสแกรนด์เลย 2023 และ อิลฮงมิน (พี่ฮง) อินฟลูเอนเซอร์เกาหลีชื่อดัง ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้  

ผู้ขับขี่แท็กซี่ที่สนใจสามารถโทรรับสิทธิ์สำรองที่นั่งผ่านหมายเลขโทรฟรี 1644 ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เป็นต้นไป โดยกิจกรรม “TAXI DAY” นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ในการ “มอบความสุข ส่งต่อรอยยิ้ม สร้างกำลังใจ” ให้แก่ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม พร้อมต่อยอดเป็นพลังบวกในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้โดยสารในชีวิตประจำวัน










มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จับมือ สวพ.FM91 สานต่อกิจกรรม "TAXI DAY" ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มรับวันแรงงาน ให้ครอบครัวแท็กซี่ดูหนังฟรี!! "อีแหล่แอรี่ เกาหลี โอปป้า" 25 เมษายนนี้ ที่ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน
