“ราชินียาเค” ติดคุก 15 ปี คดีขายยาให้ “แมทธิว เพอร์รี” เสียชีวิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศาลแคลิฟอร์เนียสั่งจำคุก “แจสวีน ซางฮา” 15 ปี หลังเป็นหนึ่งในเครือข่ายจัดหายาเคตามีนให้นักแสดงซีรีส์ “Friends” จนเสียชีวิต พร้อมเผยขบวนการแพทย์และคนกลางแสวงกำไรจากการเสพติดของนักแสดงดัง

ศาลในรัฐแคลิฟอร์เนียมีคำพิพากษาจำคุก “แจสวีน ซางฮา” วัย 42 ปี หรือที่ถูกขนานนามว่า “Ketamine Queen” เป็นเวลา 15 ปี จากความผิดฐานจัดหายาเคตามีนให้กับ “แมทธิว เพอร์รี” นักแสดงชื่อดังจากซีรีส์ “Friends” ซึ่งเสียชีวิตเมื่อปี 2023 โดยซางฮาเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา 5 คนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ และถูกควบคุมตัวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024

รายงานระบุว่า “แมทธิว เพอร์รี” วัย 54 ปี ถูกพบหมดสติในอ่างน้ำร้อนภายในบ้านหรูที่ลอสแอนเจลิส ทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเคยต่อสู้กับปัญหาการเสพติดมานานหลายสิบปี และดูเหมือนกำลังฟื้นตัวได้ดี การเสียชีวิตของเขาสร้างความสะเทือนใจให้แฟน ๆ ทั่วโลก และนำไปสู่การสืบสวนที่พบเครือข่ายผู้จัดหายา รวมถึงแพทย์ที่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ป่วย

ในคดีเดียวกัน “ซัลวาดอร์ พลาสเซนเซีย” แพทย์ที่รับสารภาพว่าจำหน่ายเคตามีน ถูกตัดสินจำคุก 30 เดือน ขณะที่ “มาร์ก ชาเวซ” แพทย์อีกราย ถูกสั่งกักบริเวณในบ้านและทำงานบริการสังคมจำนวนมาก โดยพบว่าพลาสเซนเซียซื้อยาในราคาถูกและนำมาขายในราคาสูงให้กับเพอร์รี ซึ่งมีการส่งข้อความระบุเชิงดูถูกถึงจำนวนเงินที่นักแสดงยอมจ่าย

อัยการเปิดเผยว่า เพอร์รีจ่ายเงินมากกว่า 2,000 ดอลลาร์ต่อขวดยา ขณะที่ผู้จัดหาซื้อมาในราคาถูกกว่ามาก ด้านซางฮาทำงานร่วมกับคนกลาง “อีริก เฟลมมิง” เพื่อขายเคตามีน 51 ขวดให้กับ “เคนเนธ อิวามาสะ” ผู้ช่วยส่วนตัวของเพอร์รี ซึ่งเป็นผู้ฉีดยาให้เขาหลายครั้ง รวมถึงในวันที่ 28 ตุลาคม 2023 ที่มีการฉีดยาอย่างน้อย 3 ครั้ง ก่อนเสียชีวิต

หลังทราบข่าวการเสียชีวิตของนักแสดง ซางฮาได้พยายามทำลายหลักฐาน โดยสั่งให้ลบข้อความทั้งหมด และเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านในนอร์ทฮอลลีวูด พบยาเสพติดหลายชนิด ทั้งเมทแอมเฟตามีน เคตามีน เอ็กซ์ตาซี โคเคน รวมถึงยา Xanax ปลอม พร้อมอุปกรณ์นับเงิน เครื่องชั่ง และเครื่องตรวจจับสัญญาณอีกจำนวนมาก






“ราชินียาเค” ติดคุก 15 ปี คดีขายยาให้ “แมทธิว เพอร์รี” เสียชีวิต
“ราชินียาเค” ติดคุก 15 ปี คดีขายยาให้ “แมทธิว เพอร์รี” เสียชีวิต
“ราชินียาเค” ติดคุก 15 ปี คดีขายยาให้ “แมทธิว เพอร์รี” เสียชีวิต