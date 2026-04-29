“ราชินียาเค” ติดคุก 15 ปี คดีขายยาให้ “แมทธิว เพอร์รี” เสียชีวิต

ศาลแคลิฟอร์เนียสั่งจำคุก “แจสวีน ซางฮา” 15 ปี หลังเป็นหนึ่งในเครือข่ายจัดหายาเคตามีนให้นักแสดงซีรีส์ “Friends” จนเสียชีวิต พร้อมเผยขบวนการแพทย์และคนกลางแสวงกำไรจากการเสพติดของนักแสดงดัง
ศาลในรัฐแคลิฟอร์เนียมีคำพิพากษาจำคุก “แจสวีน ซางฮา” วัย 42 ปี หรือที่ถูกขนานนามว่า “Ketamine Queen” เป็นเวลา 15 ปี จากความผิดฐานจัดหายาเคตามีนให้กับ “แมทธิว เพอร์รี” นักแสดงชื่อดังจากซีรีส์ “Friends” ซึ่งเสียชีวิตเมื่อปี 2023 โดยซางฮาเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา 5 คนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ และถูกควบคุมตัวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024
รายงานระบุว่า “แมทธิว เพอร์รี” วัย 54 ปี ถูกพบหมดสติในอ่างน้ำร้อนภายในบ้านหรูที่ลอสแอนเจลิส ทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเคยต่อสู้กับปัญหาการเสพติดมานานหลายสิบปี และดูเหมือนกำลังฟื้นตัวได้ดี การเสียชีวิตของเขาสร้างความสะเทือนใจให้แฟน ๆ ทั่วโลก และนำไปสู่การสืบสวนที่พบเครือข่ายผู้จัดหายา รวมถึงแพทย์ที่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ป่วย
ในคดีเดียวกัน “ซัลวาดอร์ พลาสเซนเซีย” แพทย์ที่รับสารภาพว่าจำหน่ายเคตามีน ถูกตัดสินจำคุก 30 เดือน ขณะที่ “มาร์ก ชาเวซ” แพทย์อีกราย ถูกสั่งกักบริเวณในบ้านและทำงานบริการสังคมจำนวนมาก โดยพบว่าพลาสเซนเซียซื้อยาในราคาถูกและนำมาขายในราคาสูงให้กับเพอร์รี ซึ่งมีการส่งข้อความระบุเชิงดูถูกถึงจำนวนเงินที่นักแสดงยอมจ่าย
อัยการเปิดเผยว่า เพอร์รีจ่ายเงินมากกว่า 2,000 ดอลลาร์ต่อขวดยา ขณะที่ผู้จัดหาซื้อมาในราคาถูกกว่ามาก ด้านซางฮาทำงานร่วมกับคนกลาง “อีริก เฟลมมิง” เพื่อขายเคตามีน 51 ขวดให้กับ “เคนเนธ อิวามาสะ” ผู้ช่วยส่วนตัวของเพอร์รี ซึ่งเป็นผู้ฉีดยาให้เขาหลายครั้ง รวมถึงในวันที่ 28 ตุลาคม 2023 ที่มีการฉีดยาอย่างน้อย 3 ครั้ง ก่อนเสียชีวิต
หลังทราบข่าวการเสียชีวิตของนักแสดง ซางฮาได้พยายามทำลายหลักฐาน โดยสั่งให้ลบข้อความทั้งหมด และเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านในนอร์ทฮอลลีวูด พบยาเสพติดหลายชนิด ทั้งเมทแอมเฟตามีน เคตามีน เอ็กซ์ตาซี โคเคน รวมถึงยา Xanax ปลอม พร้อมอุปกรณ์นับเงิน เครื่องชั่ง และเครื่องตรวจจับสัญญาณอีกจำนวนมาก