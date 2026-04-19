พ่อลูกคืนดี? เผยภาพ “เฉินหลง” ใช้เวลากับลูกชาย “เจซี เฉิน” ก่อนวันเกิดวัย 72 ปี

ภาพอบอุ่นกลางกวางตุ้ง บอกใบ้ถึงความสัมพันธ์ที่เริ่มคลี่คลาย หลังพ่อลูกเคยบาดหมางยาวนานจากปัญหาครอบครัวและคดียาเสพติด
“เฉินหลง” ซูเปอร์สตาร์ระดับโลก ถูกชาวเน็ตพบขณะใช้เวลาร่วมกับ “เจซี เฉิน” ลูกชายวัย 42 ปี ที่มณฑลกวางตุ้ง ก่อนวันเกิดครบรอบ 72 ปีของเขาไม่นาน จุดกระแสคาดการณ์ว่าความสัมพันธ์พ่อ–ลูกที่เคยห่างเหินอาจกำลังกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ถูกมองว่าตึงเครียดมานาน โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ในปี 2014 ที่เจซีถูกจับกุมในคดียาเสพติด ซึ่งยิ่งทำให้ช่องว่างระหว่างพ่อและลูกลึกขึ้น ขณะที่ “เฉินหลง” เองก็เคยยอมรับว่าการเลี้ยงดูที่เข้มงวดและการวิจารณ์ลูกชายบ่อยครั้ง ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของทั้งคู่
อย่างไรก็ตาม ภาพล่าสุดที่ถูกเผยแพร่เผยให้เห็นบรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยทั้งสองนั่งพักใต้ต้นไม้ในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง “ซูตงโป” ในเมืองฮุ่ยโจว พร้อมพูดคุยและยิ้มแย้ม “เฉินหลง” ยังโอบไหล่ลูกชายและชี้ไปยังทิวทัศน์ด้านหน้า ขณะที่เจซีดูตั้งใจฟังอย่างใกล้ชิด
ก่อนหน้านี้ เมื่อต้นปี ยังมีข่าวลือว่า “เฉินหลง” พยายามปรับความสัมพันธ์กับ “เอ็ตตา อู๋” ลูกสาวนอกสมรส หลังมีคำพูดบางอย่างจากฝ่ายลูกสาวในไลฟ์สตรีม ทำให้หลายฝ่ายมองว่าเขาอาจกำลังพยายามซ่อมแซมความสัมพันธ์ในครอบครัว
แม้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าทั้งคู่กลับมาสนิทกันเต็มที่หรือไม่ แต่ภาพโมเมนต์ล่าสุดก็เพียงพอจะทำให้แฟน ๆ หลายคนเชื่อว่า ความสัมพันธ์ที่เคยร้าวอาจกำลังค่อย ๆ กลับมาอบอุ่นอีกครั้ง